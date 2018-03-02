У известных юрмальчан Эммануила Виторгана и Ирины Млодик появился на свет малыш. У свекра Ксении Собчак двое детей и трое внуков, а сейчас — третье счастливое отцовство и суррогатное материнство.

Супруги предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу пополнения в семье. Однако 2 марта в интернете появилась информация о том, что у артиста и его жены родился первый общий ребенок. По некоторым данным, это дочь. Ее имя не сообщается.

21 февраля на странице Виторгана в Facebook был опубликован интригующий пост, в котором сообщалось о появлении малыша. Жена артиста обратилась к знакомым с просьбой найти няню. «Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления», – подтвердила Ирина информацию StarHit. Отметим, что ранее супруги не сообщали общественности о том, что готовятся к радостному событию.

Скорее всего Эммануил Виторган и Ирина решили прибегнуть к услуге суррогатного материнства, следуя примеру других знаменитостей, в частности, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Элтон Джон, Майкл Джексон, Криштиану Роналду, Алена Апина, Рики Мартин, Шахрух Хан, Анни Лейбовиц, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров.

Отцом Эммануил Виторган станет в третий раз. Кроме сына Максима у Виторгана есть дочь от первого брака Ксения Румянцева, которая практически не общается с отцом. Эммануил Виторган сегодня является дедушкой троих внуков: Полины, Даниила и Платона.