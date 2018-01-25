Еще большее удивление у жительницы Латвии вызвал тот факт, что зарезирвированные 1400 евро ушли на 40 покупок на сайте AliExpress. Но Марта ни разу не делала покупки с этого зарубежного сайта, передает Rus.Tvnet.
Женщина отправилась в свой банк — написать заявление о пропаже денег и заблокировать карточку, чтобы мошенники не могли продолжать совершать покупки.
Банк обещал разобраться и решить ситуацию в течении двух месяцев.
Как порталу Skaties.lv разъяснил руководитель Отдела по обслуживанию частных лиц банка Luminor (объединенный банк Nordea и DnB) Нормунд Рудзитис, если клиент увидел, что с его счетом или картой были произведены мошеннические операции, то нужно незамедлительно обращаться в банк и информировать об этом.
Если все-таки произошло мошенничество и банк проверил и убедился, что клиент свои данные бережно хранил и использовал аутенфикацию 3D, где нужно вводить дополнительные коды, для расчеты в интернет-банке, то в 99% случаев, деньги клиенту возвращают в полном объеме.
puskai u detei ili muzha sprosit.« ответить
alliekspres posilaet na adres. znacit obratitsa i sprositj na kakoi adres pokupka.
kstati aliekspres ctob privjazatj kartu k akauntu nado vvoditj mnogo informacii.
kak zlodei mog dostatj etu infu? znacit ljubitelnica vvoditj svoi bankovskie dannie na svoem kompe. a mozet i esce zahoditj na svoi akaunti s cuzih kompov.
В играх скрытые окошки для платежей через и-банк вскакивающие во время игры и списывающие деньги со счета. Закачал тут младшему такую игру на Плай Маркет с пометкой 1-5 лет и там такие капканы. Малыш играюче нажимает на «ок» и деньги уходят мошенникам. Проверьте. Проверил другие игры, там то же самое.« ответить