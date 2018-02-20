По его словам, для этого людям нужно дожить до 2050 года. Именно к этому сроку, по оценкам ученого, человечество преодолеет смертность.
Правда, сначала такие возможности будут доступны для богатых и знаменитых. С распространением и удешевлением технологий на бессмертие сможет претендовать и средний класс.
Футуролог называет три способа стать бессмертным. Первый — замена частей тела. Такую возможность должна предоставить генная инженерия. Многие ученые во всем мире работают над созданием человеческих органов, используя трехмерные принтеры, нагруженные живыми клетками, которые в один прекрасный день могут сделать доноров человеческих органов излишними, говорит он.
Второй способ — жизнь в телах андроидов. Он говорит, что через 50 лет мы могли бы нанять андроид в любой точке мира «как автомобиль напрокат» и загрузить в него свое сознание.
Третий метод — жизнь в виртуальном мире. Нужны ли нам тела роботов, если появится возможность полностью оцифровать свое сознание. «Если вы все время в Сети, у вас может быть фантастическая жизнь, все будет виртуально, поэтому вы можете получить все, что захотите», — говорит футуролог, слова которого приводит Sun.
Второсортные скоро научатся жить вечно.« ответить
Сейчас червей кормит. Душа и есть некая «оцыфрованная» субстанция которую поместили в биологическое тело на определённое время. Загвоздка в том, что высокоразвитый Некто никогда не захочет отказатся от своего права на распределение душь. Все хотят ведь рождатся красивыми в здоровом теле и богатой семье, но на практике эта опция доступна только избранным. Все религии сходятся в одном: по результатам в этой жизни будет вынесено решение о следующем теле и испытании. Не сомневаюсь, что казнокрады например рождаются свиньями, а педофилы навозными жуками, садисты родятся цепными собаками у хозяев-садистов... Меняется количество популяции этносов и животного мира, но количество душь на планете неизменно. Никто не гарантирует рождение человеком тому, кто не достоин им быть. Возможно трудяга-муравей искупил уже свой грех и может стать человеком и наоборот. Вот и помни подлый эксплуататор и кровосос, что суждено родится тебе рабом на плантации вынужденным вкалывать круглосуточно за еду и крышу. Помни самоубийца, что можно родится бабочкой и прожить всего один день. Это я к тому, что не стоит плодить грех и следует прожить эту жизнь достойно и созидательно в гармонии с окружающем миром. Не исключено, что Земля вообще отдалённая тюрьма для душь грешников на окраине галактики и в той же Луне база администрации этой колонии, куда лишённые вечной жизни грешники с разных планет высылаются в ссылку для перевоспитания.« ответить
Скоро все сдохнут , осталось то 2 лет« ответить