Правительство утвердило программу помощи россиянам, которые проживают за рубежом, по добровольному переселению в Воронежскую область. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров, пишет «Новая газета».

«Реализация подпрограммы позволит привлечь в Воронежскую область до 2020 года 32 тысячи соотечественников», — утверждается в документе.

По задумке правительства, это поможет привлечь высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих «по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».

Документ разрабатывался в рамках миграционный политики, при этом на сайте отмечается, что переселение в Воронежскую область является «приоритетным».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приоритетном переселении в Астраханскую и Калининградские области.