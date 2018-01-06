У Вейониса самая низкая зарплата среди лидеров Балтийских стран(3)

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Владимир Бучельников
21:18 06.01.2018
Политика / Политики

В этом году повышена не только минимальная зарплата — на несколько сотен евро вырастут также зарплаты высших должностных лиц государства.

Правда, на фоне соседних стран руководители Латвийского государства получают за работу весьма скромное вознаграждение, пишет Neatkariga.

 

Так, месячная зарплата президента Латвии сейчас составляет 5121 евро (примерно на полтысячи евро больше, чем в прошлом году), президента Литвы — 7287,50 евро (до уплаты налогов, это примерно на 100 евро больше, чем в прошлом году), Эстонии — 5200 евро (она будет повышена с 1 апреля, когда в Эстонии ежегодно индексируются зарплаты государственных должностных лиц).

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 22:15 06:01:2018

Деньги на счета перечисленных персон поступают исправно каждый месяц.
Правда не совсем понятно за что, ведь простому народу от этого ни холодно и ни жарко.

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СССР 23:01 06:01:2018

Лишить зарплаты, а народ пошлет пожертвования через СМС и на карту!

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 22:48 06:01:2018

Президент Весюнис живёт уже при коммунизме..
Больше 5 000 штук в мес.

А Мы детям больным на лечение по 1 Еврику ч/з м
мобилы собираем..

А сколько таких дармоедов..!
Тьма-тьмущая на шее нищего народа.!

Во плюються сегодня протрезвевшие БАРРИКАДНИКИ-Латыши.. у лауках, где вообще голяк.

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