Ученые призвали не кормить кошек и собак сырым мясом(4)

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Люблю!
16:00 14.01.2018
Люблю! / Животные

Все больше владельцев в мире начинают кормить своих кошек и собак сырым мясом. Однако ученые предупреждают об опасности такой диеты.

Сторонники кормления четверолапых размороженным мясом считают, что таким образом избегают попадания в организм любимцев якобы опасных добавок, содержащихся в кормах, и что в целом такой рацион более естественен и полезен для домашних хищников, пишет Guardian.

 

Но исследователи заявляют, что такие преимущества для здоровья питомцев никак не доказаны. Кроме того, говорят ученые, сырое мясо может привести к травмам зубов и кишечника, а также проблемам роста у домашних животных.

 

Более того, как показала работа Пола Овергауля из Университета Утрехта в Нидерландах и его коллег, в таком мясе часто встречаются патогены — бактерии и паразиты.

 

Ученые искали в оттаявшем мясе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку и ее разновидность, резистентную к антибиотикам, а также два вида паразитов: Sarcocystis и Toxoplasma gondii (последний может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев).

 

Результаты показали, что 23% исследованных продуктов содержали бактерию E-coli, которая может вызвать почечную недостаточность у людей, в то время как 80% продуктов у семи брендов содержали антибиотикоустойчивые E-coli.

 

Виды листерии были обнаружены более чем в половине продуктов, в то время как виды сальмонелл были найдены у 20%, виды саркоцистов — у 23% и токсоплазмы — у 6%.

 

Овергауль заключает, что замороженная мясная продукция опасна не только для домашних животных, но и для их владельцев, которые могут заразиться от питомцев.

 

 

 

 

 

 

 

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Комментарии (4)
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Latviešu patriots 16:29 14:01:2018

Я ахуеваю,кошек и собак нельзя кормить,а людей значит можно!!!!

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К. А Ин 20:30 14:01:2018

Проплаченно фирмами - гигантами производителями кормов для животных

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... 21:18 14:01:2018

И часто вы едите сырое мясо? )))

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Пророк 22:04 14:01:2018

Бред, когда кормил мясом сырым, то зубы у кота были отменные, запах изо рта нормальный и даже туалет не благоухал.

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Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

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