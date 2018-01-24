Ученые нашли «отрыжку» черных дыр

Канадские специалисты открыли неизвестное ранее свойство черных дыр.

Группа ученых из Альбертского университета в Канаде обнаружила, что в ходе поглощении большого количества вещества черной дырой, появляются сильные звездные ветры, буквально сдувающие большую часть падающей на нее материи. Как итог, черная дыра может потерять до 80% своей потенциальной «еды».

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, в состоящих, как правило, из обычной звезды и более плотного компаньона -белого карлика, нейтронной звезды или черной дыры — двойных систем материя начинает перетекать с первого объекта на второй, благодаря чему происходит формирование аккреционного диска, внутри которого вещество опускается на компактное тело по спирали.

Затем, приближаясь к белому карлику, материя в диске разогревается до температуры ионизации водорода, а это порождает тепловую волну в обе стороны, что, в свою очередь, выталкивает большое количество материи на карлика и охлаждает аккреционного диска. Происходит заметная в видимом и ультрафиолетовом свете пульсация.

В случае, если компаньоном является черная дыра или нейтронная звезда, то вспышки излучения, по словам ученых, происходят в рентгеновском диапазоне. Они являются более продолжительными, нежели в случае белых карликов, и менее частыми. Продолжительность вспышки можно определить вязкостью диска, которая до сих пор определялась только для систем с белым карликом.

Ученые исследовали световые кривые вспышек излучения, которые появляются в рентгеновских двойных звездах, а также вспышки, зарегистрированные за последние 20 лет, по которым благодаря статистическим методам определили вязкость вещества в аккреционных дисках, которая, как оказалось, является необычайно высокой. Специалисты уверены, что это связано с оттоком звездного вещества, ставшего результатом выбросов рентгеновского излучения. Тем самым черная дыра может терять значительную часть диска.