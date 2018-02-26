В последнее время неприятности просто преследуют президента Банка Латвии Илмара Римшевича: его подозревают во взяточничестве, он побывал под арестом, на него выкладывают компромат международные источники. Ко всему прочему его дом в Лангстини еще и обокрали, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нападение произошло в ночь на субботу, 24 февраля. Адвокат Римшевичса Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, «разгромили его и украли многие важные вещи». Сам Римшевичс, по словам его представителя, связывает произошедшее с событиями последних недель и полагает, что ограбление произошло неслучайно.

«Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция», — полагает адвокат Варпиньш.

Сам Римшевичс в программе Nekā Personīga сообщил, что пытается осознать размер кражи. «Унесли целый ряд вещей. Я не могу назвать все вещи, которые там были украдены. Во всяком случае, я все это связываю исключительно с кампанией, которая направлена против меня», — пояснил Римшевичс.

Напомним, на этой неделе в ходе пресс–конференции Римшевичс также заявлял, что получал угрозы жизни. По словам чиновника, все происходящее сейчас с ним является скоординированной акцией со стороны нескольких банков. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — отметил Римшевичс. В конце января он получил SMS с угрозой убийства и передал эту информацию в правоохранительные органы.

Как сообщается, Римшевичс подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс.

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, в том числе ABLV Bank и Norvik. Уголовный процесс был начат 15 февраля.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.