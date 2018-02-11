Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.
Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.
Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас, если у вас нет жены. Нету жены!« ответить
Все на зачистку территории.« ответить