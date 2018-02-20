Турлайс: «Главная опасность – популизм и раскол в обществе»

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Герман Бергер
06:45 20.02.2018
Наш город

Об особенностях современной политической культуры в Риге и Латвии рассуждает председатель комитета Рижской думы по безопасности и борьбе с коррупцией Дайнис Турлайс:

— После выборов в думу прошло уже почти восемь месяцев, так что можно подвести первые итоги того, что сделано. Правящая коалиция в Рижской думе неизменна уже третий срок. Мэр столицы, Нил Ушаков,  как был, так и остается, самым популярным главой самоуправления. Он пользуется наибольшей поддержкой общества. Это значит, что люди нам доверяют и одобряют тот курс, который мы проводим. 

 

Но если коалиция осталась прежней, то оппозиция изменилась радикально. Фракция «Единства», которая была второй по численности в думе после правящей, фактически себя исчерпала и с большим трудом преодолела 5-процентный барьер.  

 

В думу пришли новые партии, и абсолютно не адекватные действия многих депутатов вызывают удивление. Создается впечатление, что они, едва закончив выборную кампанию в самоуправления, сразу же приступили к следующему этапу – выборам в Сейм. 

 

Оппозиция постоянно пытается подавать себя как партию власти, которой общество доверило право решать судьбу города. «За нас проголосовало 49 процентов рижан», — уверяют они, как ученики начальных классов, суммируя результаты нескольких партий.  Но ведь политика – это не математика. И на самом деле каждая из этих партий получила не многим больше 10 процентов голосов. Так что говорить о мощной поддержке не приходится. 

 

Нет ее у них! Но зато есть совершенно не адекватное нахальство, и это, на мой взгляд, проявление новой политики, которую в Брюсселе считают серьезной угрозой Евросоюзу.  И это не терроризм и не беженцы, а  популизм. 

 

Почему? А потому что посредством популизма, несбыточных обещаний к власти приходят некомпетентные  люди, не имеющие понятия о реальных рычагах управления государством. Они жаждут только одного – власти.  

 

Вот и  у нас в думе хватает людей, которые только то и делают, что любуются собой. Я немало поработал в политике, причем,  не только в Латвии, но я никогда не видел, чтобы избранный, пусть и 10 процентами голосов, политик включал компьютер и в течение полутора часов задавал вопросы докладчику,  рисуясь перед камерой. Но заседание думы -  не спекталь! Человек получает зарплату, избиратели оказали ему доверие. 

 

Удивляют в данной ситуации  действия властей страны и финансируемых государством СМИ. В предвыборное время определенным СМИ из госбюджета выделили 0,5 млн. евро для того, чтобы они вели кампанию против самоуправлений и их руководителей, пользующихся наибольшей поддержкой. Не против отстающих, тех, кто живет за счет государства или других самоуправлений, а против наиболее успешных самоуправлений, обеспечивающих выживание государства.  Они и сегодня продолжают в том же духе. 

 

Разве при таком подходе можно говорить о демократическом развитии Латвии? Ведь именно самоуправления, которые находятся ближе всего к людям,  являются основой государства.  Кто убедил правительство в том, что благо государства состоит в том, чтобы сравнять с землей самые успешные самоуправления? Это же подрывает основы государства, его стабильность и безопасность.  

 

Некоторые коллеги говорят: «Пожелаем нашей оппозиции удачи! Пусть они осенью уйдут в Сейм». Я не разделяю такой подход. Избави Бог! Если популисты возьмут власть в стране, ни к чему хорошему это не приведет. 

Пора людям открыть глаза и начать думать своей головой, не принимать на веру наскоро слепленные верить  видеомонтажи, а соотнести популистские посулы с собственной, реальной, жизнью.  Задайте себе вопрос: кто помогает  мне решать мои проблемы,  а кто только выдвигает лозунги и требования. 

 

Нельзя закрывать глаза на происходящее и делать вид, что ничего не изменилось. Изменилось, и очень многое. Нам противостоит иная сила, чем раньше, более агрессивная и бессовестная, которая постоянно вводит общество в заблуждение. Это серьезная опасность  для страны, потому что эта сила раскалывает общество по целому ряду признаков – и национальному, и религиозному, и эмоциональному. Вот чем должны заниматься компетентные органы. И мы тоже должны сделать из этого выводы. Самое главное: основной акцент в своей работе мы должны перенести на прямые контакты с людьми. 

Vesti.lv / Фото

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