Ученые выявили большие преимущества людей без пары(2)

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Владимир Бучельников
13:30 11.02.2018
Lifenews / Интересно

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования.

Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

 

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

 

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Пророк 14:04 11:02:2018

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас, если у вас нет жены. Нету жены!

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Мысль понятна 15:48 11:02:2018

Все на зачистку территории.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)