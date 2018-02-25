Журналист Силвия Палуойя побеседовала с семьей, которая уже в 9 часов утра покинула Ярвамаа, чтобы примкнуть к колонне протестующих. Семья говорит, что они отправились протестовать из-за роста акцизов и это единственная цель поездки, пишет Pärnu Postimees.
Самый юный участник — четырехмесячный Тревор, мать которого сказала, что не знает, поможет ли инициатива народа, но это в любом случае даст знак правительству, что с повышением налогов они перегнули палку. Самые значительные различия в ценах замечены на строительные товары и топливо.
Один из владельцев транспортной компании в Пайде сказал, что цель акции состоит в том, чтобы правительство ушло в отставку. По его словам, нынешнее правительство загнало в угол транспортные предприятия и никто теперь не заправляется в Эстонии.
Машины стали непрерывно прибывать в Латвию около часа дня. На месте были тысячи людей. Мероприятие охраняется также латвийской полицией.
В 13.15 в латвийский город Мазсалаца прибыли несколько автоколонн с различных уголков Эстонии.
Координатор мероприятия в Пярнумаа Индрек Таркпеа сказал, что только из их уезда в соседнюю страну направились более 600 автомобилей — точное число он не смог назвать, поскольку сбился со счета. Он отметил, что все настроены дружелюбно и разумно, но каждый недоволен ростом акциза на топливо и в целом подорожанием жизни в Эстонии. Также Таркпеа поблагодарил за помощь и эстонскую полицию.
Наши тоже перегнули палку гады! Заправить старичку-пенсионеру древний «жигуль» чтобы доехать до огорода с бабкой уже выходит 15€/100км.« ответить
Зато у нас тишь и гладь, можно и дальше стричь баранов, типа Latviešu Pedriots un ko, .Им хоть ссы в глаза- все божья росса и всегда виновата Россия...« ответить
Молодцы эстонцы! Умеют грамртно и доступно донести своим властям протест!« ответить
Нам бы так уметь выражать протесты и презрение к ворам в законе!
едут в латвию за пивом,чтоб напИсать на снегу« ответить
Эстония-100
а ихняя главная баба сказала что у них все хорошо.Только вот Россия рядом.« ответить
Скоро на экранах стран балтии; "Балтийский путь №2".« ответить
Значит тысячи водителей из Эстонии в знак протеста уехали в Латвию ... ПИТЬ .« ответить