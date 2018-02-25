Тысячи водителей из Эстонии в знак протеста уехали в Латвию(7)

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Виталий Вавилкин
10:15 25.02.2018
В мире

Тысячи жителей Эстонии уехали сегодня в Латвию, чтобы выразить протест против акцизной политики государства.

Журналист Силвия Палуойя побеседовала с семьей, которая уже в 9 часов утра покинула Ярвамаа, чтобы примкнуть к колонне протестующих. Семья говорит, что они отправились протестовать из-за роста акцизов и это единственная цель поездки,  пишет Pärnu Postimees.

 

Самый юный участник — четырехмесячный Тревор, мать которого сказала, что не знает, поможет ли инициатива народа, но это в любом случае даст знак правительству, что с повышением налогов они перегнули палку. Самые значительные различия в ценах замечены на строительные товары и топливо.

 

Один из владельцев транспортной компании в Пайде сказал, что цель акции состоит в том, чтобы правительство ушло в отставку. По его словам, нынешнее правительство загнало в угол транспортные предприятия и никто теперь не заправляется в Эстонии.

 

Машины стали непрерывно прибывать в Латвию около часа дня. На месте были тысячи людей. Мероприятие охраняется также латвийской полицией.

 

В 13.15 в латвийский город Мазсалаца прибыли несколько автоколонн с различных уголков Эстонии.

 

Координатор мероприятия в Пярнумаа Индрек Таркпеа сказал, что только из их уезда в соседнюю страну направились более 600 автомобилей — точное число он не смог назвать, поскольку сбился со счета. Он отметил, что все настроены дружелюбно и разумно, но каждый недоволен ростом акциза на топливо и в целом подорожанием жизни в Эстонии. Также Таркпеа поблагодарил за помощь и эстонскую полицию.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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поддерживаю! 10:27 25:02:2018

Наши тоже перегнули палку гады! Заправить старичку-пенсионеру древний «жигуль» чтобы доехать до огорода с бабкой уже выходит 15€/100км.

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Цыник 10:50 25:02:2018

Зато у нас тишь и гладь, можно и дальше стричь баранов, типа Latviešu Pedriots un ko, .Им хоть ссы в глаза- все божья росса и всегда виновата Россия...

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Эстонцам респект! 12:20 25:02:2018

Молодцы эстонцы! Умеют грамртно и доступно донести своим властям протест!
Нам бы так уметь выражать протесты и презрение к ворам в законе!

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эстонцы-патриоты 10:50 25:02:2018

едут в латвию за пивом,чтоб напИсать на снегу
Эстония-100

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Latviešu obsos 11:59 25:02:2018

а ихняя главная баба сказала что у них все хорошо.Только вот Россия рядом.

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федя 12:41 25:02:2018

Скоро на экранах стран балтии; "Балтийский путь №2".

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3 17:47 25:02:2018

Значит тысячи водителей из Эстонии в знак протеста уехали в Латвию ... ПИТЬ .

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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