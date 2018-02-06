«Финансовые джавелины», на которые надеялись некоторые европейские и особенно украинские «эксперты», оказались бесполезными против рынка российского госдолга. Очередной набор панических прогнозов о том, что США одним ударом по российскому финансовому сектору обрушат курс рубля и цену на гособлигации, отправился на свалку истории, пишет РИА Новости.

Пожалуй, главным событием прошлой недели стала утечка в СМИ доклада американского Министерства финансов о последствиях возможного введения санкций против российского рынка суверенного долга.

Специалисты американского Минфина в доступной форме изложили для антироссийски настроенных конгрессменов и сенаторов состояние российских экономики и финансового сектора, а также ярко описали причины, по которым дополнительные финансовые санкции против России серьезно навредят американскому финансовому сектору и вызовут непредсказуемые негативные последствия.

По сути, американские специалисты по финансовым санкциям расписались в санкционной импотенции США, что вызвало бурную позитивную реакцию в российском финансовом секторе.

Скандальный доклад Министерства финансов США разделен на несколько частей, и если бы авторы были совсем честными, то раздел II («Макроэкономическое состояние России») должен был сопровождаться подзаголовком «Обама нас всех обманул».

Легко себе представить негативные эмоции, смешанные с искренним удивлением, испытанные американскими сенаторами и конгрессменами после прочтения доклада, где черным по белому написано, что нет никакой «порванной в клочья экономики», о чем говорил Обама после введения «крымского» пакета антироссийских санкций.

Зато есть российская экономика, которая «восстановилась в 2017 году после двух лет рецессии» благодаря «благоразумной политике российских властей».

Составители доклада подчеркивают, что российскому руководству удалось «снизить инфляцию и сократить бюджетный дефицит, при этом сохранив низкий уровень государственного долга».

Единственное яркое пятно в этой довольно грустной для любителей прогнозов о скором коллапсе России картине — это заявление составителей доклада о том, что «экономические перспективы России остаются приглушенными из-за структурной слабости российской экономики и санкционного давления США и ЕС».

Это довольно обидная констатация, если смотреть на вещи с точки зрения Вашингтона, который привык к возможности уничтожить любую экономику планеты с помощью финансовых санкций. В российском случае получилось разве что «приглушить экономические перспективы».

Стоит отметить, что устойчивость российской экономики к текущим и будущим санкциям также отметило американское рейтинговое агентство Moody's, которое при всем желании нельзя заподозрить в симпатиях к России или российскому руководству.

В интервью агентству Рейтер директор Moody's Кристин Линдоу заявила: «Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», чем немало удивила многие российские деловые СМИ, привыкшие собирать просмотры и лайки на сообщениях о скорой кончине российской экономики.

Минфин США считает, что санкции в виде запрета на приобретение или владение российскими государственными облигациями американскими юридическими лицами нанесет определенный ущерб российской финансовой системе, однако в докладе сразу же делается уточнение, что «у России есть масштабные связи в реальном и финансовом секторах экономики с глобальным бизнесом и инвесторами», а значит, действие санкций затронет глобальную финансовую систему в целом, и от них пострадают американские финансовые компании.

Более того, в списке последствий подобных санкций в качестве финального пункта фигурирует «российская месть в адрес американских интересов».

Составители доклада о санкциях жалуются на то, что от их введения пострадает конкурентоспособность американских компаний по управлению активами, и тут нужно разъяснить причины, по которым это представляет для США серьезную проблему.

Дело в том, что мировое влияние американских финансовых структур определяется не только и не столько их собственными капиталами, сколько тем, что американские финансовые структуры управляют циклопическими по объемам инвестиционными портфелями богатых людей и компаний со всего мира.

Для иллюстрации масштаба феномена достаточно привести следующее сравнение: активы под управлением только одной крупной американской финансовой компании BlackRock в июле 2017 года составляли 5,68 триллиона долларов, а федеральный бюджет США за 2017 год — 4,17 триллиона долларов.

Американские финансовые компании аккумулируют под своим управлением капиталы со всего мира — в том числе под гарантии того, что они будут инвестироваться максимально эффективным образом. Это не предполагает принятия решений для удовлетворения больного эго и геополитических хотелок сенаторов и конгрессменов.

Как справедливо указывает американский Минфин, введение санкций против российских облигаций, которые считаются очень привлекательным активом для международных инвесторов, приведет к тому, что американские финансовые компании будут проигрывать конкурентную борьбу за клиентов.

На США свет клином не сошелся, и очевидно, что клиенты будут забирать деньги из управления американских финансовых структур и перевозить в Европу, Азию или вообще куда угодно, где инвестируют по критерию «где ожидается большая прибыль», а не по критерию «что нравится сенатору Маккейну».

С учетом того, что североамериканские финансовые компании сейчас управляют активами примерно на 47 триллионов долларов, потеря даже нескольких процентов клиентов в пользу Европы, Сингапура или Гонконга будет очень чувствительна для США в пересчете на конкретные миллиарды. В некотором смысле происходит удушение геополитических амбиций вашингтонского истеблишмента той самой «рукой свободного рынка», которую воспел в своих трудах классик экономической теории Адам Смит.

Составители доклада указывают на то, что негативные последствия введения новых антироссийских финансовых санкций для американского финансового сектора могут быть купированы, если Евросоюз примет аналогичные санкции, но даже в этом случае негативные последствия будут лишь «частично смягчены».

С учетом того, что Евросоюз фактически принудил США отказаться от санкций против «Северного потока — 2» с помощью угроз введения антиамериканских ответных санкций, шансы на то, что Евросоюз проявит солидарность с США в плане новых ограничений, направленных против российского финансового рынка, — мизерны.

В этом контексте неудивительно, что Минфин США не возлагает особых надежд на этот сценарий и даже не предлагает сенату и конгрессу США как-то повлиять на европейских политиков. Более того: логично предположить, что европейские компании по управлению активами будут в восторге от возможности «угнать» клиентов и активы у своих американских конкурентов.

Еще до публикации доклада по санкциям американское агентство Блумберг провело несколько интервью с европейскими финансистами, которые управляют инвестиционными фондами в Великобритании и странах ЕС, и пришло к выводу, что в случае введения американских санкций против российского госдолга европейские инвест-фонды «пришлют Трампу благодарственную открытку за санкции против российских облигаций».

В переводе на русский с американского канцелярита выводы администрации Трампа по поводу финансовых санкций звучат примерно так: «Новые санкции будут практически бесполезны и даже опасны, ибо европейцы нас кинут, русские нам отомстят, а американские финансовые структуры будут в бешенстве от той свиньи, которую мы им подложим».

Американские русофобы столкнулись со своим главным кошмаром: Россия не развалилась под ударами санкций, а последующая эскалация санкционного давления будет серьезно вредить не только России, но и самим США.

На осознание того, что былое всемогущество бесследно испарилось, вашингтонскому истеблишменту потребуется время. А до тех пор американские политики продолжат надувать щеки и заявлять, что они ничего не боятся, что санкции обязательно когда-нибудь будут и что вообще они на планете при любых условиях — самые главные. Проблема в том, что даже мировые финансовые рынки им уже не верят, и это очень плохой знак для увядающего мирового гегемона.