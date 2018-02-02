Творожная диета: как похудеть на 10 килограммов?

Эта монодиета давно пользуется заслуженной популярностью. Пожалуй, самый бюджетный вариант. Как сделать ее максимально эффективной и безболезненно вернуться затем к обычному питанию?

Среди всех систем питания творожная диета — одна из самых популярных. И тому есть как минимум три причины. Во-первых, она достаточно простая: не надо ломать голову над подсчетом калорий и проверять продукты на сочетаемость. Во-вторых, эффективна: можно потерять до 10 килограммов. В-третьих, творог считается очень полезным продуктом, но об этом поговорим отдельно.

В чем польза творожной диеты?

Творог входит в меню чуть ли не половины из всех известных диет. Этот молочный продукт содержит внушительное количество полезных веществ, так необходимых организму. В их числе:

кальций;

форсфор;

витамины А, В1, В2, D;

кислота метионин.

Благодаря этим и другим полезным составляющим, есть и другие плюсы для организма.

* Улучшается состояние костной ткани, кожи, волос и ногтей.

* Творог уменьшает количество сахара в крови (в некоторых вариантах творожная диета может быть полезна для людей с сахарным диабетом).

* Стимулируется работа кишечника, улучшается состояние печени и обмена вещества.

* Творожный рацион является низкокалорийным, при этом отлично насыщает и питает организм. * Вы худеете постепенно без резкого чувства голода.

* Диета отлично подходит для людей, страдающих от отечности. Употребление творога постепенно выводит из организма застоявшуюся жидкость вместе с вредными соединениями и лишней солью.

Казалось бы, одна сплошная польза, но нет!

Кому не подходит творожная диета?

У творожной диеты есть и противопоказания. Они стандартные для всех систем питания с ограничениями. Диета противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, в первую очередь заболеваниями кишечно-пищеварительного тракта. Не подходит такая система аллергикам и тем, кто страдает индивидуальной непереносимостью молочных продуктов.

Как добиться результата?

Классическая творожная диета относится к категории «моно», т.е. основным является только один продукт. Это, разумеется, творог. Какой выбрать? К сожалению, самый полезный и натуральный домашний творог содержит аж 18% жира (порядка 230 ккал на 100 гр). То есть для диетического питания не подходит. Вам придется остановиться на маложирном или обезжиренном твороге.

Творог — продукт скоропортящийся. В нем намного быстрее могут образовываться кишечные палочки, в отличие от других молочных продуктов. Поэтому обращайте особое внимание на срок годности!

Классический вариант творожной диеты предписывает съедать до 500 г творога в день, распределяя эту норму на 5-6 приемов пищи! Но у такого варианта питания есть и масса разновидностей, ведь творог прекрасно комбинируется со многими низкокалорийными продуктами.

Можно:

* фрукты и ягоды;

* овощи и зелень;

* сухофрукты;

* орехи (до 50 г в день);

* мед;

* отруби;

* молоко, кефир, нежирную сметану.

Нельзя:

* жирное и жареное мясо;

* специи и соль;

* продукты с крахмалом (картофель, бананы);

* алкоголь;

* мучные изделия;

* шоколад;

* газированные напитки;

* заправки, соусы и кетчупы.

Во время диеты рекомендуется выпивать до 2 литров негазированной воды в день (за полчаса до и 2 часа после еды). Можно также заваривать настой шиповника, зеленый или травяной чай.

Творожная экспресс-диета на 3 дня

Самый эффективный, но в то же время жесткий вариант творожной диеты. Можно худеть на 1 кг в день. Основа рациона — от 500 до 800 г творога в день. Норма зависит от жирности продукта (чем творог жирнее, тем меньше норма). Делим это количество на 5-6 приемов и едим через равные промежутки времени.

Если захотите продолжить диету, в рацион необходимо вводить дополнительные продукты, например, кефир.

Кефирно-творожная диета: меню

Она не только позволяет сбросить 5-6 кг за неделю, но и оздоровить организм. Молочный тандем продуктов обеспечивает ударную дозу кальция, улучшает деятельность пищеварительной системы и насыщает организм пробиотиками, которые ускоряют обмен веществ.

В меню на каждый день входит:

* один литр обезжиренного кефира;

* до 400 г творога.

Всю суточную норму распределяют на 5-6 приемов пищи, начиная и заканчивая кефиром.

Диета «Магги» на 4 недели: творожный вариант

«Магги» — это низкоуглеводная, высокобелковая, маложирная диета. Меню здесь достаточно разнообразное, поэтому и рассчитана такая диета на 4 недели. За первые две недели можно потерять до 8 кг, а за весь период реально сбросить 10-15 кг.

В классическом варианте диеты «Магги» один из основных продуктов — это яйца. В творожном варианте эквивалент 1 яйцу — 100 г творога.

Творожно-фруктовая диета

Отличный вариант для лета. Ежедневный рацион состоит из 400 г творога, а также кислых и полусладких фруктов на выбор. Не рекомендуется есть бананы, виноград, хурму, дыню. Допускается съедать в сутки до 1 кг фруктов. При этом фрукты можно употреблять в любом виде — запеченном, вареном, приготовленном на пару, делать из них пюре в блендере, салаты, ягодные морсы.

Классическая творожная диета: меню на 7 дней

Самый сбалансированный, щадящий вариант творожной диеты, так как в рацион помимо творога позволительны и другие продукты.

Завтрак во все дни одинаковый: 1 грейпфрут или апельсин, 200 г творога, зеленый чай или травяной отвар. Сырой творог разрешается заменять запеканкой или другими блюдами из него, приготовленные без масла.

1 день

Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.

Ужин: 100 г говядины на пару, салат из моркови, травяной чай.

2 день

Обед: 100 г творога, 100 г отварной куриной грудки.

Ужин: запеченная нежирная рыба (филе), овощной салат, настой шиповника.

3 день

Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.

Ужин: куриная грудка на гриле, салат из помидор, зелени, сладкого перца, травяной чай.

4 день

Обед: 100 г творога, 100 г запеченной нежирной рыбы.

Ужин: салат из цветной капусты, зеленый чай.

5 день

Обед: 100 г творога,100 г отварной курицы или кальмара.

Ужин: овощной суп, отвар шиповника.

6 день

Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.

Ужин: запеченная рыба, овощной салат, зеленый чай.

7 день

Обед: 100 г творога, 100 г запеченного куриного филе.

Ужин: овощной салат, отвар шиповника.

Как выходить из диеты?

Здесь действуют универсальные правила. В первые дни:

* не переедать;

* не есть сладкого и мучного;

* ограничить прием жареной пищи и жирного мяса;

* употреблять в пищу легкие салаты;

* пить воду, чай без сахара и натуральные соки.