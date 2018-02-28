У нерадивых хозяев отберут дома

Борьба с трущобами, которую ведет Рижская дума, не просто продолжается, но и выходит на новый уровень. Государственная инспекция по охране памятников с подачи столичного самоуправления в настоящее время готовит предложения в Сейм по поводу насильственного отчуждения здания на ул. Марияс 6. Пока власти такого права не имеют.

— Самоуправление исчерпало все свои возможности, но владельцы самой знаменитой столичной развалины – на ул. Марияс 6 — так и не смогли договориться о приведении ее в порядок, предпочитая годами платить повышенный налог и слушать критику от городских властей. А ведь это здание не только портит вид центра Риги, но и представляет опасность для здоровья и жизни людей. — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Мы не вправе допустить повторения ситуации, которая была с обрушением дома на ул. Ерузалемес 3. К счастью, тогда никто не пострадал, но на везение полагаться нельзя.

Рижская дума за последние годы немало сделала для борьбы с трущобами. Ее усилиями снесено и приведено в порядок более 300 опасных зданий. Многие нерадивые собственники платят повышенный налог, и для большей части это стало стимулом для того, чтобы привести свою недвижимость в порядок или продать ее.

В Риге реализуется уникальная программа софинансирования реставрации фасадов из городского бюджета. Город деньгами помогает тем владельцам домов, которые хотят привести в порядок свою собственность. На эти цели дума в нынешнем году выделила 900 тысяч евро.

Департамент имущества Рижской думы провел полную инвентаризацию всех столичных трущоб. Они перечислены на сайте grausti.lv. Это важно, чтобы специалисты могли держать под наблюдением все проблемные строения и принимать соответствующие решения: о двойном налогообложении, принудительном сносе здания.

Теперь же свое слово должно сказать государство. Если предложенные поправки будут приняты депутатами Сейма, то недвижимость нерадивых владельцев можно будет отчуждать в пользу государства – за символическую плату, например, в один евро. Дальнейшую судьбу такого здания будет решать государство без участия владельца. Внесение изменений в действующие законы станет следующим логичным шагом в деле борьбы с трущобами – за ухоженную и безопасную городскую среду.