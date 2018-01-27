У Дмитрия Маликова родился ребенок от суррогатной матери

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12:27 27.01.2018
Lifenews / Звезды

Популярный российский певец Дмитрий Маликов принимает поздравления с рождением ребенка. Звезда 90-х во второй раз стал отцом, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Super.

Как отмечается, ребенка 47-летнего Дмитрия Маликова и его 54-летней супруги Елены выносила суррогатная мать. Роды прошли накануне в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.

 

Сам певец отказался прокомментировать СМИ радостное событие. «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени», — заявил певец, приняв поздравления с отцовством.

Life.ru / Фото
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