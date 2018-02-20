Ученый сказал, когда люди научатся жить вечно(3)

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Люблю!
09:50 20.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Люди, родившиеся после 1970 года, имеют шанс жить вечно, заявляет футуролог Айан Пирсон.

По его словам, для этого людям нужно дожить до 2050 года. Именно к этому сроку, по оценкам ученого, человечество преодолеет смертность.

 

Правда, сначала такие возможности будут доступны для богатых и знаменитых. С распространением и удешевлением технологий на бессмертие сможет претендовать и средний класс.

 

Футуролог называет три способа стать бессмертным. Первый — замена частей тела. Такую возможность должна предоставить генная инженерия. Многие ученые во всем мире работают над созданием человеческих органов, используя трехмерные принтеры, нагруженные живыми клетками, которые в один прекрасный день могут сделать доноров человеческих органов излишними, говорит он.

 

Второй способ — жизнь в телах андроидов. Он говорит, что через 50 лет мы могли бы нанять андроид в любой точке мира «как автомобиль напрокат» и загрузить в него свое сознание.

 

Третий метод — жизнь в виртуальном мире. Нужны ли нам тела роботов, если появится возможность полностью оцифровать свое сознание. «Если вы все время в Сети, у вас может быть фантастическая жизнь, все будет виртуально, поэтому вы можете получить все, что захотите», — говорит футуролог, слова которого приводит Sun.

 

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Комментарии (3)
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Правда тут 09:57 20:02:2018

Второсортные скоро научатся жить вечно.

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Рокфеллер тоже надеялся на это 10:49 20:02:2018

Сейчас червей кормит. Душа и есть некая «оцыфрованная» субстанция которую поместили в биологическое тело на определённое время. Загвоздка в том, что высокоразвитый Некто никогда не захочет отказатся от своего права на распределение душь. Все хотят ведь рождатся красивыми в здоровом теле и богатой семье, но на практике эта опция доступна только избранным. Все религии сходятся в одном: по результатам в этой жизни будет вынесено решение о следующем теле и испытании. Не сомневаюсь, что казнокрады например рождаются свиньями, а педофилы навозными жуками, садисты родятся цепными собаками у хозяев-садистов... Меняется количество популяции этносов и животного мира, но количество душь на планете неизменно. Никто не гарантирует рождение человеком тому, кто не достоин им быть. Возможно трудяга-муравей искупил уже свой грех и может стать человеком и наоборот. Вот и помни подлый эксплуататор и кровосос, что суждено родится тебе рабом на плантации вынужденным вкалывать круглосуточно за еду и крышу. Помни самоубийца, что можно родится бабочкой и прожить всего один день. Это я к тому, что не стоит плодить грех и следует прожить эту жизнь достойно и созидательно в гармонии с окружающем миром. Не исключено, что Земля вообще отдалённая тюрьма для душь грешников на окраине галактики и в той же Луне база администрации этой колонии, куда лишённые вечной жизни грешники с разных планет высылаются в ссылку для перевоспитания.

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хаха 11:39 20:02:2018

Скоро все сдохнут , осталось то 2 лет

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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