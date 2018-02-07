У ряда клиентов Swedbank спишут деньги. Виной тому ошибка банка

В Госагентстве социального страхования сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине Swedbank. По данным LETA, многие клиенты банка получили материнские пособия в двойном размере.
Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим возвращать неправильно перечисленные им деньги — это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.
Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.
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