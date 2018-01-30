У кого–то руки чесались

Увидел эту обезображенную человеком березу недалеко от города и долго стоял возле нее, словно просил прощения за чье–то бездушное отношение — не только к ней конкретно, но и ко всему живому вокруг, что еще осталось для нашего поколения.

Не секрет, что лесные угодья вырубаются с ужасающими темпами, а взамен них слишком мало появляется новых делянок с молодыми саженцами. По крайней мере, много путешествуя по Латгалии, за последние два года видел всего три таких участка, где лесники занимались лесопосадками.

Кто додумался сдирать бересту с живого дерева, ума не приложу. Ведь в лесу, в том числе и вблизи города, множество поваленных берез — пожалуйста, снимай с них кору. Допускаю, что сделал свое черное дело мастеровой человек: может, береста понадобилась ему, чтобы сделать, например, какую–нибудь шкатулку.

Слышал, что иногда бересту используют в качестве стельки в обуви — ногам приятно и комфортно. Но опять–таки — зачем ради своего удобства брать в руки нож и срезать с дерева его кожу?

Береза сильная, затянула рану коричневой жесткой коркой. Но ее изуродованный вид впечатляет: издали бросается в глаза огромный шрам, который будто спрашивает: за что и ради чего? Неужели красивая шкатулка из бересты ручной работы способна заменить собой боль дерева, с которого живьем срезали этот прекрасный природный материал?

Наверное, еще не придуман заменитель бересты, способный во всей красе передать прелесть ее качеств. Но если каждый, кто задумал сделать себе какую–нибудь вещицу, станет ради добычи куска бересты уродовать, а возможно, и уничтожать большое дерево — рачительно ли это? Не смахивает ли подобное отношение на варварский лозунг: «На мой век хватит»?

Береза не погибла. Она даже смогла вырасти, подняв свой обезображенный участок ствола на такую высоту, откуда он воспринимается как памятник чьему–то жестокому бездумству, стремлению получить выгоду в виде клочка коры, пусть даже ценой жизни целого дерева.

Подобные «художества» приходилось видеть и раньше: кто–то оставит свои инициалы на коре, кому–то придет в голову сломать саженцы, кто–то вырежет целый квартал сосен. В некоторых случаях интерес человека понятен: лес — это стройматериалы и прочие блага.

Но эта береза за что пострадала? За то, что у кого–то просто руки чесались? Или просто было лень поискать в лесу поваленное дерево? Какие бы причины не привел этот человек в свое оправдание, понять его не смогу.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.