К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.
Как сообщалось, вызов на место происшествия на ул. Мукусалас поступил в пятницу в 10.45. Стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.
Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.
Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.
У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.
Какова национальность убийцы и жертвы? Принадлежность к клану власть имущих... Пока получается картина безнаказанного убийства представителем господствующей нации представителя нации, чья смерть не считается злом.« ответить
по неосторожности может завалить всю свою кантору...« ответить
Журналюги! А кто дал вам право так громогласно заявлять такой заголовок статьи? Если вас как-либо публично назвать, так сразу визжите, слюной брызгаете и кричите о защите прав человека. Где ваша профессиональная этика (хотя о чем я говорю? Вы ж об этом не знаете)?« ответить
"....никто не может быть признан виновным иначе чем по приговору суда...." - Слыхали о таком?
Это лицо, обвиняемое в совершении преступного деяния по неосторожности. И если не доказано иное, никто не имеет права его называть иначе.
Вот если бы он по-русски заговорил, тогда бы его сразу оштрафовали на крупную сумму денег, потому что это тягчайшее преступление. А так, ну, подумаешь, человека убил.« ответить