У минздрава нашли импотенцию

Депутаты ставят диагнозы, а скандальную клинику «Айнажи» хотят реформировать, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вторую неделю депутаты занимаются психиатрической помощью. Нет, они ставят диагнозы вовсе не себе, а всей системе латвийского здравоохранения. Правда, диагнозы эти с психическими заболеваниями напрямую не связаны. «Вы там в минздраве ну совершенно немощные, импотенты!» — констатировал депутат сейма Ренарс Путниньш («Единство»). Ему как врачу виднее…

Мер не принято

Напомним, что слуги народа судьбой психиатрии заинтересовались в свете скандала вокруг детской психоневрологической больницы «Айнажи». Во время проверки омбудсмен и представители инспекции здравоохранения констатировали в этой клинике многочисленные нарушения. Больных детей «за плохое поведение» без законных на то оснований длительно фиксировали (читай — привязывали) к кроватям, многие дети находились в стационаре незаконно, причем им даже не были поставлены точные диагнозы.

Царил, простите, бардак и в заполнении медицинской документации. Одному ребенку было назначено принудительное медикаментозное лечение, однако медицинская карточка так и осталась незаполненной. Таким образом, неясно, получал ли ребенок уколы и какие именно медикаменты использовались. И это далеко не полный перечень нарушений в данном стационаре.

Кстати, если по нормативам на каждые 10 пациентов должен был приходиться один врач, то в реальности один доктор был на 75 больных. Причина — низкие зарплаты, которые не мотивируют психиатров работать в отдаленной от Риги больнице, да еще с таким тяжелым контингентом пациентов. Минздрав о сложившейся ситуации был осведомлен, однако никаких мер не принимал. На это указали и депутаты из комиссии сейма по социальным делам.

Лекарство найдено

«Когда мы дождемся, что минздрав будет способен надзирать за медицинскими учреждениями и нести ответственность за происходящее в сфере здравоохранения?» — вопрошала ныне независимый депутат Сильвия Шифра. Крайне возмущен происходящим был депутат Андрей Клементьев («Согласие»), который заметил, что минздрав легко нашел средства, чтобы платить новому руководителю Восточной больницы 8000 евро в месяц (!), но почему–то не смог изыскать средства, чтобы можно было привлечь на работу в «Айнажи» детских психиатров. Досталось и премьеру Марису Кучинскису, который нынче исполняет обязанности и министра здравоохранения, а значит, тоже должен нести ответственность за бардак в клинике «Айнажи». Комиссия сейма призвала минздрав в течение месяца представить план улучшения ситуации в психоневрологических клиниках.

Минздрав уже одно лекарство для стационара «Айнажи» нашел — реформа! Да, планируется присоединить «Айнажи» или к Рижскому центру психиатрии и наркологии, или к Детской больнице. Нет, это вовсе не значит, что клиника «Айнажи» переедет в столицу на улицу Твайку или в Детскую больницу на Виенибас гатве. Суть плана в том, чтобы административно включить «Айнажи» в состав большой клиники, и это даст возможность привлечь на работу в стационар «Айнажи» большее количество врачей.

Между тем полиция уже начала проверку фактов, изложенных в письме омбудсмена Юриса Янсонса генеральному прокурору.

Абик ЭЛКИН.