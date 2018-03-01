Турлайс: «Кто и зачем раскалывает Латвию?»

Кто правит нашей страной – представители народа или партийные назначенцы? В чьих интересах они «рулят»? Почему так яростно нападают на самоуправления? Об этом размышляет председатель комиссии Рижской думы по безопасности и борьбе с коррупцией Дайнис Турлайс.

— В предвыборное время некоторые СМИ получили из госбюджета 500 тысяч евро - чтобы они вели кампанию против … самоуправлений и руководителей, пользующихся наибольшей поддержкой. Да, да! Не против отстающих, тех, кто живет за счет государства или других самоуправлений, а против наиболее успешных, обеспечивающих выживание государства. И они старались!

Всячески поддерживали партии, которые шли на выборы не с конструктивной программой, а под лозунгом: «Долой!» Это по сути дела осколки теряющего популярность «Единства». Поскольку эту кампанию оплачивало правительство, то, выходит, это была государственная политика.

Начатая перед выборами кампания продолжается – спустя полгода. Тем, кому население оказало доверие, стараются не давать слова в общественных СМИ. А если и приглашают в эфир, то в основном с целью поиздеваться.

Где это видано, чтобы представителям местной власти запрещали высказываться публично? Ведь это их обязанность – отчитываться перед людьми о проделанной работе, о планах. Из этой же серии – постоянные попытки запретить самоуправлениям иметь свои СМИ. Но ведь местная власть ближе всего к людям, и она должна находиться в постоянном диалоге с людьми, чутко и оперативно реагируя на их потребности и запросы.

Не парадокс ли, что особые строгости вводятся в предвыборный период? Как раз тогда, когда политики должны разъяснять свою программу действий, активно агитировать за себя. А СМИ должны в этом помогать, выполняя, как и положено по закону, роль посредника. А не подменять собой политические партии, упорно поддерживая те или иные силы.

Неужели правящая коалиция полагает, что в интересах Латвии – сравнять с землей наиболее успешно работающие самоуправления? Ясно, что это делается в интересах правящих сейчас партий, которые опасаются потерять свою власть и влияние.

Основания для тревоги у коалиции есть, и серьезные. Только один, но красноречивый пример: на недавнем заседании Союза самоуправлений присутствовал министр регионального развития. Присутствующих попросили задавать ему вопросы. Но, оказалось, вопросов ни у кого нет… Потому что люди не верят, что от министра что-то зависит, что он в состоянии что-то решить. А ведь это полное фиаско!

Считаю, что на целенаправленную кампанию против самоуправлений должны обратить внимание органы безопасности, потому что такой подход подрывает основы государства, его стабильность и безопасность.

Нормальная власть должна работать на сплочение общества, потому что только единое общество может противостоять вызовам — и экономическим, и политическим. Если есть политические силы, которые своими радикальными действиями раскалывают общество, то разве не нужно их одернуть? Почему же это не делается?

Да потому, что власть в стране принадлежит не выборным представителям народа, а назначенцам, контролирующим финансирование политических партий, общественную жизнь, ограничивающим возможности политиков говорить с людьми.

Депутаты нашей коалиции, которая руководит Ригой уже третий созыв подряд, гордятся своим городом и работают в интересах всех рижан — каких бы убеждений они ни придерживались и какой национальности они ни были.

Мы не делим людей на своих и «чужих», достойных помощи и недостойных. Но, отстаивая и реализуя такой подход, нам приходится работать под огромным давлением.

Считаю, что правительство должно наладить регулярный диалог с самоуправлениями, и прежде всего с Ригой, которая является двигателем экономики страны.