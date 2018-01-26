«Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников», — утверждается в документе.
По задумке правительства, это поможет привлечь высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих «по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».
Документ разрабатывался в рамках миграционный политики, при этом на сайте отмечается, что переселение в Воронежскую область является «приоритетным».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приоритетном переселении в Астраханскую и Калининградские области.
Nu tad beidzot! Russian go Home!« ответить
там где русские,там россия« ответить
Что ,завидно холоп,туда хоть русских завут,а твоё руководство колонии Вас -латышню просто из страны выдавливает.« ответить
ASV kolonijai. Patiess prieks, ka Latvija attīrīsies no krieviem. Prozīt!« ответить
Глистам не понравилась новость Воронежской области. Странно что Калининград и Астрахань они не облаяли.« ответить
у них мозгов хватает прочитать только заголовок и быстрее за работу.))))« ответить
Куда это Я со Своей земли« ответить
переселяться должен...!?
Тут скоро наведём порядок..!
Юрмала.. к тому же..
Я в Море хочу купаться..!
Латышский менталитет незлой к тому же..
Да ладно, не обьясняй, ведь любому понятно, что в Россию вы не поедете из Европы, дураков нет, есть ведь интернет, да даже телевизор тот, которым вас оболванивает путинская пропаганда, иногда и проскочат российские реалии, НИКТО ИЗ ВАС ЖИТЬ ТАМ НЕ ЗАХОЧЕТ,« ответить
Sapņo vien-nav kaitīgi.) Es esmu krieviete un latvijas pilsone, mani bērni un mazberni arī. Mēs šeit piedzimam, dzīvojam un dzīvosim.Un tādus krievus Latvijā ir daudz...)))Ta ka aizver savu muti...)))« ответить
А как тебе патриету понравится - рижский райнон воронежской области ? Ты ешшо не свалил в англию ??« ответить
Гитлеровские тварьи так-же твердили"где немец-там Германия...",получили по хавальнику,успокоились.Теперь очередь за тобой,неофашист-"русский"нацист,освой ЗАСРАННЫЕ российские просторы, не початый край работы,а тебе "всё мало"...« ответить
Факту-не смнши народ глупыми и провокационными комментами с дивана!!Инфокон орка уже работает.да?Рабочий день тррлля-эльфа в разгаре!Делом займись"факт", по оги лучше людят,не болтовней и бреднями , а -делом!« ответить
"гитлеровских тварей," кто выгнал? Забыл? А теперь ты гастрабайтером туда мотаешься, что бы не выгнали дома из квартиры. Как говорят братья украинцы "не кажи гоп ..."« ответить
кто налоги платить будет, кто останется повысят налоги за каждого уехавшего хе-хе. Пенсионеры будут жить на мусорниках« ответить
В Латвии разве остались высококвалифицированные специалисты?« ответить
Сейчас тролли-эльфы налетят со своим бедом(высерами)"Путинки"Ванятки"Левые патриотсы", и т.д.их тут кучи.« ответить
глисты-варзилоиды повылазят из своих дыр.« ответить
И еще вылезит тролль-питерский косит под ФСБ из Питера(Шерстьюнабитый)....« ответить
Уже не только латыши, но и сама Расея говорит - Ватники, домооой!« ответить
А не один богоносец с места не сдвинется, патамушта в гробу видал Мордор.
Вот уже варзилоид-дебилоид , глист навозный вылез из дырсы.« ответить
Steidzieties, vēl atlicis ko krāsot zilo žogu tikai 300 metrus. Kobzons arī uzdziedās, Ielas galā būs televizors ar viģiku un putina runu ierakstiem, kā arī bojarišņiks, sālīts gurķisun resna matroška. Tiem , kas paliks šeit būs daudz grūtāk, jo valodu varēs lietot tikai tualetē.« ответить
Здесь пишут и читают исключительно по-русски.« ответить
Vēl pagaidām jūs variet baudīt šo iespēju. ...« ответить
Это что за забор накарябаный..!?« ответить
Atkārtosu arī tev, trulīte! Es esmu krieviete un latvijas pilsone, mani bērni un mazbērni arī, mēs šeit dzīvojam un dzīvosim..)) Mums šeit ir īpašumi un Dzimtene. Ta ka, muļķe, aizver savu muti un neapkauno savus tautiešus, kuri sava dabā ir normalie cilvēki))« ответить