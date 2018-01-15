Общество проинформируют за четверть миллиона евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Возможно, латвийцы даже и не догадываются, что в нашей стране существует целый Фонд интеграции общества. Причем не только существует, но и работает в поте лица, или, точнее, активно осваивает средства.

Вот и сейчас фонд объявил госзакупку — ищет фирму по пиару, которая могла бы провести кампанию под кодовым названием «Реализация мер по повышению понимания и информированности общества против дискриминации». Кампания будет проводиться в течение четырех лет. Ее общий бюджет почти 252 000 евро.

Суть кампании — информирование общества о мерах против дискриминации. Также авторы кампании должны способствовать созданию в обществе атмосферы терпимости и сплоченности разных групп общества.

Вполне возможно, что по итогам кампании окажется, что общество наше все еще окончательно не сплотилось и дискриминация различных общественных групп имеет место. Но зато деньги будут освоены в любом случае.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.