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газета Сегодня
15:30 09.01.2018
газета Сегодня / Образование

К подготовке педагогов привлекут НАТО, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сегодняшнее заседание правительства рассматривает завизированное Карлисом Шадурскисом информационное сообщение «Предложения по обеспечению в Латвии образования учителей, соответствующего требованиям концептуально нового образования, основанного на компетенции».

 

Рубят по живому

 

В числе трех глобальных реформ, задуманных Министерством образования и науки, наряду с переводом школ на латышский язык и сокращением их численности значится и реформирование системы подготовки педагогических кадров. В настоящее время в образовательных учреждениях работают примерно 30% кадров предпенсионного и пенсионного возраста, и в течение 8–10 лет «должна произойти замена этой когорты».

 

В настоящее время в республике осуществляется ни много ни мало 55 учебных программ подготовки педагогов разного звена. Рубанут более чем наполовину — останется 23: в Латвийском, Даугавпилсском и Лиепайском университетах, Резекненской технологической академии, Музыкальной академии Язепа Витола и Латвийской спортивной педагогической академии. 

 

Для решения специфической задачи «Снижение фрагментации учебных программ и укрепление совместного использования ресурсов» планируется истратить 3 млн. евро, из которых 2,550 миллиона поступят из Европейского соцфонда, а 450 тысяч — из бюджета Латвии. Специфическая задача «Обеспечение лучшего управления в высших учебных заведениях» потянет тоже на 3 миллиона. Учитывая общее число переквалифицируемых педагогов (6 тысяч), каждый апгрейд учителя обойдется в 1000 евро. 

 

Реформа не ждет

 

Тем, кто решился стать учителем, придется туго. В нынешнем будут аннулированы лицензии на все имеющиеся педагогические программы. МОНом предлагается: «Либо прекратить прием на программы этого обучения в 2018 году, либо предусмотреть возможности для принятых с нового (2018) года студентов перейти на новые программы обучения. Следует обеспечить выравнивание аккредитации предусмотренных в 2019 году учебных программ на период четырех лет и предусмотреть аккредитацию учебных программ образования педагогов в 2022 году».

 

Уже в I квартале 2018 года намечено провести ряд реформ. Так, предполагается изменить правила Кабинета министров «для упрощения списка должностей и пересмотра требований к образованию и квалификации, необходимым педагогам, получившим образование до 2018 года». После изучения квалификационной структуры МОН будут сформированы «список актуализированных педагогических должностей», «обязательно разрабатываемые профессиональные стандарты и требования». 

 

Попутно в новую систему подготовки педагогов будет включено «образование по безопасности человека и ценностям». А вот и список будущих партнеров МОН: Министерство образования, Национальные вооруженные силы и Земессардзе, Центр стратегической коммуникации НАТО и Национальная академия обороны. Как это в «Горе от ума»: «Я князь Григорию и вам Фельдфебеля в Вольтеры дам, Он в три шеренги вас построит, A пикнете, так мигом успокоит»…

 

Николай КАБАНОВ.

 

На фото: Вчера армейский десант высадился в Спортивной педагогической академии. 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
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zinu... 16:08 09:01:2018

Девиз латвийского образования: " Сила есть, ума не надо!"

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Nek-to 17:53 09:01:2018

"Ni uma, ni Sily..."

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Александр Шерстобитов 17:21 09:01:2018

Ой, не любят оккупанты и враги Латвии такой прогресс. То, что в России есть тоже самое, это хорошо, так как мы же за россию и империю. То что наши бывшие колонии становтся сильнее и лучше, это плохо для империи. Надо погавкать по этому факту. Гав гав гав ))))

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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