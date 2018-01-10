У населения развился жилищный комплекс(3)

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газета Сегодня
18:30 10.01.2018
газета Сегодня / Недвижимость

Зарплаты вроде растут, но квартир люди покупают мало, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Законы рынка недвижимости таковы — когда экономика развивается, то и жилье возводят и раскупают быстрее. Однако риелторы говорят, что ничего подобного в Латвии пока не наблюдается. В чем же причина?

 

Жилье перестало быть лакмусовой бумажкой для экономики, уверены профессионалы. Несмотря на то, что в прошлом и начавшемся году экономика Латвии стремительно развивалась, на рынке недвижимости наблюдалось относительное затишье — активность покупателей сохранилась на уровне 2016 года, а количество сделок даже уменьшилось на 1,6%, сказал газете «СЕГОДНЯ» руководитель компании по недвижимости Айгар Зариньш. По его словам, в прошлом году в жилом сегменте недвижимости в Риге ежемесячно заключалось 120–130 сделок.

 

Он отметил, что, несмотря на рост экономики, по объему новых ипотечных кредитов Латвия почти наполовину отстает от Литвы и Эстонии. «Несмотря на то, что рынок труда сегодня во власти перегрева и имеется четкая тенденция к росту зарплат, пока потенциальные покупатели не проявляют активности. Но влияние таких тенденций на рынок недвижимости всегда идет с небольшим опозданием. Должно еще пройти время, чтобы у людей появилась уверенность в улучшении финансовой ситуации и они стали думать о покупке жилья. Мы прогнозируем, что в 2018 году рост цен на жилье продолжится, но не превысит прошлогоднего уровня, который оставался в пределах 6–7%», — добавил А. Зариньш.

 

Говоря о стоимости жилья на вторичном рынке, специалисты отмечают рост: средняя цена на серийные квартиры с начала 2017 года повысилась на 6,8%. Это объясняется весьма ощутимым сокращением предложения. Что, в свою очередь, поддержало высокую стоимость квартир в новостройках. В микрорайонах построенные с нуля «квадраты» обходились покупателям в 1000–1750 евро, а в центре — в 1450–3800 евро. В 2018 году, по прогнозам риелторов, стоимость жилья может повыситься на 5–7%.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.            

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 18:44 10:01:2018

atbalstu. 100%

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Janka 18:45 10:01:2018

Законы рынка недвижимости таковы — когда экономика развивается, то и жилье возводят и раскупают быстрее. Однако риелторы говорят, что ничего подобного в Латвии пока не наблюдается. В чем же причина?
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pricina v tom cto eto lozh pro razvitie ekonomiki, pro rost zarplat. vse edto vidumka i vranje.

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красиво 18:59 10:01:2018

Люди просто копят деньги на билеты чтобы покинуть места всеобщего благоденствия.
Многие бегут от поборов за сворованную под их домами землю- власть в виде своих родственников не хочет ее отдавать

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

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