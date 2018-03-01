У Латвии есть надежный друг в Европе(23)

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Владимир Бучельников
19:46 01.03.2018
Политика / Правительство

Украина есть и будет надежным партнером Латвии, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что экономические отношения между странами развиваются, есть потенциал в торговле и туризме. Он выразил готовность работать над содействием инвестициям, несмотря на то, что на Украине фактором помехи является коррупция, с которой страна серьезно борется.

 

Перед пресс-конференцией премьеров был подписан договор об академическом сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского, также подписан протокол министерств образования и науки о сотрудничестве по поддержке Рижской Украинской средней школы.

 

Гройсман выразил Латвии благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что развернутые Россией военные действия против Украины — это вызов всему цивилизованному миру.

 

Кучинскис сказал, что между Латвией и Украиной существует тесное и активное сотрудничество в разных областях. Он подчеркнул, что «не готов простить Крым», и подтвердил дальнейшую поддержку Латвией Украины на ее пути в ЕС и НАТО, добавив, что Украина важна для стабильности и безопасности всей Европы.

LETA / Фото
Комментарии (23)
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:D) 19:55 01:03:2018

govno k govnu

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Саня 20:03 01:03:2018

как хохлы на лиепаяс металлург нагрели

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Ага 19:55 01:03:2018

Имея таких друзей, врагов уже не нужно

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Ivan 21:11 01:03:2018

Точно.

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Latviešu patriots 19:59 01:03:2018

100% atbalstu Latvijas un Ukrainas sadarbību visās jomās! Kopā esam spēks!

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баран 20:20 01:03:2018

сначала ты его,потом он тебя

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СМЕРШ 20:22 01:03:2018

Смерть бандеровским ублюдкам!

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Latviešu patriotu DEBILU 20:41 01:03:2018

И как всегда в каждой жопе затычка, шелупонь подзаборная.?Атбалстнутый ты наш на всю свою головенку клоун..

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Ha,ha 21:25 01:03:2018

А как же друзья грузины? А в 2008-ом такие друзья были! Аж до ордена трех звезд дошло.))))))

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история 21:06 01:03:2018

настоящая Европа от этих кровавых бандеровских попрошаек уже открестилась:только пpouбалтийская шелупонь имитирует "дружбу" ,ну как же,общая история :
"нацыст вспоминает минувшие дни ,где женщин с дитями сжигали они"

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Интересно 21:06 01:03:2018

а на каком языке он между собой общались?
Неужели наш премьер понимает идиш или гость латышский?
Я сомневаюсь в этом.

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123

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26.02.2018

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