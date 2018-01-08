У Звягинцева украли «Золотой глобус»

Немецкая картина «На пределе» завоевала «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке», оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Трансляцию 75-й церемонии вручения награды, учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA), ведет телеканал NBC.

В этой категории помимо российской и немецкой ленты были также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) и «Квадрат» (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.