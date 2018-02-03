Участницы Spice Girls получат по 10 млн фунтов за воссоединение коллектива

По данным издания, гонорар каждой из участниц составит 10 млн фунтов, или более 14 млн долларов США.
В последний раз коллектив выступал в полном составе в 2012 году на церемонии закрытия Олимпиады, проходившей в Лондоне.
Новый проект будет включать в себя телешоу в Китае, участие в рекламных кампаниях и запись альбома с лучшими хитами команды.
Spice Girls была образована в Лондоне в 1994 году. В группу входили Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Группа распалась в 2001 году, ее участницы занялись сольными проектами. Затем коллектив воссоединялся в 2007-2008 годах. Тогда каждая участница заработала по 10 млн фунтов.
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