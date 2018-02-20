Люди, родившиеся после 1970 года, имеют шанс жить вечно, заявляет футуролог Айан Пирсон.

По его словам, для этого людям нужно дожить до 2050 года. Именно к этому сроку, по оценкам ученого, человечество преодолеет смертность.

Правда, сначала такие возможности будут доступны для богатых и знаменитых. С распространением и удешевлением технологий на бессмертие сможет претендовать и средний класс.

Футуролог называет три способа стать бессмертным. Первый — замена частей тела. Такую возможность должна предоставить генная инженерия. Многие ученые во всем мире работают над созданием человеческих органов, используя трехмерные принтеры, нагруженные живыми клетками, которые в один прекрасный день могут сделать доноров человеческих органов излишними, говорит он.

Второй способ — жизнь в телах андроидов. Он говорит, что через 50 лет мы могли бы нанять андроид в любой точке мира «как автомобиль напрокат» и загрузить в него свое сознание.

Третий метод — жизнь в виртуальном мире. Нужны ли нам тела роботов, если появится возможность полностью оцифровать свое сознание. «Если вы все время в Сети, у вас может быть фантастическая жизнь, все будет виртуально, поэтому вы можете получить все, что захотите», — говорит футуролог, слова которого приводит Sun.