Убийца из Пардаугавы остался на свободе(4)

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Владимир Бучельников
11:25 28.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Суд сегодня отказал в санкции на арест мужчины, который в Риге, вероятно, по неосторожности застрелил своего коллегу.

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

 

Как сообщалось, вызов на место происшествия на ул. Мукусалас поступил в пятницу в 10.45. Стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.

 

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

 

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

 

У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Факир 11:42 28:01:2018

Какова национальность убийцы и жертвы? Принадлежность к клану власть имущих... Пока получается картина безнаказанного убийства представителем господствующей нации представителя нации, чья смерть не считается злом.

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В понедельник 12:25 28:01:2018

по неосторожности может завалить всю свою кантору...

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123 12:42 28:01:2018

Журналюги! А кто дал вам право так громогласно заявлять такой заголовок статьи? Если вас как-либо публично назвать, так сразу визжите, слюной брызгаете и кричите о защите прав человека. Где ваша профессиональная этика (хотя о чем я говорю? Вы ж об этом не знаете)?
"....никто не может быть признан виновным иначе чем по приговору суда...." - Слыхали о таком?
Это лицо, обвиняемое в совершении преступного деяния по неосторожности. И если не доказано иное, никто не имеет права его называть иначе.

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A 13:42 28:01:2018

Вот если бы он по-русски заговорил, тогда бы его сразу оштрафовали на крупную сумму денег, потому что это тягчайшее преступление. А так, ну, подумаешь, человека убил.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (41)

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