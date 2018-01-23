У Пентагона кончаются деньги на бомбардировщики(12)

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Анатолий Тарасов
09:10 23.01.2018
Техно / Оружие

Разработки нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider могут остановиться из-за нехватки финансирования, сообщает портал Defense News.

Отмечается, что руководство Военно-воздушных сил США связывает свои опасения с приостановкой работы федерального правительства. По оценкам военных, даже при наиболее благоприятном развитии событий программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится.

 

Изначально планировалось, что первые истребители B-21 достигнут начальной оперативной готовности к середине 2020-х годов, однако эти сроки, вероятнее всего, сдвинутся. По словам замминистра ВВС США Мэтта Донована, проблемы с финансированием могут начаться уже в апреле 2018 года.

 

В 2015 году компания Northrop Grunman получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планируют закупить как минимум 100 самолетов.

 

Федеральное правительство Соединенных Штатов прекратило выполнять ряд функций с 20 января из-за отсутствия согласованного бюджета. Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года временные бюджеты принимались уже трижды, однако в этот раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 09:14 23:01:2018

ASV tiks pāri grūtībām, nav jau Krievija.

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Александр Шерстобитов 09:19 23:01:2018

латышкий союзник обнищщал и до латвии уже нет никаких дел, так как себе уже денег не хватает

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Александр Шерстобитов 09:32 23:01:2018

сократят присутствие в странах прибалтики

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CCCP 09:52 23:01:2018

Да бред это всё! Не может быть невидимок в воздухе! Простой тепловизор их шлейф отлично видит. Переходите на планеры!

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Неужели? 10:28 23:01:2018

Какой тепловизор видит самолет, расскажите, как это происходит?,:))

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СССР-у 10:30 23:01:2018

Баран, речь о радаре идет, какой еще тепловизор, конченый дебил ты.

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А в чем проблема? 09:22 23:01:2018

Напечатают еще.))))

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Не получится 10:58 23:01:2018

Печатная машинка сломалась...

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Не напечатают 11:03 23:01:2018

Туалетная бумага кончилась, на которой печатали долляры. Ха-ха

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Ты суслика видишь? 09:34 23:01:2018

Это не единственная проблема Пентагона!
Более трети парка американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, также известных как Warthogs («Бородавочники»), непригодны для полета из-за износа крыльев.
По мнению экспертов, самолеты никогда не поднимутся в воздух, если не будут найдены деньги для ремонта.

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Latviešu patriots 10:02 23:01:2018

ASV ir un paliks lielvalsts, un viņu klātbūtne Latvijā tikai pastiprināsies. Krievija var iet uz elli!

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Смотри 10:46 23:01:2018

не обос рись от гордости за США, холопс.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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