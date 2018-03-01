Он подчеркнул, что экономические отношения между странами развиваются, есть потенциал в торговле и туризме. Он выразил готовность работать над содействием инвестициям, несмотря на то, что на Украине фактором помехи является коррупция, с которой страна серьезно борется.
Перед пресс-конференцией премьеров был подписан договор об академическом сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского, также подписан протокол министерств образования и науки о сотрудничестве по поддержке Рижской Украинской средней школы.
Гройсман выразил Латвии благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что развернутые Россией военные действия против Украины — это вызов всему цивилизованному миру.
Кучинскис сказал, что между Латвией и Украиной существует тесное и активное сотрудничество в разных областях. Он подчеркнул, что «не готов простить Крым», и подтвердил дальнейшую поддержку Латвией Украины на ее пути в ЕС и НАТО, добавив, что Украина важна для стабильности и безопасности всей Европы.
govno k govnu« ответить
как хохлы на лиепаяс металлург нагрели« ответить
Имея таких друзей, врагов уже не нужно« ответить
Точно.« ответить
100% atbalstu Latvijas un Ukrainas sadarbību visās jomās! Kopā esam spēks!« ответить
сначала ты его,потом он тебя« ответить
Смерть бандеровским ублюдкам!« ответить
И как всегда в каждой жопе затычка, шелупонь подзаборная.?Атбалстнутый ты наш на всю свою головенку клоун..« ответить
А как же друзья грузины? А в 2008-ом такие друзья были! Аж до ордена трех звезд дошло.))))))« ответить
настоящая Европа от этих кровавых бандеровских попрошаек уже открестилась:только пpouбалтийская шелупонь имитирует "дружбу" ,ну как же,общая история :« ответить
"нацыст вспоминает минувшие дни ,где женщин с дитями сжигали они"
а на каком языке он между собой общались?« ответить
Неужели наш премьер понимает идиш или гость латышский?
Я сомневаюсь в этом.