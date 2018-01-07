Сообщается, что ЧП произошло в субботу вечером по местному времени у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL. Это судно принадлежит иранской компании Bright Shipping Limited.
Xinhua сообщает, что после столкновения 274-метровый танкер перевернулся и загорелся, связь с ним была потеряна. Пропавшими без вести числятся все 32 члена экипажа — среди них 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.
Вспыхнувший танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и направлялся из Ирана в Южную Корею.
Гонконгскому сухогрузу, который перевозил 64 тысячи тонн зерна, ничего не угрожает. С борта был спасен 21 член экипажа — граждане Китая.
В поисково-спасательной операции участвуют восемь судов, а также гидросамолет.
СЛУЧАЙНО В ЭТОМ МИРЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ...« ответить
ИЩИТЕ ТОГО,КОМУ ЭТО ВЫГОДНО...
ПРИЧИНУ КАТАСТРОФЫ ПАРОМА "ЭСТОНИЯ"
И
ГИБЕЛЬ СОТНИ ЛЮДЕЙ,ПОЧЕМУ-ТО ЗАСЕКРЕТИЛИ,
ЗНАЧИТ ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ...
ВИНОВНИКА ПОРАЖЕНИЯ БОЕВОЙ РАКЕТОЙ КЛАССА
ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ ПАССАЖИРСКОГО ЛАЙНЕРА НАД УКРАИНОЙ
ГОЛЛАНДЦЫ
ТОЖЕ НЕ СПЕШАТ ОЗВУЧИВАТЬ...
.ВОПРОС ДНЯ - КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?!