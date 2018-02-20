Учёба не покладая рук…

На предстоящей 6 марта в Опере уже 25–й церемонии награждения Большим музыкальным призом Латвии — 2018 в номинации «Лучший молодой музыкант» на сцену поднимется один из трех номинантов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Счастливым обладателем награды станет скрипачка Кристине Баланас, контрабасист Матис Эйсакс или играющая на инструменте барокко — траверсфлейте — Майя Клявиня. Серебряную фигурку склонившегося ангела победитель получит из рук одного из лауреатов прошлых лет — известных дирижеров хоров и оркестров Мариса Сирмайса, Нормунда Шне, Каспара Путниньша, Яниса Лиепиньша, Иманта Ресниса или Эдгара Рачевского.

Рок–н–ролл и скрипка

В детстве будущая скрипачка Кристине Баланас заслушивалась игрой уличных музыкантов, но, однако, тогда занималась совсем другим видом искусства — хореографией. Вместе с родителями она танцевала рок–н–ролл, с которым семья объездила всю Латвию. А позже нашла другой выход своим эмоциям, взяв в руки скрипку.

Училась в классе у педагога Романа Шне, а в 17 лет покинула пределы страны, из родного Добеле отправившись в Лондон. Здесь с отличием окончила Королевскую музыкальную академию, а после продолжила учебу в Берлине — в музакадемии им. Ганса Эйслера. Прошлой осенью Кристине получила третье место на знаменитом международном конкурсе ARD в Мюнхене.

В Риге скрипачка выступала вместе с пианистами Андреем Осокиным и Артуром Цингуевым. Вошла в число номинантов Большого музыкального приза благодаря своим широким техническим возможностям, глубокому пониманию музыки.

Флейта для музыки барокко

Матис Эйсакс родом из Скрунды. Стал заниматься по классу контрабаса из чистой случайности — в Лиепайской музыкальной школе им. Э. Дарзиня закрыли класс гитары, куда он собирался. Отучившись в классе Гунара Упатниекса, ныне одного из ведущих музыкантов оркестра Берлинской филармонии, и педагога Латвийской музакадемии профессора Сергея Бринума, Матис ныне пополняет свои знания в музакадемии чешского Брно. Молодой музыкант уже выступил с камерным оркестром Sinfonietta Riga под руководством дирижеров Нормунда Шне и Гунтиса Кузмы. Его игре свойственна виртуозность, напоминающая порой скрипичные пассажи, яркость и изобретательность.

Играющая на траверсфлейте Майя Клявиня великолепно исполняет музыку Баха — в чем могли убедиться слушатели на концерте в Музее истории Риги и мореходства. Она уже пятый год подряд участвует в фестивале Рижской исторической музыки и танца, который основал и которым руководит Марис Купч. Вместе с клавесинистской Гертрудой Еременко, пополняющей свое образование в Швейцарии и Голландии, на концертах фестиваля Майя представила программу барочных сонат немецких гениев того времени.

Майя первоначально училась играть на классической флейте — у педагога ЛМА Илоны Мейи. Получив степень магистра, пополняет свои навыки на кафедре старинной музыка ЛМА и в Тросингенской музакадемии в Германи, ездит на мастер–классы к ведущими мировым педагогам.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.