В ЮАР бьют тревогу: к маю туристическая столица республики, Кейптаун, может остаться без воды. Водопроводный коллапс вызван трехлетней засухой, истощением главного резервуара и ростом населения, в том числе за счет трудовых мигрантов. Суточную норму потребления ограничили 50 литрами. Скажем, средний европеец использует 180-200 литров воды в день.

Еще несколько десятилетий назад вода считалась само собой разумеющимся благом. Она была практически бесплатной или очень дешевой. Сейчас ее все чаще сравнивают с нефтью. Логика в этом есть: запасы как пресной воды, так и черного золота на планете ограниченны.

Хотя 70% Земли покрыто водой, для питья пригодно менее одного процента. Поэтому вода — быстро истощающийся ресурс, способный стать востребованным сырьевым товаром.

Уже сейчас стоимость воды при определенных обстоятельствах может быть сопоставима со стоимостью нефти или даже превышать ее.

Так, в начале 2016 года, когда цены на нефть спикировали ниже 30 долларов, бочка воды для офисных кулеров стоила дороже барреля Brent — 2928 рублей против 2359. Воде проиграла в цене и техасская WTI: американская смесь стоила в 60 раз дешевле бутылки премиальной воды Perrier.

Нефть с тех пор немного отыгралась. Но исследователи уверены: ценность воды как товара продолжит повышаться. Скажется растущий спрос промышленности и сельского хозяйства. Дефицит воды ощутят в химической отрасли, фармацевтике, горнодобывающей промышленности и энергетическом секторе.

Семьдесят процентов всей пресной воды в мире потребляет сельское хозяйство — в основном поливное земледелие. В России в связи с географическим положением и климатом это не слишком развито, но в жарких странах львиная доля имеющейся воды тратится на гидромелиорацию. Оставшиеся 30% делятся примерно пополам — между промышленностью и жилищно-коммунальным сектором. Последний — это и питье, и водные процедуры, а также посудомоечные и стиральные машины.

«Человеку для питья нужно 4 литра воды в день максимум. А потребляет современный городской житель в средней европейской стране порядка 180 литров. Питьевая вода — это не очень значительная доля потребления, хотя и заметная при населении земного шара в 7,5 миллиарда человек», — отмечает российский ученый, гидролог, специалист в области экономики природопользования Виктор Данилов-Данильян.

По данным ООН, сейчас доступа к безопасной питьевой воде лишены более миллиарда человек. То есть каждый седьмой на планете. Для еще миллиарда такой доступ ограничен.

Через 12-15 лет ситуация обострится: глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из-за целого комплекса факторов. В их числе — изменение климата, последствия деятельности человека и рост численности населения.

В беднейших странах Африки глоток неочищенной пресной воды (а очищать ее практически нечем) неминуемо приводит к холере. Но даже в крупнейших экономиках, располагающих самыми современными технологиями фильтрации, для питья вода абсолютно непригодна. Эта проблема, например, очень остро ощущается в США.

Так, в Джексонвилле — а это самый густонаселенный город во Флориде — нельзя пить из водопровода даже после фильтрации. Жители употребляют исключительно бутилированную воду.

«Вообще, во Флориде это обычное дело — там болотистая местность, очень низкая, очень быстро эта вода портится, потому что климат теплый. И такая практика, по-видимому, будет расширяться», — указывает Данилов-Данильян.

Неудивительно, что за последние два десятилетия бутилированная вода стала самым быстрорастущим рынком напитков в мире. В 2013 году его объем оценивался в 157 миллиардов долларов. К 2020-му, как ожидается, рынок вырастет почти вдвое — до 280 миллиардов. По сравнению с 1980 годом продажи воды в мире увеличились стократно.