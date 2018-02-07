У ряда клиентов Swedbank спишут деньги. Виной тому ошибка банка

Во вторник, 6 февраля, часть клиентов банка Swedbank получила денежные переводы в двойном размере, сообщила агентству LETA представитель банка Кристине Якубовска.

В Госагентстве социального страхования сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине Swedbank. По данным LETA, многие клиенты банка получили материнские пособия в двойном размере.

Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим возвращать неправильно перечисленные им деньги — это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.

Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.