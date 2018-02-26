У Римшевичса обокрали дом(5)

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газета Сегодня
19:30 26.02.2018
газета Сегодня / Криминал

В последнее время неприятности просто преследуют президента Банка Латвии Илмара Римшевича: его подозревают во взяточничестве, он побывал под арестом, на него выкладывают компромат международные источники. Ко всему прочему его дом в Лангстини еще и обокрали, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нападение произошло в ночь на субботу, 24 февраля. Адвокат Римшевичса Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, «разгромили его и украли многие важные вещи». Сам Римшевичс, по словам его представителя, связывает произошедшее с событиями последних недель и полагает, что ограбление произошло неслучайно.

 

«Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция», — полагает адвокат Варпиньш.

 

Сам Римшевичс в программе Nekā Personīga сообщил, что пытается осознать размер кражи. «Унесли целый ряд вещей. Я не могу назвать все вещи, которые там были украдены. Во всяком случае, я все это связываю исключительно с кампанией, которая направлена против меня», — пояснил Римшевичс.

 

Напомним, на этой неделе в ходе пресс–конференции Римшевичс также заявлял, что получал угрозы жизни. По словам чиновника, все происходящее сейчас с ним является скоординированной акцией со стороны нескольких банков. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — отметил Римшевичс. В конце января он получил SMS с угрозой убийства и передал эту информацию в правоохранительные органы.

 

Как сообщается, Римшевичс подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс.

 

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, в том числе ABLV Bank и Norvik. Уголовный процесс был начат 15 февраля.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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хек 19:38 26:02:2018

А САЛЮТ БУДЕТ, НЕ?

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Ivan 20:31 26:02:2018

Латыши воруют организовываясь в шоблы везде, где только возможно, заняться латышам нечем, хитрожопость латышей "белых воротничков" никому ненужна спросом не пользуется и обычная уголовщина становится основой латышей, воруют по-разному и в группе и сами по себе. Исключительные, титульные, :)) мелкодрючные воришки латыши голимые. :)))

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Latviešu patriots 20:40 26:02:2018

Ivanam sveicieni no Tvaika ielas! Galvenais ārsts brīdina Ivanu, ka zāļu nelietošanas gadījumā būs jāatgriežas 6.palātā.

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Ух ты! 20:50 26:02:2018

Шо, опять?

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dauka78 21:01 26:02:2018

Ай-ай...Все,все,что нажито непосильным трудом..Три магнитофона..три куртки замшевых...и еще говорят про дом образцового содержания!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)