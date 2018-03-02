У 78-летнего Виторгана и 56-летней Млодик родился ребенок(10)

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Владимир Бучельников
18:31 02.03.2018
Lifenews / Светская жизнь

У известных юрмальчан Эммануила Виторгана и Ирины Млодик появился на свет малыш. У свекра Ксении Собчак двое детей и трое внуков, а сейчас — третье счастливое отцовство и суррогатное материнство.

Супруги предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу пополнения в семье. Однако 2 марта в интернете появилась информация о том, что у артиста и его жены родился первый общий ребенок. По некоторым данным, это дочь. Ее имя не сообщается.

 

21 февраля на странице Виторгана в Facebook был опубликован интригующий пост, в котором сообщалось о появлении малыша. Жена артиста обратилась к знакомым с просьбой найти няню. «Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления», – подтвердила Ирина информацию StarHit. Отметим, что ранее супруги не сообщали общественности о том, что готовятся к радостному событию.

 

Скорее всего Эммануил Виторган и Ирина решили прибегнуть к услуге суррогатного материнства, следуя примеру других знаменитостей, в частности, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Элтон Джон, Майкл Джексон, Криштиану Роналду, Алена Апина, Рики Мартин, Шахрух Хан, Анни Лейбовиц, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров.

 

Отцом Эммануил Виторган станет в третий раз. Кроме сына Максима у Виторгана есть дочь от первого брака Ксения Румянцева, которая практически не общается с отцом. Эммануил Виторган сегодня является дедушкой троих внуков: Полины, Даниила и Платона. 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (10)
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старый алкаш 18:51 02:03:2018

пойду и напьюсь от радости

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Istais Latviešu patriots 19:14 02:03:2018

Никак Эмочка ещё шевелить способен?
И я пойду трахну соточку, грех за "молодых" не "порадоваться".

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ыыы 19:54 02:03:2018

У Платона Собчака родилась суррогатная тётя!

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Реалист 19:56 02:03:2018

Очередной придурок.
Тьфу!

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лажа 20:04 02:03:2018

>| « ответить

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Я 21:16 02:03:2018

Мир сходит с ума

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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