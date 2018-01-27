По словам специалистов, вирус превращает своих жертв в живых мертвецов.

Как стало известно «Рен-ТВ», в США появился вирус-убийца, стремительно распространяющийся по стране. Опасность инфекции заключается в том, что она превращает своих жертв буквально в живых мертвецов, и главными действующими лицами в грядущем зомби-апокалипсисе специалисты называют оленей.

Со ссылкой на лабораторные исследования журналисты пишут о том, что недуг может передоваться человекообразным обезьянам, что делает человека потенциальной мишенью для вируса. Эта болезнь провоцирует отмирание клеток мозга, в результате чего по лесам в США стали бесцельно бродить целые стада оленей с нездоровой худобой, специфической походкой, остекленевшим взглядом и внезапными вспышками агрессии.

Впервые таких животных заметили в Колорадо в конце 60-х годов, после чего болезнь стала распространяться по США. В зоне поражения оказалось уже 22 американских штата и две провинции Канады. Неизвестным образом, вирус был зафиксирован в Норвегии и Южной Корее.

Специалисты настоятельно рекомендуют полностью исключить оленину из меню.