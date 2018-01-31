У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги(2)

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Виталий Вавилкин
16:50 30.01.2018
Lifenews

У народного артиста СССР Олега Табакова начались судороги. Об этом cообщает «Комсомольская правда».

По информации источников газеты, медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Анестезиологи поддерживают артиста в состоянии глубокой седации, однако врачи опасаются, что длительное употребление седативных препаратов могло привести к нарушениям в работе головного мозга.

 

Табаков находится в больнице более двух месяцев. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В болезни актера обвинили стоматологов: ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили внимания на возникшие осложнения, у Табакова развился сепсис.

 

Актера, которому 82 года, госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Печально... 17:07 30:01:2018

Такая глыба в культуре России уходит.....

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Борис 18:05 30:01:2018

Жалко. Но зато Крым наш! Скурвился Олег, тоже жалко. Все там будем, но помирать ссученным - судьба незавидная. Эх, Табаков, Табаков... Умницей ты был, а дураком помрёшь.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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