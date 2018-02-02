Творожная диета: как похудеть на 10 килограммов?

Среди всех систем питания творожная диета — одна из самых популярных. И тому есть как минимум три причины. Во-первых, она достаточно простая: не надо ломать голову над подсчетом калорий и проверять продукты на сочетаемость. Во-вторых, эффективна: можно потерять до 10 килограммов. В-третьих, творог считается очень полезным продуктом, но об этом поговорим отдельно.
В чем польза творожной диеты?
Творог входит в меню чуть ли не половины из всех известных диет. Этот молочный продукт содержит внушительное количество полезных веществ, так необходимых организму. В их числе:
кальций;
форсфор;
витамины А, В1, В2, D;
кислота метионин.
Благодаря этим и другим полезным составляющим, есть и другие плюсы для организма.
* Улучшается состояние костной ткани, кожи, волос и ногтей.
* Творог уменьшает количество сахара в крови (в некоторых вариантах творожная диета может быть полезна для людей с сахарным диабетом).
* Стимулируется работа кишечника, улучшается состояние печени и обмена вещества.
* Творожный рацион является низкокалорийным, при этом отлично насыщает и питает организм. * Вы худеете постепенно без резкого чувства голода.
* Диета отлично подходит для людей, страдающих от отечности. Употребление творога постепенно выводит из организма застоявшуюся жидкость вместе с вредными соединениями и лишней солью.
Казалось бы, одна сплошная польза, но нет!
Кому не подходит творожная диета?
У творожной диеты есть и противопоказания. Они стандартные для всех систем питания с ограничениями. Диета противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, в первую очередь заболеваниями кишечно-пищеварительного тракта. Не подходит такая система аллергикам и тем, кто страдает индивидуальной непереносимостью молочных продуктов.
Как добиться результата?
Классическая творожная диета относится к категории «моно», т.е. основным является только один продукт. Это, разумеется, творог. Какой выбрать? К сожалению, самый полезный и натуральный домашний творог содержит аж 18% жира (порядка 230 ккал на 100 гр). То есть для диетического питания не подходит. Вам придется остановиться на маложирном или обезжиренном твороге.
Творог — продукт скоропортящийся. В нем намного быстрее могут образовываться кишечные палочки, в отличие от других молочных продуктов. Поэтому обращайте особое внимание на срок годности!
Классический вариант творожной диеты предписывает съедать до 500 г творога в день, распределяя эту норму на 5-6 приемов пищи! Но у такого варианта питания есть и масса разновидностей, ведь творог прекрасно комбинируется со многими низкокалорийными продуктами.
Можно:
* фрукты и ягоды;
* овощи и зелень;
* сухофрукты;
* орехи (до 50 г в день);
* мед;
* отруби;
* молоко, кефир, нежирную сметану.
Нельзя:
* жирное и жареное мясо;
* специи и соль;
* продукты с крахмалом (картофель, бананы);
* алкоголь;
* мучные изделия;
* шоколад;
* газированные напитки;
* заправки, соусы и кетчупы.
Во время диеты рекомендуется выпивать до 2 литров негазированной воды в день (за полчаса до и 2 часа после еды). Можно также заваривать настой шиповника, зеленый или травяной чай.
Творожная экспресс-диета на 3 дня
Самый эффективный, но в то же время жесткий вариант творожной диеты. Можно худеть на 1 кг в день. Основа рациона — от 500 до 800 г творога в день. Норма зависит от жирности продукта (чем творог жирнее, тем меньше норма). Делим это количество на 5-6 приемов и едим через равные промежутки времени.
Если захотите продолжить диету, в рацион необходимо вводить дополнительные продукты, например, кефир.
Кефирно-творожная диета: меню
Она не только позволяет сбросить 5-6 кг за неделю, но и оздоровить организм. Молочный тандем продуктов обеспечивает ударную дозу кальция, улучшает деятельность пищеварительной системы и насыщает организм пробиотиками, которые ускоряют обмен веществ.
В меню на каждый день входит:
* один литр обезжиренного кефира;
* до 400 г творога.
Всю суточную норму распределяют на 5-6 приемов пищи, начиная и заканчивая кефиром.
Диета «Магги» на 4 недели: творожный вариант
«Магги» — это низкоуглеводная, высокобелковая, маложирная диета. Меню здесь достаточно разнообразное, поэтому и рассчитана такая диета на 4 недели. За первые две недели можно потерять до 8 кг, а за весь период реально сбросить 10-15 кг.
В классическом варианте диеты «Магги» один из основных продуктов — это яйца. В творожном варианте эквивалент 1 яйцу — 100 г творога.
Творожно-фруктовая диета
Отличный вариант для лета. Ежедневный рацион состоит из 400 г творога, а также кислых и полусладких фруктов на выбор. Не рекомендуется есть бананы, виноград, хурму, дыню. Допускается съедать в сутки до 1 кг фруктов. При этом фрукты можно употреблять в любом виде — запеченном, вареном, приготовленном на пару, делать из них пюре в блендере, салаты, ягодные морсы.
Классическая творожная диета: меню на 7 дней
Самый сбалансированный, щадящий вариант творожной диеты, так как в рацион помимо творога позволительны и другие продукты.
Завтрак во все дни одинаковый: 1 грейпфрут или апельсин, 200 г творога, зеленый чай или травяной отвар. Сырой творог разрешается заменять запеканкой или другими блюдами из него, приготовленные без масла.
1 день
Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.
Ужин: 100 г говядины на пару, салат из моркови, травяной чай.
2 день
Обед: 100 г творога, 100 г отварной куриной грудки.
Ужин: запеченная нежирная рыба (филе), овощной салат, настой шиповника.
3 день
Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.
Ужин: куриная грудка на гриле, салат из помидор, зелени, сладкого перца, травяной чай.
4 день
Обед: 100 г творога, 100 г запеченной нежирной рыбы.
Ужин: салат из цветной капусты, зеленый чай.
5 день
Обед: 100 г творога,100 г отварной курицы или кальмара.
Ужин: овощной суп, отвар шиповника.
6 день
Обед: 100 г творога, 2 вареных яйца.
Ужин: запеченная рыба, овощной салат, зеленый чай.
7 день
Обед: 100 г творога, 100 г запеченного куриного филе.
Ужин: овощной салат, отвар шиповника.
Как выходить из диеты?
Здесь действуют универсальные правила. В первые дни:
* не переедать;
* не есть сладкого и мучного;
* ограничить прием жареной пищи и жирного мяса;
* употреблять в пищу легкие салаты;
* пить воду, чай без сахара и натуральные соки.
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