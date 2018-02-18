Несколько тысяч подростков, их родителей, учителей и других вышли на митинг в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) с требованием ужесточить контроль над распространением оружия в стране. Поводом стала стрельба в средней школе Паркленда, при которой погибли 17 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Участники акции развернули транспаранты и заявили, что ждут от властей немедленных действий по изменению законодательства.

«Из-за этих законов об оружии люди, которых я знал и любил, умерли, и я их больше никогда не увижу», — сказал один из протестующих подростков. «Если есть что-то, что может объединить демократов, республиканцев и остальных, — это наши дети», — отметила другая из числа родителей. Третьи требовали от политиков прекратить принимать дотации от Национальной стрелковой ассоциации.

Ранее сообщалось, что американец, открывший огонь в школе Паркленда, любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Глава округа Бровард Бим Фер заявил, что он некоторое время наблюдался у психиатра, однако потом прекратил лечение.

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Николас Круз, совершивший атаку, был задержан. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.