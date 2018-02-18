Участники акции развернули транспаранты и заявили, что ждут от властей немедленных действий по изменению законодательства.
«Из-за этих законов об оружии люди, которых я знал и любил, умерли, и я их больше никогда не увижу», — сказал один из протестующих подростков. «Если есть что-то, что может объединить демократов, республиканцев и остальных, — это наши дети», — отметила другая из числа родителей. Третьи требовали от политиков прекратить принимать дотации от Национальной стрелковой ассоциации.
Ранее сообщалось, что американец, открывший огонь в школе Паркленда, любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Глава округа Бровард Бим Фер заявил, что он некоторое время наблюдался у психиатра, однако потом прекратил лечение.
Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Николас Круз, совершивший атаку, был задержан. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Раньше надо было думать.« ответить
Продолжайте и дальше продавать оружие каждому встречному-поперечному.
"этодлясамообороны"(с)
Это нарушение прав человека недемократично в стране с самой самой демократичной демократией во вселенной« ответить