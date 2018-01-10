У «Зови меня своим именем» может появиться сиквел

Ходят слухи, что режиссер, Лука Гуаданьино, остался настолько доволен опытом работы с Арми Хаммером и Тимоти Шаламе, что хочет снять продолжение по книге, действие в котором происходит спустя 15 лет после событий основной части, пишет издание PopkornNews.
Стоит отметить, что «Зови меня своим именем», будучи представителем категории независимого кино, может похвастаться еще и неплохими результатами в прокате: только в США, без учета мирового проката, картина на текущий момент заработала свыше 6 миллионов долларов.
Мировые же сборы оцениваются в 8,5 миллионов долларов при бюджете в скромные 3,5 миллиона долларов США.
Официальных подтверждений слухам о сиквеле пока, разумеется, не поступало, а у «Зови меня своим именем», тем временем, впереди последний важный рубеж – 23 января будут объявлены номинанты на «Оскар» 2018, одним из фаворитов которого наверняка окажется и картина Гуаданьино.
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