Турлайс: «Кто и зачем раскалывает Латвию?»

Лента новостей
«Милан» вышел в финал Кубка Италии Действительно ли всем нужен рыбий жир? Крупная сделка «Роснефти» может сорваться Amnesty обвинила США и ЕС в жестокости и негуманности Польша отказывает беженцам в образовании Латвия тянет Европу на дно. США помогают 10 фраз, которые нельзя говорить партнеру На кону энергобезопасность Европы Совет Европы с протянутой рукой
Eще в разделе
Деньги на идеи: конкурс для молодых бизнесменов У нерадивых хозяев отберут дома Здесь есть красивые дома! Мороз! В школу можно не ходить Агенскалнский рынок: правила игры приняты
Герман Бергер
06:18 01.03.2018
Наш город

Кто правит нашей страной – представители народа или партийные назначенцы? В чьих интересах они «рулят»? Почему так яростно нападают на самоуправления? Об этом размышляет председатель комиссии Рижской думы по безопасности и борьбе с коррупцией Дайнис Турлайс.

— В предвыборное время некоторые СМИ получили из госбюджета 500 тысяч евро -  чтобы они вели кампанию против … самоуправлений и руководителей, пользующихся наибольшей поддержкой. Да, да! Не против отстающих, тех, кто живет за счет государства или других самоуправлений, а против наиболее успешных, обеспечивающих выживание государства.  И они старались!

 

Всячески поддерживали партии, которые шли на выборы не с конструктивной программой, а под лозунгом: «Долой!» Это по сути дела осколки теряющего популярность «Единства». Поскольку эту кампанию оплачивало правительство, то, выходит, это была  государственная политика.  

 

Начатая перед выборами кампания продолжается – спустя полгода.  Тем, кому население оказало доверие,  стараются не давать слова в общественных СМИ. А если и приглашают в эфир, то в основном с целью поиздеваться.

 

  Где это видано, чтобы представителям местной власти запрещали высказываться публично? Ведь это их обязанность – отчитываться перед людьми о проделанной работе, о планах.  Из этой же серии – постоянные попытки запретить самоуправлениям иметь свои СМИ.  Но ведь местная власть ближе всего к людям, и она должна находиться в постоянном диалоге с людьми, чутко и оперативно реагируя на их потребности и запросы.

 

Не парадокс ли, что особые строгости  вводятся в предвыборный период? Как раз тогда, когда политики должны разъяснять свою программу действий, активно агитировать за себя.  А СМИ должны в этом помогать, выполняя, как и положено по закону, роль посредника. А не подменять собой политические партии, упорно поддерживая те или иные силы. 

 

Неужели правящая коалиция полагает, что в интересах Латвии – сравнять с землей наиболее успешно работающие самоуправления? Ясно, что это делается в интересах правящих сейчас партий, которые опасаются потерять свою власть и влияние. 

 

Основания для тревоги у коалиции есть, и серьезные. Только один, но красноречивый пример: на недавнем заседании Союза самоуправлений присутствовал министр регионального развития. Присутствующих попросили задавать ему вопросы. Но, оказалось, вопросов ни у кого нет… Потому что люди не верят,  что от министра что-то зависит, что он в состоянии что-то решить. А ведь это полное фиаско!

 

Считаю, что на целенаправленную кампанию против самоуправлений должны обратить внимание органы безопасности, потому что такой подход подрывает основы государства, его стабильность и безопасность. 

 

Нормальная власть должна работать на сплочение  общества, потому что только единое общество может противостоять вызовам — и экономическим, и политическим.  Если  есть политические силы, которые своими радикальными действиями раскалывают общество, то  разве не нужно их одернуть? Почему же это не делается? 

Да потому, что власть в стране принадлежит не выборным представителям народа, а назначенцам, контролирующим финансирование политических партий, общественную жизнь, ограничивающим возможности политиков говорить с людьми. 

 

Депутаты нашей коалиции, которая руководит Ригой уже третий созыв подряд, гордятся своим городом и  работают в интересах всех рижан — каких бы убеждений они ни придерживались и какой  национальности они ни были. 

Мы не делим людей на своих и «чужих», достойных помощи и недостойных. Но, отстаивая и реализуя такой подход, нам приходится работать под огромным давлением.  

 

Считаю, что правительство должно наладить регулярный диалог с самоуправлениями, и прежде всего с Ригой, которая является  двигателем экономики страны. 

Vesti.lv / Фото

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV