У Дмитрия Маликова родился ребенок от суррогатной матери

Популярный российский певец Дмитрий Маликов принимает поздравления с рождением ребенка. Звезда 90-х во второй раз стал отцом, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Super.

Как отмечается, ребенка 47-летнего Дмитрия Маликова и его 54-летней супруги Елены выносила суррогатная мать. Роды прошли накануне в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.

Сам певец отказался прокомментировать СМИ радостное событие. «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени», — заявил певец, приняв поздравления с отцовством.