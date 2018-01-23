Прекрасная это все–таки традиция — собираться в праздник Крещения Господня у большой водной купели — Даугавы, у нашей местной иордани, где статуя Большого Кристапа, на водосвятный молебен! А потом окунаться в освященные воды.

Денек выдался почти теплый — около нуля, поэтому тем, кто пришел впервые, было не так трудно решиться. И льда на реке практически не было.

На аналое, установленном на деревянном помосте, размещалась большая икона Крещения, у которой торжественно и громко, с помощью двух микрофонов, далеко разносивших звуки окрест, отслужили молебен настоятель церкви Святого Архангела Михаила отец Олег, отец Сергий Назаров, молодые батюшки из Христорождественского собора и дьяконы Всеволод и Герман. Молитвы звучали на двух языках. Пение хора храма Святого Александра Невского тоже транслировалось через динамики.

Три раза погрузили крест в двинские воды с пением «Во Иордане крещающуся, Тебе, Господи», и «пошли в народ» — кропить собравшихся освященной водой из серебряной чаши.

А люди тем временем направились к раздевалкам. На этот раз женщин было гораздо меньше, чем в прежние годы, а молодежи и молодых пар — больше.

Мне довелось недолго простоять в очереди к купели — минут 10. На этот раз окунулась как–то очень легко, практически не почувствовав холода. Вышла — непередаваемые ощущения!

«На берегу» окунувшихся уже ожидали с микрофоном наши коллеги с телевидения. Попросили меня дать небольшое интервью — я была в «мокром виде», но никакого дискомфорта не чувствовала. То ли настрой такой, то ли общая атмосфера праздника заражает, да к тому же и воду освятили — и тебе совсем не холодно. Такой уж это день! А благодать крещенской воды укрепляет и освящает каждую душу, исцеляет тело…

19 января был рабочий день, и многие торопились обратно на службу, но тем и ценнее, что кто–то специально отпрашивался у начальства, а иные приходили в свой обеденный перерыв. «Разве можно эту радость с чем–то сравнить?» — сказала одна дама с сияющим лицом. А почтенная женщина лет под 80 поведала, что с тех пор, как она стала окунаться, а дома обливаться холодной водой, у нее наладилась работа сердца.

Дежурили спасатели и скорая — но, к счастью, помощь никому не потребовалась. Когда мы уходили с набережной, люди все подтягивались и подтягивались, и очередь к купели растянулась далеко за раздевалки.

Один парень, подойдя, скромно поинтересовался, можно ли окунаться некрещеным. Конечно можно! И прихожанам всех других конфессий тоже. А крещенскую воду в православных храмах с удовольствием набирают и католики.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.