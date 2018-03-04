Ученый рассчитал сроки начала третьей мировой войны(12)

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Анатолий Тарасов
22:30 03.03.2018
Техно / Наука

Математик из Колорадского университета в Боулдере, США, Аарон Клаузет проанализировал открытые исторические данные о вооруженных столкновениях и вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны. Работа ученого опубликована в журнале Science Advances.

В исследовании говорится, что исторически периоды длительного перемирия сменяются фазами «великого насилия» и наоборот. 

 

«Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов», — пишет математик.

 

Ученый проанализировал вооруженные столкновения, произошедшие между государствами в период с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. Причем с 1940-го по 2003-й произошло лишь пять из них. 

 

Клаузет также разработал компьютерную программу, которая воспроизвела войны этого периода и определила их частоту и «степень тяжести».

 

По словам ученого, вероятность очередного глобального вооруженного столкновения довольно высока. Как отмечается в исследовании, необходимо 100-140 лет бесконфликтного существования в масштабах планеты для того, чтобы нынешний период «длительного мира» изменил сложившуюся с годами тенденцию. 

 

Исторические данные с большой вероятностью указывают на то, что крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти именно в этот временной промежуток, то есть до 2150 года.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
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Правда тут 23:04 03:03:2018

Дэбип второсортный

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Latviešu patriots 00:04 04:03:2018

Cienu paškritiku! Ha Ha Ha

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П у т и н 07:50 04:03:2018

Это сколько ждать Окурку, 130 лет? Нормалёк, не проблема. Вот только ботокс в аптеке уже на исходе.

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п у т и н у 08:32 04:03:2018

Жаль,что ты сдохнешь раньше.

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dave 08:34 04:03:2018

Пока на земле существуют второсортные западные убийцы...планета будет на грани войны.Поэтому есть только один выход.Сделать зачистку среди отбросов.

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Latviešu patriots 08:50 04:03:2018

Tieši tā, tevi ir jāiznīcina! Labs Dave ir miris Dave!

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dave 11:09 04:03:2018

иди трахай свою второсортную мамашу))))

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ei 09:28 04:03:2018

koloradskij uchenij- idi v ..OPU.

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Смотрю 09:36 04:03:2018

Твайку морозы никак не отпускают.))))
Patriotsosi, вы хоть зубы утром успеваете почистить? Или сразу гадить в коментах начинаете?

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12

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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