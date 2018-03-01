Из личного архива

Полиция продолжает расследование трагедии, которая произошла 26 января в рижском офисном центре на ул. Мукусалас, 41. Как уже сообщалось ранее, в результате убийства по неосторожности (во всяком случае, уголовный процесс начат по этой статье) погиб 35-летний уроженец Резекне — Андрей Федотов (на фото).

Сиротами остались двое детей, младшему из которых чуть больше года. Семья лишилась единственного кормильца и оказалась в очень сложном материальном положении.

«Андрей был человеком, который очень любил жизнь и свою семью. Он закончил тут у нас в Резекне школу, уехал в Ригу, поступил при РТУ на факультет по таможне и администрированию налогов. Сначала стал бакалавром, потом магистром. Работать он начал с 2006 года, а в компанию Quinto пришел в 2012 году. Я не особо вникала в его работу. Сын говорил, что занимался юридическим оформлением договоров. Работа ему нравилась, не припомню, чтобы он отзывался о ней как-то негативно», — рассказала порталу Delfi мама убитого Андрея Федотова — Лариса.

«Мы до сих пор не можем оправиться от шока. Такой жизнерадостный и добрый человек, строивший планы на будущее, погиб на рабочем месте. В обычном офисе. Пошел второй месяц, а убийца — да, я зову его именно так, потому что по неосторожности или нет, но он убил моего сына — не позвонил, не приехал, не извинился. Мы признаны по делу потерпевшей стороной, но никто из фирмы, где работал Андрей, с нами не связывался. Они оплатили перевозку тела в Резекне и похороны. На этом вся их помощь и закончилась», — рассказывает Лариса.

Мать знает о подробностях трагедии мало. Ей рассказали, впрочем, это было во многих СМИ, что другой сотрудник компании якобы собирал и разбирал на скорость свое оружие, на ношение которого у него было разрешение. Затем передернул затвор, не заметив, что в стволе осталась пуля. Именно это роковое совпадение и послужило причиной трагедии.

«Пуля прошла через стену и попала в Андрея. В то время в кабинете, кроме него, находились еще трое. Возможно, если бы не мой сын, то на пути пули был бы кто-то другой. Я не знаю, мне сложно об этом говорить. Сейчас дело расследует и полиция, и Госинспекция по труду. Мне вот, например, до сих пор непонятно, зачем разбирать пистолет на рабочем месте. Имел ли он на это право или нет. Следствие идет, но мы не извещены о его ходе. В интернете появляются какие-то версии убийства, пытаются связать фирму с какими-то темными делами. Я про это ничего не знаю. Говорят, что результаты баллистической экспертизы будут известны через несколько месяцев. Остается только ждать», — говорит Лариса.

По ее словам, у сына, который женился 14 лет назад, была отличная семья: жена Светлана, двое детей. Старшему Мише — 7 лет, младшей Алисе — чуть больше года. Несколько лет назад они оформили кредит и приобрели жилье в Саласпилсе. Теперь будущее семьи под сомнением — Андрей был единственным кормильцем, а жена до сих пор находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Если вы можете оказать финансовую поддержку Светлане Федотой, сделать это можно, переведя ей деньги на счет в банке Citadele:

Svetlana Fedotova

LV21PARX0012374290003

Citadele