У Звягинцева украли «Золотой глобус»

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Анатолий Тарасов
11:00 08.01.2018
Кино / Новости кино

Немецкая картина «На пределе» завоевала «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке», оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Трансляцию 75-й церемонии вручения награды, учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA), ведет телеканал NBC.

 

В этой категории помимо российской и немецкой ленты были также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) и «Квадрат» (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

РИА Новости / Фото
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