У Крещенской купели(4)

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газета Сегодня
15:30 22.01.2018
газета Сегодня / Вера

Прекрасная это все–таки традиция — собираться в праздник Крещения Господня у большой водной купели — Даугавы, у нашей местной иордани, где статуя Большого Кристапа, на водосвятный молебен! А потом окунаться в освященные воды.

Денек выдался почти теплый — около нуля, поэтому тем, кто пришел впервые, было не так трудно решиться. И льда на реке практически не было. 

 

На аналое, установленном на деревянном помосте, размещалась большая икона Крещения, у которой торжественно и громко, с помощью двух микрофонов, далеко разносивших звуки окрест, отслужили молебен  настоятель церкви Святого Архангела Михаила отец Олег, отец Сергий Назаров, молодые батюшки из Христорождественского собора и дьяконы  Всеволод и Герман. Молитвы звучали на двух языках. Пение хора храма Святого Александра Невского тоже транслировалось через динамики.

 

Три раза погрузили крест в двинские воды с пением «Во Иордане крещающуся, Тебе, Господи», и «пошли в народ» — кропить собравшихся освященной водой из серебряной чаши.

 

А люди тем временем направились к раздевалкам. На этот раз женщин было гораздо меньше, чем в прежние годы, а молодежи и молодых пар — больше.   

 

Мне довелось недолго простоять в очереди к купели — минут 10. На этот раз окунулась как–то очень легко, практически не почувствовав холода. Вышла — непередаваемые ощущения!

 

«На берегу» окунувшихся уже ожидали с микрофоном наши коллеги с телевидения. Попросили меня дать небольшое интервью — я была в «мокром виде», но никакого дискомфорта не чувствовала. То ли настрой такой, то ли общая атмосфера праздника заражает, да к тому же и воду освятили — и тебе совсем не холодно. Такой уж это день! А благодать крещенской воды укрепляет и освящает каждую душу, исцеляет тело…

 

19 января был рабочий день, и многие торопились обратно на службу, но тем и ценнее, что кто–то специально отпрашивался у начальства, а иные приходили в свой обеденный перерыв. «Разве можно эту радость с чем–то сравнить?» — сказала одна дама с сияющим лицом. А почтенная женщина лет под 80 поведала, что с тех пор, как она стала окунаться, а дома обливаться холодной водой, у нее наладилась работа сердца.  

 

Дежурили спасатели и скорая — но, к счастью, помощь никому не потребовалась. Когда мы уходили с набережной, люди все подтягивались и подтягивались, и очередь к купели растянулась далеко за раздевалки.

 

Один парень, подойдя, скромно поинтересовался, можно ли окунаться некрещеным. Конечно можно! И прихожанам всех других конфессий тоже. А крещенскую воду в православных храмах с удовольствием набирают и католики.  

 

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 15:37 22:01:2018

Cik var rakstīt par pareizticīgajiem sektantiem! Viņi Latvijai un Latviešiem ir sveši.

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П у т и н 15:50 22:01:2018

А Гундяй ныряет в купель с шампанским или коньяком?

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Latviešu patriots 16:09 22:01:2018

Ar samagonu. Ha ha ha

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Čivļa 18:09 22:01:2018

naksies tev par saviem vardiem atbidet

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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