Корреспондент газеты «Лудзас земе» Анита Даукште, участвующая в конфликте с полицейским и прокурором, после поджога ее дома обратилась в полицию с просьбой о защите.

11 января при загадочных обстоятельствах сгорел родовой дом Даукште, сообщила агентству ЛETA главный редактор газеты Лайма Линужа. Журналистка судится с начальником отдела криминальной полиции Лудзенского участка Госполиции Денисом Жулиным и прокурором Наталией Гром.

После случившегося Даукште обратилась в полицию с двумя заявлениями: с просьбой углубленно расследовать пожар и с просьбой обеспечить ей защиту, так как и она сама, и редакция газеты считают, что поджог дома связан с ее публикациями о контрабанде в «Лудзас земе».

С просьбой обратить внимание на этот случай и не допустить «победы контрабандной мафии в Лудзе над свободной прессой» она обратилась также прокуратуру.

По заявлению прокурора Резекне Наталии Гром уголовный процесс по второй части 157-й статьи Уголовного закона — о клевете в СМИ — в отношении Даукште был начат в 2015 году.

Как ранее пояснила агентству ЛETA Гром, она подала заявление в полицию потому, что опубликованные в газете статьи, в которых фигурирует ее имя, являются лживыми. Информация о якобы имеющем место конфликте интересов тоже не соответствует действительности, заявила она.

Прокурор считает, что затрагивающие ее честь и достоинство публикации в газете могли появиться в связи с судебным процессом по делу одного известного карсавского контрабандиста.

Даукште утверждала, что Гром находится в состоянии конфликта интересов, участвуя в судебных процессах по делам о контрабанде, так как ее сестра является женой латгальского «контрабандого короля» Виктора Шабохина.