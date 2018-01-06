Правда, на фоне соседних стран руководители Латвийского государства получают за работу весьма скромное вознаграждение, пишет Neatkariga.
Так, месячная зарплата президента Латвии сейчас составляет 5121 евро (примерно на полтысячи евро больше, чем в прошлом году), президента Литвы — 7287,50 евро (до уплаты налогов, это примерно на 100 евро больше, чем в прошлом году), Эстонии — 5200 евро (она будет повышена с 1 апреля, когда в Эстонии ежегодно индексируются зарплаты государственных должностных лиц).
Деньги на счета перечисленных персон поступают исправно каждый месяц.« ответить
Правда не совсем понятно за что, ведь простому народу от этого ни холодно и ни жарко.
Лишить зарплаты, а народ пошлет пожертвования через СМС и на карту!« ответить
Президент Весюнис живёт уже при коммунизме..« ответить
Больше 5 000 штук в мес.
А Мы детям больным на лечение по 1 Еврику ч/з м
мобилы собираем..
А сколько таких дармоедов..!
Тьма-тьмущая на шее нищего народа.!
Во плюються сегодня протрезвевшие БАРРИКАДНИКИ-Латыши.. у лауках, где вообще голяк.