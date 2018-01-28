Суд сегодня отказал в санкции на арест мужчины, который в Риге, вероятно, по неосторожности застрелил своего коллегу.

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

Как сообщалось, вызов на место происшествия на ул. Мукусалас поступил в пятницу в 10.45. Стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.