Все больше владельцев в мире начинают кормить своих кошек и собак сырым мясом. Однако ученые предупреждают об опасности такой диеты.

Сторонники кормления четверолапых размороженным мясом считают, что таким образом избегают попадания в организм любимцев якобы опасных добавок, содержащихся в кормах, и что в целом такой рацион более естественен и полезен для домашних хищников, пишет Guardian.

Но исследователи заявляют, что такие преимущества для здоровья питомцев никак не доказаны. Кроме того, говорят ученые, сырое мясо может привести к травмам зубов и кишечника, а также проблемам роста у домашних животных.

Более того, как показала работа Пола Овергауля из Университета Утрехта в Нидерландах и его коллег, в таком мясе часто встречаются патогены — бактерии и паразиты.

Ученые искали в оттаявшем мясе сальмонеллу, листерию, кишечную палочку и ее разновидность, резистентную к антибиотикам, а также два вида паразитов: Sarcocystis и Toxoplasma gondii (последний может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев).

Результаты показали, что 23% исследованных продуктов содержали бактерию E-coli, которая может вызвать почечную недостаточность у людей, в то время как 80% продуктов у семи брендов содержали антибиотикоустойчивые E-coli.

Виды листерии были обнаружены более чем в половине продуктов, в то время как виды сальмонелл были найдены у 20%, виды саркоцистов — у 23% и токсоплазмы — у 6%.

Овергауль заключает, что замороженная мясная продукция опасна не только для домашних животных, но и для их владельцев, которые могут заразиться от питомцев.