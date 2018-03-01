Украина есть и будет надежным партнером Латвии, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что экономические отношения между странами развиваются, есть потенциал в торговле и туризме. Он выразил готовность работать над содействием инвестициям, несмотря на то, что на Украине фактором помехи является коррупция, с которой страна серьезно борется.

Перед пресс-конференцией премьеров был подписан договор об академическом сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского, также подписан протокол министерств образования и науки о сотрудничестве по поддержке Рижской Украинской средней школы.

Гройсман выразил Латвии благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что развернутые Россией военные действия против Украины — это вызов всему цивилизованному миру.

Кучинскис сказал, что между Латвией и Украиной существует тесное и активное сотрудничество в разных областях. Он подчеркнул, что «не готов простить Крым», и подтвердил дальнейшую поддержку Латвией Украины на ее пути в ЕС и НАТО, добавив, что Украина важна для стабильности и безопасности всей Европы.