Латвийский парламент уже не первый раз пытается ограничить преподавание в школах не на государственном языке. Так, в 1995 году были приняты поправки к закону об образовании, согласно которым в общеобразовательных школах нацменьшинств, где латышский не являлся основным языком обучения, с 1-го по 9-й класс не менее двух, а с 10-го по 12-й класс не менее трех гуманитарных или прикладных учебных предметов должны были преподаваться на государственном языке.
В феврале 2004 года Сейм Латвии принял очередные поправки, установившие, что с 1 сентября 2004 года в 10-х классах средних школ нацменьшинств преподавание на латышском языке должно вестись не менее трех — пяти учебных часов.
Однако 20 депутатов Сейма были не согласны с этим решением и подали иск в Конституционный суд Латвии, который хоть и признал данные поправки соответствующими Конституции, но и в то же время законодательно закрепил принятые билингвальные пропорции языков преподавания.
Согласно новому законопроекту, билингвального преподавания как в средних, так и профессиональных учебных заведениях больше не будет. Специалист по европейскому праву, советник фракции «Зеленые/ЕСА» Европарламента, а также один из представителей 20 депутатов Сейма, пытавшихся оспорить принятые в 2004 году нормы, Димитров заявил, что данные поправки к закону об образовании противоречат решению Конституционного суда (КС).
«Суд указал, что нацменьшинства находятся в ситуации, которая отличается от латышского большинства, и им надо гарантировать особое отношение, в частности, в сфере образования. Новые поправки ликвидируют это особое отношение для средних профессиональных учебных заведений и практически полностью для средних общеобразовательных школ, что ведет за собой явное несоблюдение принципа правового равноправия, закрепленного в решении КС, и несоответствие статье 91 Конституции Латвии», – пояснил юрист.
По его мнению, эти поправки противоречат также статье 114 Конституции Латвии, гарантирующей право национальных меньшинств на сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной самобытности.
«Латвия присоединилась к Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, и ее нормы могут уточнить, что конкретно входит в понимание норм Конституции. А поскольку эти поправки не соответствуют Рамочной конвенции, то они не соответствуют и 114 статье Конституции», – заключил юрист.
Кроме того, в соответствии с новыми поправками, преподавать не на латышском языке будет запрещено не только в государственных и муниципальных школах, но и в частных учебных заведениях, что, по словам Димитрова, является полным юридическим браком.
«Во всем мире существует всеобщая договоренность о том, что нацменьшинства могут иметь свои частные школы. Еще в 30-е годы XX века суд Лиги наций рассматривал дело о сворачивании образования на языках нацменьшинств в Албании и пришел к выводу, что для частных школ такое регулирование противоречит всем основным принципам Лиги Наций», – подчеркнул Димитров.
Он также отметил, что разговор в отношении языка обучения в публичных школах, согласно интерпретации Рамочной конвенции, еще можно вести, но, что касается частных школ, то здесь действует другая норма, которая четко и ясно говорит, что государство должно гарантировать нацменьшинствам право обучаться на родном языке. Новые поправки этот пункт попросту игнорируют.
Димитров предполагает, что данный законопроект является политическим заказом главы министерства образования, а юридический департамент этого ведомства вообще не выполнил свою работу.
«В аннотации к законопроекту нет ни слова о решении Конституционного суда и о соблюдении международных норм – той же Рамочной конвенции. Из этого я могу сделать вывод, что никакого юридического анализа, необходимого для подобных законопроектов, в министерстве совсем не проводилось», – отмечает Димитров.
Юрист считает, что такой поверхностный подход к законотворчеству является результатом отсутствия механизма контроля, ведь ранее на недостатки нового законопроекта сразу бы указали и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в ЕС. А сейчас, когда прямого надзора больше нет, так как Латвия уже вошла в Евросоюз, а он не имеет такой четко выраженной компетенции защищать права нацменьшинств, то к этому стали относиться спустя рукава.
«Если раньше полное игнорирование решений КС не могло бы пройти, то сейчас это в порядке вещей. Политическое давление определенных правящих партий, после принятия преамбулы к Конституции, которая не является правовой нормой, стало настолько сильным, что несмотря ни на что явно бракованные законопроекты проталкиваются и двигаются вперед», – резюмировал Димитров.
Тем не менее Димитров не оставляет надежды на то, что переданные в комиссию Сейма по образованию науке и культуре поправки к закону об образовании к третьему чтению могут быть существенно изменены. Ну а если же этого не произойдет, то нужно будет подавать иск в Конституционный суд.
«Конституционный суд не оценивает соответствие Конституции законопроектов, его можно использовать, только когда будет принят закон, и я считаю, что в таком случае депутаты, защищающие интересы нацменьшинств и просто уважающие Конституцию, будут обязаны это сделать», – подчеркнул юрист.
В то же время при подобном развитии событий эксперт видит два возможных сценария: КС может сослаться на предыдущую практику в деле 2005 года и признать принятый закон не соответствующим Конституции, или же суд может решить, что его предыдущий состав пришел к неверному решению в 2005 году и нужно исправить эту ошибку.
По словам Димитрова, подобная практика бывает, и даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иногда пересматривает свои подходы и уже, несмотря на имеющиеся прецеденты, принимает по новым делам другие решения. Правда, эксперт заметил, что ЕСПЧ обычно применят такую практику, действуя в пользу прав человека, а не против них.
«В таких случаях ЕСПЧ не сужал, а, наоборот, расширял применительную практику и гарантировал большую защиту прав человека», — подчеркнул юрист.
Димитров также отметил, что в том случае, если латвийский Конституционный суд придет к выводу, что настало время изменить ситуацию в отношении нацменьшинств и прекратить их защиту, то это станет очень тревожным сигналом.
«Такое решение КС шло бы прямо вразрез с общеевропейским трендом и не осталось бы незамеченным», – подытожил юрист.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного.
И не 2млн давно, даже в 2010 г при переписи не было , а было 1,5 млн, а теперь так и если осталось 1 млн, то уже и ставка поменялась не 40% русскоязычных, а латышеи осталось если не меньше. Слишком много латышеи уехало, в основном только те которые при правительстве и доносчики . Вокруг больших городов вымерло население вместе с дорогами и транспортом , которое сократили на нет. Ездить некому. Там пусто. Уже и в больших городах население сократилось на половину. По центру идти противно и смотреть на NOMA в каждом доме. Или Олимпик с Фениксом.« ответить
для того, чтобы решать эти проблемы, нужна голова и знания, а для того, что ы бороться с русским языком , достаточно тупой ненависти .« ответить
Классно.. Животному миру и их языку показали место...все недовольные для вас есть помойка по имени соссия и недомерок хйо которые вас ждут обратно на Родину« ответить
Ну вот и глисты зашевелились. Доброе утро, ваня.« ответить
Ваня - питерский тролль , не разжигай межнациональную рознь« ответить
Опять я слышу/читаю термин "русские права". На самом деле у русских отняли статус хозяина на территории, в которую он прибыл на танках в 1940 и потом сного в 1944. У русского отняли право открывать в Латвии дверь ногой и теперь русский на том же уровне, как и любой другой этнос (евреи, белоруссы, литовцы, поляки) в Латвии.« ответить
100 ДЕПУТАТОВ-ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЛАТЫШСКОГО СЕЙМА,ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕВРЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЯ,ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ЮДИНА,« ответить
ВСЕ КАК ОДИН,
ДАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОККУПАЦИОННОЙ АРМИИ США и НАТО
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАССТРЕЛИВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ - РУССКИХ и ЛАТЫШЕЙ,
В
СЛУЧАЕ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ...
ПРИЧЁМ ОПРЕДЕЛЯТЬ СОСТОЯНИЕ "ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ",
БУДУТ
"СПЕЦИАЛИСТЫ"ЦРУ США их АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА г.РИГИ...
А ВЫ ГОВОРИТЕ ПРО ПРАВО ЧЕЛОВЕКА УЧИТЬСЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ...
приезжайпидорок в Даугавпилс и на центральной площади, громко повтори что ты тут написал,если ты такой смелый! а так ты просто опущенный и диванный тролль!« ответить
Latvijas nacionālais sastāvs,vecuma grupa 0-4« ответить
Latvieši 76055
Krievi 16497
Vecuma grupa 60-64
Latvieši 62544
Krievi 42388
Mācieties latviski ! Sovoku laiks ir prom,impērijas un imperiālisti nedzīvo ilgi un laimīgi!:-)
Ванятка пвмперс смени.придавим как клопа!хахаха« ответить
Ходил вчера на митинг, одни старухи и алкаши. Где молодые? А молодым плевать на этих ватников. Как-то так...« ответить
Молодые бегут из этого новообразования, как черт от ладана. Бегут все, независимо от языка общения. Уже даже наши гениальные правители подтверждают, что у нас страна пенсионеров.« ответить
А кто на такие митинги пойдёт??? Организаторы уроды и визуальные и моральные« ответить
И нашим , и вашим.)))) Даже на фекальные шествия не очень идут. Все уже давно безразличны к этой Истории Успеха.« ответить
Ты посмотри кто идет на 16 марта , проплаченные алкаши и бомжи. Вот у них праздник так праздник.« ответить
Кто организаторов назовёт людьми.. Вы на их посмотрите!!!'истинные Русские с большой буквы..тошнит от вида тошнит от того что говорят« ответить
Virsrakstu var attiecināt uz valodu un klātbūtni olimpiādē. Attieksme līdzīga, kā pret pieklīdušu, uzmācīgu suni. Vai te kāds čiepstēja ka Krievija ir deržava. Pēdējais ruskojazičnijs, kad vāksies ārā , lai paņem līdzi Pārdaugavas vibratoru, Varēsiet piemaskavas sādžā uztaisīt apbižoto gaudu vietu ar nacionālo krievu izgudrojumu divpēdu tualeti blakus.« ответить
Отношение к русскому языку и к русским адекватно тому как они этого заслужили... С зоопарком по другому нельзя...уважать их незачто..« ответить
но брезгую всякого рода червяками. Доброе утро, глистваня.« ответить
Traka nac..ta sapņi..)))« ответить
Латвию надо разделить на зоны влияния и отдать под внешнее управление, как когда то сделали с Германией. В Риге построить стену как в Берлине и разделить русских и латышей. Так же поступить со страной. Нужно это по причине: а)латыши не способны адекватно и продуктивно управлять на ввереной им територии. Вторая республика приходит в упадок под их управлением. б) подобная политика приведет однажды к межэтническим столкновениям и человеческим жертвам.« ответить
Зачем чего либо строить, граница уже есть река лиелупе , латышов за границу« ответить
Тогда уж лучше использовать территорию зазилупья.« ответить
Так ведёт себя страна, которая не собирается долго существовать.« ответить
А вы какое имеете отношение к Латвии ?? Я так понимаю что никакого и не вам подобным решать как тут жить и долго ли будет Латвия как страна..« ответить
ванюша думает, что гадя в коментах на русских, он делает добро Латвии.)))) Попроси маму сделать стакан теплого молока.« ответить