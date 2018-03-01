Убийство на Мукусалас: стрелявший не просил прощения, семье нужна помощь(11)

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Тимур Пушкарев
14:53 01.03.2018
Наша Латвия / Происшествия

Полиция продолжает расследование трагедии, которая произошла 26 января в рижском офисном центре на ул. Мукусалас, 41. Как уже сообщалось ранее, в результате убийства по неосторожности (во всяком случае, уголовный процесс начат по этой статье) погиб 35-летний уроженец Резекне — Андрей Федотов (на фото).

Сиротами остались двое детей, младшему из которых чуть больше года. Семья лишилась единственного кормильца и оказалась в очень сложном материальном положении.

 

«Андрей был человеком, который очень любил жизнь и свою семью. Он закончил тут у нас в Резекне школу, уехал в Ригу, поступил при РТУ на факультет по таможне и администрированию налогов. Сначала стал бакалавром, потом магистром. Работать он начал с 2006 года, а в компанию Quinto пришел в 2012 году. Я не особо вникала в его работу. Сын говорил, что занимался юридическим оформлением договоров. Работа ему нравилась, не припомню, чтобы он отзывался о ней как-то негативно», — рассказала порталу Delfi мама убитого Андрея Федотова — Лариса.

 

«Мы до сих пор не можем оправиться от шока. Такой жизнерадостный и добрый человек, строивший планы на будущее, погиб на рабочем месте. В обычном офисе. Пошел второй месяц, а убийца — да, я зову его именно так, потому что по неосторожности или нет, но он убил моего сына — не позвонил, не приехал, не извинился. Мы признаны по делу потерпевшей стороной, но никто из фирмы, где работал Андрей, с нами не связывался. Они оплатили перевозку тела в Резекне и похороны. На этом вся их помощь и закончилась», — рассказывает Лариса.

 

Мать знает о подробностях трагедии мало. Ей рассказали, впрочем, это было во многих СМИ, что другой сотрудник компании якобы собирал и разбирал на скорость свое оружие, на ношение которого у него было разрешение. Затем передернул затвор, не заметив, что в стволе осталась пуля. Именно это роковое совпадение и послужило причиной трагедии.

 

«Пуля прошла через стену и попала в Андрея. В то время в кабинете, кроме него, находились еще трое. Возможно, если бы не мой сын, то на пути пули был бы кто-то другой. Я не знаю, мне сложно об этом говорить. Сейчас дело расследует и полиция, и Госинспекция по труду. Мне вот, например, до сих пор непонятно, зачем разбирать пистолет на рабочем месте. Имел ли он на это право или нет. Следствие идет, но мы не извещены о его ходе. В интернете появляются какие-то версии убийства, пытаются связать фирму с какими-то темными делами. Я про это ничего не знаю. Говорят, что результаты баллистической экспертизы будут известны через несколько месяцев. Остается только ждать», — говорит Лариса.

 

По ее словам, у сына, который женился 14 лет назад, была отличная семья: жена Светлана, двое детей. Старшему Мише — 7 лет, младшей Алисе — чуть больше года. Несколько лет назад они оформили кредит и приобрели жилье в Саласпилсе. Теперь будущее семьи под сомнением — Андрей был единственным кормильцем, а жена до сих пор находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

 

Если вы можете оказать финансовую поддержку Светлане Федотой, сделать это можно, переведя ей деньги на счет в банке Citadele:

 

Svetlana Fedotova

 

LV21PARX0012374290003

 

Citadele

Delfi / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 15:04 01:03:2018

Viens krievs Latvijā mazāk! Tas ir labi!

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vvv 15:11 01:03:2018

Ты конченный ублюдок и моральный урод.

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Latviešu patriots 15:47 01:03:2018

No okupanta dzirdu!

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Правда тут 15:05 01:03:2018

В латвии убивают Русских.

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Latviešu patriots 15:13 01:03:2018

Jāpaceļ pokāls ar Hennessy! Priekā!

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vvv 15:15 01:03:2018

Редакция, Вы куда смотрите??? До каких пор такие моральные уроды типа Latviešu patriots, Ваня и прочие, будут писать на этом сайте всякую мерзость???

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vvv 15:17 01:03:2018

Кто знает, куда обратиться, чтобы найти управу на таких ублюдков, типа Latviešu patriots?

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99M MXR 15:53 01:03:2018

Никуда... Если подобное будет писать русский о латышах - в ПБ. Если наоборот - никуда.

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Latviešu patriots 16:02 01:03:2018

Latvijā saimnieki ir Latvieši!

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12

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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

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