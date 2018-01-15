Ты меня уважаешь?(1)

Лента новостей
Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов Праздник в лесу В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Снегопад на Луцавсале Собчак назвала жителей Крыма неполноценными За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Страсти по футболу Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!
Eще в разделе
Праздник в лесу Снегопад на Луцавсале За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… Страсти по футболу «Юрканса у нас украли…»
газета Сегодня
18:30 15.01.2018
газета Сегодня / Политика

Общество проинформируют за четверть миллиона евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Возможно, латвийцы даже и не догадываются, что в нашей стране существует целый Фонд интеграции общества. Причем не только существует, но и работает в поте лица, или, точнее, активно осваивает средства. 

 

Вот и сейчас фонд объявил госзакупку — ищет фирму по пиару, которая могла бы провести кампанию под кодовым названием «Реализация мер по повышению понимания и информированности общества против дискриминации». Кампания будет проводиться в течение четырех лет. Ее общий бюджет почти 252 000 евро.

 

Суть кампании — информирование общества о мерах против дискриминации. Также авторы кампании должны способствовать созданию в обществе атмосферы терпимости и сплоченности разных групп общества. 

 

Вполне возможно, что по итогам кампании окажется, что общество наше все еще окончательно не сплотилось и дискриминация различных общественных групп имеет место. Но зато деньги будут освоены в любом случае.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:31 15:01:2018

РАНЬШЕ ЛАТЫШИ ПИЛИЛИ ЛОБЗИКОМ....ТЕПЕРЬ ПИЛЯТ ПИЛОЙ...
А
ФСЁ НАЧАЛОСЬ С КРЕДИТА G-24....

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV