Права европейских верующих вновь под ударом. Парламент Исландии намерен рассмотреть законопроект о запрете обрезания мальчиков. Нарушителей ждет суровое наказание — шесть лет тюрьмы.

Свою инициативу исландские депутаты объясняют защитой прав ребенка. Эти права, мол, выше каких бы то ни было религиозных установок. В опубликованном на сайте альтинга (парламента Исландии) законопроекте дается следующее обоснование.

«Известно немало случаев проведения обрезания за пределами хирургических центров, например на дому, где не может быть стерильности. Причем такие операции выполняются не врачами, а религиозными лидерами. В таких условиях высок риск заражения, способного привести к смерти».

Обрезание, отмечают авторы законопроекта, нарушает двенадцатый пункт «Конвенции ООН о правах ребенка», наделяющий детей правом свободно выражать свои взгляды, которым «уделяется должное внимание» в соответствии с их возрастом и зрелостью.

Предложение парламентариев возмутило евреев и мусульман как в Исландии, так и за пределами страны. Для иудеев, например, обрезание — одно из наиболее важных предписаний.

В Исландии всего 250 евреев (у них даже нет своего раввина) и около полутора тысяч мусульман. Однако исламская община в стране с населением 336 тысяч человек постоянно растет. По словам имама Исламского культурного центра в Рейкьявике Ахмада Сиддика, обрезание — неотъемлемая часть и мусульманской религии, поэтому вне закона окажется то, «что практикуется веками».

За иудеев и мусульман вступились даже в Ватикане. Глава Конференции католических епископов ЕС кардинал Рейнхард Маркс заметил, что право на свободу вероисповедания не идет вразрез с правами ребенка, поэтому опасения исландских политиков надуманы. «Криминализация обрезания — очень серьезная мера, вызывающая глубокую озабоченность», — приводит слова кардинала официальный сайт Конференции епископов ЕС.

С одной стороны, не входящая в Евросоюз Исландия по статусу вовсе не обязана придерживаться общеевропейского принципа «тотальной толерантности». С другой, крошечная островная страна не может не считаться с мнением материковой Европы. К тому же есть прецеденты: в прошлом году обрезание детям до 16 лет уже пытались запретить в Норвегии.

С таким предложением выступила входящая в правящую коалицию «Партия прогресса» — третья по популярности политическая сила в стране. И коллеги по парламенту ее поддержали. Но норвежский премьер, а также ряд видных политиков ЕС беспощадно раскритиковали эту идею. В итоге буквально в последний момент рассмотрение законопроекта отложили, а лидеру «прогрессистов» Сив Йенсен пришлось публично оправдываться.

«Я хочу, чтобы все поняли: пока я возглавляю партию, этого не случится. Здесь, в Норвегии, мы уважаем свободу религии. Мы выступаем против антисемитизма», — заверила она.

Однако разговоры о вреде обрезания не прекратились. Недавно против обряда выступили в Дании. Датская медицинская ассоциация призвала власти принять незамедлительные меры по его запрету, поскольку обрезание, убеждены врачи, требует «информированного согласия лица».

«Когда мальчику исполнится 18 лет, он сам решит, делать ли такую операцию», — уверены датские врачи.

По мнению скандинавских медиков, обрезание — «ненужная медицинская манипуляция», чреватая заражением крови. Уже несколько лет на различных конференциях разворачиваются настоящие баталии между ними и американскими врачами: в США различные педиатрические и урологические ассоциации, напротив, рекомендуют подобные операции.

Больше всего от этого страдают, конечно же, еврейские общины. На фоне усиления правых радикалов по всей Европе есть опасения, что вопрос об обрезании послужит одним из поводов для погромов.

Главный раввин Дании Яир Мельхиор заявил, что запрет на обрезание противоречит конституционному праву Дании и ЕС в целом.

«Мы очень озабочены вероятностью запрета брит-милы (иудейское название обряда обрезания). Этот вопрос обсуждается в Дании более 15 лет, и большинство населения выступает за запрет, поэтому опасность популистского решения вполне реальна», — говорит он.

Главный раввин Финляндии Шимон Ливсон уверяет, что в случае запрета обрезания в отдельно взятой стране евреи ради брит-милы просто будут ездить за границу. Хотя это в любом случае несет «определенные риски» для общины.

В то же время он надеется, что общая проблема наконец примирит европейских евреев с мусульманами. «Это объединение по уважительной причине, ведь в этом случае религиозные права приносят пользу не только нам, но и обществу в целом», — отметил раввин.

Помимо вопроса об обрезании, евреев и мусульман беспокоит запрет на ритуальный забой скота, действующий сейчас в Дании, Польше, Латвии, Нидерландах и Швеции. Верующие специально завозят из других стран кошерное и халяльное мясо. В ряде европейских государств практикуют компромиссные варианты: например, в Словакии, Австрии и Эстонии животное оглушают после перерезания ему горла, как требуют каноны. А в Финляндии оглушение и перерезание горла должны осуществляться одновременно.

Выдающийся еврейский философ Маймонид писал, что если евреям запрещено что-то делать в определенном месте, то они должны покинуть его. Исландия не только может стать первой в мире страной, где нельзя проводить обрезание, но и тем самым создать опасный прецедент, который приведет к исходу 1,6 миллиона верующих из всей Европы.