В исследовании говорится, что исторически периоды длительного перемирия сменяются фазами «великого насилия» и наоборот.
«Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов», — пишет математик.
Ученый проанализировал вооруженные столкновения, произошедшие между государствами в период с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. Причем с 1940-го по 2003-й произошло лишь пять из них.
Клаузет также разработал компьютерную программу, которая воспроизвела войны этого периода и определила их частоту и «степень тяжести».
По словам ученого, вероятность очередного глобального вооруженного столкновения довольно высока. Как отмечается в исследовании, необходимо 100-140 лет бесконфликтного существования в масштабах планеты для того, чтобы нынешний период «длительного мира» изменил сложившуюся с годами тенденцию.
Исторические данные с большой вероятностью указывают на то, что крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти именно в этот временной промежуток, то есть до 2150 года.
Дэбип второсортный« ответить
Cienu paškritiku! Ha Ha Ha« ответить
Это сколько ждать Окурку, 130 лет? Нормалёк, не проблема. Вот только ботокс в аптеке уже на исходе.« ответить
Жаль,что ты сдохнешь раньше.« ответить
Пока на земле существуют второсортные западные убийцы...планета будет на грани войны.Поэтому есть только один выход.Сделать зачистку среди отбросов.« ответить
Tieši tā, tevi ir jāiznīcina! Labs Dave ir miris Dave!« ответить
иди трахай свою второсортную мамашу))))« ответить
koloradskij uchenij- idi v ..OPU.« ответить
Твайку морозы никак не отпускают.))))« ответить
Patriotsosi, вы хоть зубы утром успеваете почистить? Или сразу гадить в коментах начинаете?