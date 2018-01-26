Тысячи латвийских русских могут переехать в Воронеж(49)

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Владимир Бучельников
08:31 26.01.2018
В мире / Россия

Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по добровольному переселению в Воронежскую область. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров, пишет «Новая газета».

«Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников», — утверждается в документе.

 

По задумке правительства, это поможет привлечь высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих «по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».

 

Документ разрабатывался в рамках миграционный политики, при этом на сайте отмечается, что переселение в Воронежскую область является «приоритетным».

 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приоритетном переселении в Астраханскую и Калининградские области.

Новая газета / Фото
Комментарии (49)
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Latviešu patriots 08:40 26:01:2018

Nu tad beidzot! Russian go Home!

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идиоту-патриоту 08:42 26:01:2018

там где русские,там россия

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ASV kolonija patriotam 08:46 26:01:2018

Что ,завидно холоп,туда хоть русских завут,а твоё руководство колонии Вас -латышню просто из страны выдавливает.

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Latviešu patriots 08:55 26:01:2018

ASV kolonijai. Patiess prieks, ka Latvija attīrīsies no krieviem. Prozīt!

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CCCP 09:03 26:01:2018

Глистам не понравилась новость Воронежской области. Странно что Калининград и Астрахань они не облаяли.

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Так ведь 09:10 26:01:2018

у них мозгов хватает прочитать только заголовок и быстрее за работу.))))

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СОВЕТНИК БОГА 09:49 26:01:2018

Куда это Я со Своей земли
переселяться должен...!?

Тут скоро наведём порядок..!

Юрмала.. к тому же..
Я в Море хочу купаться..!

Латышский менталитет незлой к тому же..

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Факт 10:02 26:01:2018

Да ладно, не обьясняй, ведь любому понятно, что в Россию вы не поедете из Европы, дураков нет, есть ведь интернет, да даже телевизор тот, которым вас оболванивает путинская пропаганда, иногда и проскочат российские реалии, НИКТО ИЗ ВАС ЖИТЬ ТАМ НЕ ЗАХОЧЕТ,

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Marija to latviešu patriots 10:18 26:01:2018

Sapņo vien-nav kaitīgi.) Es esmu krieviete un latvijas pilsone, mani bērni un mazberni arī. Mēs šeit piedzimam, dzīvojam un dzīvosim.Un tādus krievus Latvijā ir daudz...)))Ta ka aizver savu muti...)))

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Янка 10:33 26:01:2018

А как тебе патриету понравится - рижский райнон воронежской области ? Ты ешшо не свалил в англию ??

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Ну и...? 10:48 26:01:2018

Гитлеровские тварьи так-же твердили"где немец-там Германия...",получили по хавальнику,успокоились.Теперь очередь за тобой,неофашист-"русский"нацист,освой ЗАСРАННЫЕ российские просторы, не початый край работы,а тебе "всё мало"...

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олег 10:49 26:01:2018

Факту-не смнши народ глупыми и провокационными комментами с дивана!!Инфокон орка уже работает.да?Рабочий день тррлля-эльфа в разгаре!Делом займись"факт", по оги лучше людят,не болтовней и бреднями , а -делом!

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ДКБФ 11:15 26:01:2018

"гитлеровских тварей," кто выгнал? Забыл? А теперь ты гастрабайтером туда мотаешься, что бы не выгнали дома из квартиры. Как говорят братья украинцы "не кажи гоп ..."

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to-Latviešu patriots 08:40 26:01:2018 12:07 26:01:2018

кто налоги платить будет, кто останется повысят налоги за каждого уехавшего хе-хе. Пенсионеры будут жить на мусорниках

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А что? 08:41 26:01:2018

В Латвии разве остались высококвалифицированные специалисты?

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Читатель 08:42 26:01:2018

Сейчас тролли-эльфы налетят со своим бедом(высерами)"Путинки"Ванятки"Левые патриотсы", и т.д.их тут кучи.

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А ещё 08:49 26:01:2018

глисты-варзилоиды повылазят из своих дыр.

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Читатель 10:47 26:01:2018

И еще вылезит тролль-питерский косит под ФСБ из Питера(Шерстьюнабитый)....

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П у т и н 08:48 26:01:2018

Уже не только латыши, но и сама Расея говорит - Ватники, домооой!
А не один богоносец с места не сдвинется, патамушта в гробу видал Мордор.

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Во! 08:52 26:01:2018

Вот уже варзилоид-дебилоид , глист навозный вылез из дырсы.

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Экс русская 09:05 26:01:2018

Steidzieties, vēl atlicis ko krāsot zilo žogu tikai 300 metrus. Kobzons arī uzdziedās, Ielas galā būs televizors ar viģiku un putina runu ierakstiem, kā arī bojarišņiks, sālīts gurķisun resna matroška. Tiem , kas paliks šeit būs daudz grūtāk, jo valodu varēs lietot tikai tualetē.

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замечание 09:17 26:01:2018

Здесь пишут и читают исключительно по-русски.

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Экс русская 09:28 26:01:2018

Vēl pagaidām jūs variet baudīt šo iespēju. ...

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 09:45 26:01:2018

Это что за забор накарябаный..!?

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Marija to esk russkaja 10:24 26:01:2018

Atkārtosu arī tev, trulīte! Es esmu krieviete un latvijas pilsone, mani bērni un mazbērni arī, mēs šeit dzīvojam un dzīvosim..)) Mums šeit ir īpašumi un Dzimtene. Ta ka, muļķe, aizver savu muti un neapkauno savus tautiešus, kuri sava dabā ir normalie cilvēki))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)