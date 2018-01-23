Отмечается, что руководство Военно-воздушных сил США связывает свои опасения с приостановкой работы федерального правительства. По оценкам военных, даже при наиболее благоприятном развитии событий программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится.
Изначально планировалось, что первые истребители B-21 достигнут начальной оперативной готовности к середине 2020-х годов, однако эти сроки, вероятнее всего, сдвинутся. По словам замминистра ВВС США Мэтта Донована, проблемы с финансированием могут начаться уже в апреле 2018 года.
В 2015 году компания Northrop Grunman получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планируют закупить как минимум 100 самолетов.
Федеральное правительство Соединенных Штатов прекратило выполнять ряд функций с 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета. Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года временные бюджеты принимались уже трижды, однако в этот раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.
ASV tiks pāri grūtībām, nav jau Krievija.« ответить
латышкий союзник обнищщал и до латвии уже нет никаких дел, так как себе уже денег не хватает« ответить
сократят присутствие в странах прибалтики« ответить
Да бред это всё! Не может быть невидимок в воздухе! Простой тепловизор их шлейф отлично видит. Переходите на планеры!« ответить
Какой тепловизор видит самолет, расскажите, как это происходит?,:))« ответить
Баран, речь о радаре идет, какой еще тепловизор, конченый дебил ты.« ответить
Напечатают еще.))))« ответить
Печатная машинка сломалась...« ответить
Туалетная бумага кончилась, на которой печатали долляры. Ха-ха« ответить
Это не единственная проблема Пентагона!« ответить
Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, также известных как Warthogs («Бородавочники»), непригодны для полета из-за износа крыльев.
По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта.
ASV ir un paliks lielvalsts, un viņu klātbūtne Latvijā tikai pastiprināsies. Krievija var iet uz elli!« ответить
не обос рись от гордости за США, холопс.« ответить