Участницы Spice Girls получат по 10 млн фунтов за воссоединение коллектива

Популярная британская группа Spice Girls воссоединится в 2018 году. Как пишет The Sun, договоренности удалось достичь после того, как принять участие в совместной работе согласилась Виктория Бэкхем.

По данным издания, гонорар каждой из участниц составит 10 млн фунтов, или более 14 млн долларов США.

В последний раз коллектив выступал в полном составе в 2012 году на церемонии закрытия Олимпиады, проходившей в Лондоне.

Новый проект будет включать в себя телешоу в Китае, участие в рекламных кампаниях и запись альбома с лучшими хитами команды.

Spice Girls была образована в Лондоне в 1994 году. В группу входили Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Группа распалась в 2001 году, ее участницы занялись сольными проектами. Затем коллектив воссоединялся в 2007-2008 годах. Тогда каждая участница заработала по 10 млн фунтов.