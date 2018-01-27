У Дмитрия Маликова родился ребенок от суррогатной матери

Как отмечается, ребенка 47-летнего Дмитрия Маликова и его 54-летней супруги Елены выносила суррогатная мать. Роды прошли накануне в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.
Сам певец отказался прокомментировать СМИ радостное событие. «Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени», — заявил певец, приняв поздравления с отцовством.
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