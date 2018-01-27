Ученые: опасный зомби-вирус в мясе оленей способен уничтожить человечество(2)

Лента новостей
МОК опубликовал свод правил поведения для россиян на время Олимпийских игр Очевидец: на Тинужском шоссе произошло крайне неприятное ДТП 59-летняя Мадонна выложила голое селфи Бойкот “ЦГЯ”: новое приложение для языковых “стукачей” активно блокируют пользователи Жителю Финляндии пришла по почте коробка для пиццы. Содержимое вогнало его в ступор Латвийцев предупреждают: на страну движется мощный снегопад Кошмар: рижскую пенсионерку после инсульта выгнали из больницы ночью на мороз Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений Беседы в Давосе: странам Балтии вновь пророчат нападение России
Eще в разделе
Бойкот “ЦГЯ”: новое приложение для языковых “стукачей” активно блокируют пользователи Робот София зависла после вопроса о коррупции на Украине В Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире Названы самые популярные сайты в мире Хакеров из России, взломавших Демпартию США, сдала голландская разведка
Тимур Пушкарев
13:51 26.01.2018
Техно / Наука

По словам специалистов, вирус превращает своих жертв в живых мертвецов.

Как стало известно «Рен-ТВ», в США появился вирус-убийца, стремительно распространяющийся по стране. Опасность инфекции заключается в том, что она превращает своих жертв буквально в живых мертвецов, и главными действующими лицами в грядущем зомби-апокалипсисе специалисты называют оленей.

 

Со ссылкой на лабораторные исследования журналисты пишут о том, что недуг может передоваться человекообразным обезьянам, что делает человека потенциальной мишенью для вируса. Эта болезнь провоцирует отмирание клеток мозга, в результате чего по лесам в США стали бесцельно бродить целые стада оленей с нездоровой худобой, специфической походкой, остекленевшим взглядом и внезапными вспышками агрессии.

 

Впервые таких животных заметили в Колорадо в конце 60-х годов, после чего болезнь стала распространяться по США. В зоне поражения оказалось уже 22 американских штата и две провинции Канады. Неизвестным образом, вирус был зафиксирован в Норвегии и Южной Корее.

 

Специалисты настоятельно рекомендуют полностью исключить оленину из меню.

РЕН-ТВ / Фото РЕН-ТВ
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 14:12 26:01:2018

Kā tad - skatieties REN TV, un būsiet kā zombiji. Lielāku tenku un melu avotu atrast nevarējām?

« ответить
Profile_default
Патриоту 20:52 26:01:2018

Ты на улицу хоть выходишь воздухом подышать?что не статья так на Собачьем нагажено сразу в комментах.

« ответить

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV