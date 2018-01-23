Разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider могут остановиться из-за нехватки финансирования, сообщает портал Defense News.

Отмечается, что руководство Военно-воздушных сил США связывает свои опасения с приостановкой работы федерального правительства. По оценкам военных, даже при наиболее благоприятном развитии событий программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится.

Изначально планировалось, что первые истребители B-21 достигнут начальной оперативной готовности к середине 2020-х годов, однако эти сроки, вероятнее всего, сдвинутся. По словам замминистра ВВС США Мэтта Донована, проблемы с финансированием могут начаться уже в апреле 2018 года.

В 2015 году компания Northrop Grunman получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планируют закупить как минимум 100 самолетов.

Федеральное правительство Соединенных Штатов прекратило выполнять ряд функций с 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета. Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года временные бюджеты принимались уже трижды, однако в этот раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.