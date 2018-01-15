ТВ по–латвийски: хоккей, Путин, Евровидение

Что на самом деле интересно жителям Латвии, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Анализируя сорок самых популярных ТВ–передач в 2017 году, можно сделать выводы о реальных предпочтениях латвийских обывателей — в политике, спорте, музыке, общественной жизни.

Политики года

В число сорока самых рейтинговых передач на латвийском ТВ попали четыре местных политика и один российский. Что интересно: рейтинговые политики, как правило, попадают на телеэкраны латвийцев за несколько минут до наступления Нового года, после чего исчезают из ТВ–топа на год — до следующего новогоднего застолья.

Интересно также, что выступления в последние минуты уходящего года — это старинная советская традиция. Однако она глубоко закрепилась и на государственном LTV, и на проданном американцам LNT. Очевидно, потому, что руководство латышских и американских телеканалов начинало свою карьеру на телевидении Советской Латвии.

Как бы то ни было, согласно телерейтингам, самым популярным политиком Латвии неожиданно оказался президент соседней страны. Новогоднее обращение Владимира Путина к российскому народу охотно смотрел и народ Латвии. По двум каналам (ПБК и РТР) Путина посмотрели и послушали в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

Второе место в топ–40 занял президент ЛР Раймондс Вейонис, на которого обратили внимание 196,2 тысячи человек. За ним следует премьер Марис Кучинскис, собравший 178,8 тысячи телезрителей.

А замыкает великолепную четверку с 129,8 тысячи просмотров мэр Риги Нил Ушаков. Он сумел обогнать телешоу «Хозяин ищет жену».

Единственный политик, на которого смотрели без оливье и мандаринов, — это экс–президент ЛР Вайра Вике–Фрейберга. 141,2 тысячи зрителей TV3 увидели документальный фильм, снятый к 80–летнему юбилею Вике–Фрейберги.

Спортивное событие года

Спорт латвийцев привлекает больше, чем политика. Во всяком случае, выступления спортсменов в топе встречаются чаще и занимают более высокие места, чем выступления политиков.

В минувшем году рейтинг местным каналам дали два события: чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по баскетболу.

На обоих первенствах наши спортсмены смотрелись весьма достойно. Хоккеисты хоть и не попали в плей–офф, но продемонстрировали игру, за которую не стыдно, и в итоге вошли в десятку сильнейших команд на планете, сохранив место в мировой элите.

В свою очередь баскетболисты дошли до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступили сборной Словении, которая в итоге стала чемпионом Европы.

Сериал года

Здесь вне конкуренции остается самый популярный латышский телесериал UgunsGrЕks («Пожар»), который канал TV3 снимает и показывает аж с 2009 года. Действие сериала происходит в гостинице одного небольшого латвийского городка, где плетут и расплетают интриги владельцы, персонал и конкуренты гостиницы.

UgunsGrЕks по традиции является латвийским сериалом с одним из самых высоких рейтингов. В прошлом году на ура пошел фильм о фильме — рассказ о том, как снимается сериал. Телефильм «Сериал UgunsGrЕks на ковровой дорожке» занял высокое 7–е место в рейтинге.

Шоу года

В рейтинге отечественных шоу на самом высоком месте (8–е) оказалась совместная продукция американского TV3 и латышской газеты Diena «Гордость Латвии — 2017». Это шоу появилось в эфире уже в 14–й раз. Денег победителям не дают, они получают приз — стеклянное дерево, означающее непрерывный рост и развитие страны. Тем не менее традиционную популярность этого шоу можно объяснить тем, что предложить номинанта и стать лауреатом могут простые жители страны.

Впрочем, в данной номинации интереснее даже не то, что попало в топ, а то, что, несмотря на все потуги, в него влезло. Речь идет о новогоднем шоу LTV, немногочисленные зрители которого не скрывали своего разочарования уровнем передачи. Ладно если бы общественное телевидение упражнялось в поиске новых форм за счет продюсеров канала. Но они списали на свои творчески поиски 100 000 евро из госбюджета. Лучше бы на эти деньги паре сотне пенсионеров новые телевизоры купили…

Песня года

В рейтинге оказались две музыкальные передачи: конкурс Supernova, на котором отбирались латвийские претенденты на участие в «Евровидении», а также само «Евровидение». Вернее, его первый полуфинал, в котором принимала участие представлявшая Латвию группа Triana Park с песней Line.

Увы, латвийские музыканты оказались чужими на прошедшем в Киеве празднике европейской песни. В своем полуфинале Triana Park заняла последнее (18–е) место, собрав лишь 21 балл (20 от сердобольных зрителей и 1 балл — от профессионального жюри). Для сравнения: победитель «Евровидения» португалец Салвадор Собрал прошел тот же полуфинал с 370 баллами.

Зато латвийская группа чуть не стала обладательницей сомнительной премии, которая ежегодно вручается участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Лишь в последний момент нелепых латвийских музыкантов обошел еще более нелепый представитель Черногории Славко Калезич.

Художественный фильм года

«Один дома» — идеальный вариант для просмотра, когда все дома. То есть во время рождественских выходных.

В это время для всей семьи лучше всего подходит американская рождественская комедия, первая часть который вышла на экраны 27 лет назад. Актеру Маколею Калкину, сыгравшему главную роль — Кевина Маккаллистера, уже далеко за тридцать, однако зрители по всему миру по–прежнему переживают за забытого дома мальчика, семья которого улетела в Париж.

Фильм стал самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и остается самым смотрибельным в Латвии: три части «Одного дома» в минувшем году в общей сложности посмотрели 466,1 тысячи телезрителей.

В топ–40 попали также два латвийских художественных фильма. Учитывая скудность латвийской киноиндустрии, полнометражный художественный фильм «Хроника Мелании» со швейцарской актрисой в главной роли — это событие, посмотреть на которое у голубых экранов собрались 131,7 тысячи человек.

В свою очередь, фривольная комедия «Свингеры» — это попытка снять коммерческое кино. Почти получилось.

Мультфильм года

Среди сорока самых популярных ТВ–программ нашлось место четырем мультфильмам.

Выше других расположилось «Холодное сердце» — вольная голливудская интерпретация старой доброй «Снежной королевы» Г. Х. Андерсена. Фильм, впрочем, получился добрым и веселым, а иначе вряд ли оказался в топе латвийских предпочтений. Там же, кстати, можно найти продолжение «Холодного сердца» — «Олаф и холодное приключение».

Ну и, конечно, нашлось место двум «Ледниковым периодам» — мультфильмы, которые гарантируют внимание аудитории в любое время дня и года.

Виктор СИНИЦКИЙ.