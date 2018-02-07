Как банки справляются с нехваткой опытных сотрудников, какие качества необходимы специалистам в финансовой сфере и почему так важно знать русский язык, рассказала глава отдела персонала банка AB.LV Даце Руките-Кариня в интервью Латвийскому радио 4.

По ее словам, в финансовом секторе, как и на всем рынке труда, зарплата уже несколько лет не является главным стимулом. Главная мотивация для сотрудников в последние годы — интересная работа, репутация компании и гибкое рабочее время, включая возможность работать удаленно.

Вопрос квалификации рабочей силы сейчас очень, очень болезненный, рассказала Руките-Кариня, и финансовый сектор — не исключение. На данный момент ситуация в бизнесе требует от человека умения владеть хотя бы двумя языками на деловом уровне, а в идеальном варианте у кандидата должно быть три «рабочих» языка: латышский, русский, английский.

Причин низкой квалификации молодых специалистов в Латвии, по ее мнению, несколько. Большинство латвийских вузов не дают реальных знаний, но самое главное — выпускники даже лучших и престижных высших школ Латвии не умеют применять полученные знания на практике.

Работодателю остается брать на работу неопытных студентов с минимальным опытом и воспитывать их с самых низов — например, с позиций делопроизводителей до ассистентов частных банкиров. В банке AB.LV как минимум два работника из молодых студентов доросли до уровня директоров и членов правления.

Руките-Кариня обратилась к учащимся, а особенно к выпускникам и студентам, с предложением не тратить понапрасну свои летние каникулы и не отдыхать в это время, а получать опыт работы, неважно, на какой должности. Потом этот летний опыт надо обязательно указывать в резюме, специалисты по персоналу считают его большим плюсом для молодых кандидатов.

Самые ценные кандидаты, по ее словам, — те, кто во время каникул работал. Неважно, был это один месяц или три, был ли он грузчиком в магазине или аниматором в парке. Главное — он имеет представление, что такое ходить на работу, что такое работодатель.

Большие амбиции и завышенные ожидания выпускников, по ее мнению, — вина вузов. Некоторые престижные учебные заведения Риги регулярно поставляют банку сотрудников, которых приходится потом увольнять: они не могут применить свои теоретические знания на практике, не могут подстроиться под рабочую среду, специфику работы, а их требования по поводу зарплаты намного выше их реальных профессиональных способностей.

И в завершение, говоря о немаловажном значении русского языка в обществе, Руките-Кариня подчеркнула: «Главное, на чем я хочу поставить акцент, пожалуйста, молодые люди, изучайте русский язык! Если вы хотите жить и работать в Латвии, то русский язык — один из обязательных «рабочих» языков. Надо уметь на нем писать, говорить. И это не значит, что достаточно владеть им на бытовом уровне «спросил-сказал». Вам надо серьезно изучать русский язык, чтобы вы могли не только общаться, но и выполнять рабочие задания…

В Латвии русский такой же иностранный язык, как английский. И его надо изучать. А сейчас знания русского языка у молодых соискателей работы довольно слабые. Разумеется, есть места работы, где русский не так нужен. Но, работая в финансовом секторе или, например, сфере обслуживания, русский язык надо знать обязательно».