У клиентки банка Nordea со счета мистически исчезли 1400 евро (2)

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Виталий Вавилкин
19:50 24.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В начале января читательница Skaties.lv Марта столкнулась с неприятным сюрпризом. Женщина зашла в свой интернет-банк Nordea и увидела, что у нее исчезли 1400 евро. Названная сумма стояла в резерве, то есть деньги Марте были не доступны.

Еще большее удивление у жительницы Латвии вызвал тот факт, что зарезирвированные 1400 евро ушли на 40 покупок на сайте AliExpress. Но Марта ни разу не делала покупки с этого зарубежного сайта, передает Rus.Tvnet.

 

Женщина отправилась в свой банк — написать заявление о пропаже денег и заблокировать карточку, чтобы мошенники не могли продолжать совершать покупки.

 

Банк обещал разобраться и решить ситуацию в течении двух месяцев.

 

Как порталу Skaties.lv разъяснил руководитель Отдела по обслуживанию частных лиц банка Luminor (объединенный банк Nordea и DnB) Нормунд Рудзитис, если клиент увидел, что с его счетом или картой были произведены мошеннические операции, то нужно незамедлительно обращаться в банк и информировать об этом.

 

Если все-таки произошло мошенничество и банк проверил и убедился, что клиент свои данные бережно хранил и использовал аутенфикацию 3D, где нужно вводить дополнительные коды, для расчеты в интернет-банке, то в 99% случаев, деньги клиенту возвращают в полном объеме.

 

tvnet / Фото
Комментарии (2)
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Janka 20:04 24:01:2018

puskai u detei ili muzha sprosit.
alliekspres posilaet na adres. znacit obratitsa i sprositj na kakoi adres pokupka.
kstati aliekspres ctob privjazatj kartu k akauntu nado vvoditj mnogo informacii.
kak zlodei mog dostatj etu infu? znacit ljubitelnica vvoditj svoi bankovskie dannie na svoem kompe. a mozet i esce zahoditj na svoi akaunti s cuzih kompov.

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детские компьютерные игры в телефоне 00:07 25:01:2018

В играх скрытые окошки для платежей через и-банк вскакивающие во время игры и списывающие деньги со счета. Закачал тут младшему такую игру на Плай Маркет с пометкой 1-5 лет и там такие капканы. Малыш играюче нажимает на «ок» и деньги уходят мошенникам. Проверьте. Проверил другие игры, там то же самое.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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