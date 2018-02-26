Нападение произошло в ночь на субботу, 24 февраля. Адвокат Римшевичса Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, «разгромили его и украли многие важные вещи». Сам Римшевичс, по словам его представителя, связывает произошедшее с событиями последних недель и полагает, что ограбление произошло неслучайно.
«Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция», — полагает адвокат Варпиньш.
Сам Римшевичс в программе Nekā Personīga сообщил, что пытается осознать размер кражи. «Унесли целый ряд вещей. Я не могу назвать все вещи, которые там были украдены. Во всяком случае, я все это связываю исключительно с кампанией, которая направлена против меня», — пояснил Римшевичс.
Напомним, на этой неделе в ходе пресс–конференции Римшевичс также заявлял, что получал угрозы жизни. По словам чиновника, все происходящее сейчас с ним является скоординированной акцией со стороны нескольких банков. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — отметил Римшевичс. В конце января он получил SMS с угрозой убийства и передал эту информацию в правоохранительные органы.
Как сообщается, Римшевичс подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс.
БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, в том числе ABLV Bank и Norvik. Уголовный процесс был начат 15 февраля.
Антон ГОРОДНИЦКИЙ.
А САЛЮТ БУДЕТ, НЕ?« ответить
Латыши воруют организовываясь в шоблы везде, где только возможно, заняться латышам нечем, хитрожопость латышей "белых воротничков" никому ненужна спросом не пользуется и обычная уголовщина становится основой латышей, воруют по-разному и в группе и сами по себе. Исключительные, титульные, :)) мелкодрючные воришки латыши голимые. :)))« ответить
Ivanam sveicieni no Tvaika ielas! Galvenais ārsts brīdina Ivanu, ka zāļu nelietošanas gadījumā būs jāatgriežas 6.palātā.« ответить
Шо, опять?« ответить
Ай-ай...Все,все,что нажито непосильным трудом..Три магнитофона..три куртки замшевых...и еще говорят про дом образцового содержания!!« ответить