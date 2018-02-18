Тысячи американцев вышли на митинг против свободного оружия(2)

Лента новостей
Люди выстроились в очередь, чтобы почитать книгу грустному псу Министр: в Латвии финансовая система пока стабильна Эксперт: «элита» России пилит бабло через Сирию Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео) Галкин: под Берлином спалят храм РПЦ, представляете гвалт? KNAB отказался арестовать главу Банка Латвии Римшевича Празднующих Масленицу в России расстреляли Избитый до неузнаваемости DJ Smash показал гей-видео
Eще в разделе
Эксперт: «элита» России пилит бабло через Сирию Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви Собчак назвала ролик Путина «гомофобной гадостью» (видео) Празднующих Масленицу в России расстреляли В США нашли отличия между своим вмешательством в чужие выборы и российским
Виталий Вавилкин
08:15 18.02.2018
В мире / Сша

Несколько тысяч подростков, их родителей, учителей и других вышли на митинг в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) с требованием ужесточить контроль над распространением оружия в стране. Поводом стала стрельба в средней школе Паркленда, при которой погибли 17 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Участники акции развернули транспаранты и заявили, что ждут от властей немедленных действий по изменению законодательства.

 

«Из-за этих законов об оружии люди, которых я знал и любил, умерли, и я их больше никогда не увижу», — сказал один из протестующих подростков. «Если есть что-то, что может объединить демократов, республиканцев и остальных, — это наши дети», — отметила другая из числа родителей. Третьи требовали от политиков прекратить принимать дотации от Национальной стрелковой ассоциации.

 

Ранее сообщалось, что американец, открывший огонь в школе Паркленда, любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Глава округа Бровард Бим Фер заявил, что он некоторое время наблюдался у психиатра, однако потом прекратил лечение.

 

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Николас Круз, совершивший атаку, был задержан. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 08:37 18:02:2018

Раньше надо было думать.
Продолжайте и дальше продавать оружие каждому встречному-поперечному.
"этодлясамообороны"(с)

« ответить
Profile_default
Святогор 10:37 18:02:2018

Это нарушение прав человека недемократично в стране с самой самой демократичной демократией во вселенной

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV