К подготовке педагогов привлекут НАТО, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сегодняшнее заседание правительства рассматривает завизированное Карлисом Шадурскисом информационное сообщение «Предложения по обеспечению в Латвии образования учителей, соответствующего требованиям концептуально нового образования, основанного на компетенции».

Рубят по живому

В числе трех глобальных реформ, задуманных Министерством образования и науки, наряду с переводом школ на латышский язык и сокращением их численности значится и реформирование системы подготовки педагогических кадров. В настоящее время в образовательных учреждениях работают примерно 30% кадров предпенсионного и пенсионного возраста, и в течение 8–10 лет «должна произойти замена этой когорты».

В настоящее время в республике осуществляется ни много ни мало 55 учебных программ подготовки педагогов разного звена. Рубанут более чем наполовину — останется 23: в Латвийском, Даугавпилсском и Лиепайском университетах, Резекненской технологической академии, Музыкальной академии Язепа Витола и Латвийской спортивной педагогической академии.

Для решения специфической задачи «Снижение фрагментации учебных программ и укрепление совместного использования ресурсов» планируется истратить 3 млн. евро, из которых 2,550 миллиона поступят из Европейского соцфонда, а 450 тысяч — из бюджета Латвии. Специфическая задача «Обеспечение лучшего управления в высших учебных заведениях» потянет тоже на 3 миллиона. Учитывая общее число переквалифицируемых педагогов (6 тысяч), каждый апгрейд учителя обойдется в 1000 евро.

Реформа не ждет

Тем, кто решился стать учителем, придется туго. В нынешнем будут аннулированы лицензии на все имеющиеся педагогические программы. МОНом предлагается: «Либо прекратить прием на программы этого обучения в 2018 году, либо предусмотреть возможности для принятых с нового (2018) года студентов перейти на новые программы обучения. Следует обеспечить выравнивание аккредитации предусмотренных в 2019 году учебных программ на период четырех лет и предусмотреть аккредитацию учебных программ образования педагогов в 2022 году».

Уже в I квартале 2018 года намечено провести ряд реформ. Так, предполагается изменить правила Кабинета министров «для упрощения списка должностей и пересмотра требований к образованию и квалификации, необходимым педагогам, получившим образование до 2018 года». После изучения квалификационной структуры МОН будут сформированы «список актуализированных педагогических должностей», «обязательно разрабатываемые профессиональные стандарты и требования».

Попутно в новую систему подготовки педагогов будет включено «образование по безопасности человека и ценностям». А вот и список будущих партнеров МОН: Министерство образования, Национальные вооруженные силы и Земессардзе, Центр стратегической коммуникации НАТО и Национальная академия обороны. Как это в «Горе от ума»: «Я князь Григорию и вам Фельдфебеля в Вольтеры дам, Он в три шеренги вас построит, A пикнете, так мигом успокоит»…

Николай КАБАНОВ.

На фото: Вчера армейский десант высадился в Спортивной педагогической академии.