По ее словам, в финансовом секторе, как и на всем рынке труда, зарплата уже несколько лет не является главным стимулом. Главная мотивация для сотрудников в последние годы — интересная работа, репутация компании и гибкое рабочее время, включая возможность работать удаленно.
Вопрос квалификации рабочей силы сейчас очень, очень болезненный, рассказала Руките-Кариня, и финансовый сектор — не исключение. На данный момент ситуация в бизнесе требует от человека умения владеть хотя бы двумя языками на деловом уровне, а в идеальном варианте у кандидата должно быть три «рабочих» языка: латышский, русский, английский.
Причин низкой квалификации молодых специалистов в Латвии, по ее мнению, несколько. Большинство латвийских вузов не дают реальных знаний, но самое главное — выпускники даже лучших и престижных высших школ Латвии не умеют применять полученные знания на практике.
Работодателю остается брать на работу неопытных студентов с минимальным опытом и воспитывать их с самых низов — например, с позиций делопроизводителей до ассистентов частных банкиров. В банке AB.LV как минимум два работника из молодых студентов доросли до уровня директоров и членов правления.
Руките-Кариня обратилась к учащимся, а особенно к выпускникам и студентам, с предложением не тратить понапрасну свои летние каникулы и не отдыхать в это время, а получать опыт работы, неважно, на какой должности. Потом этот летний опыт надо обязательно указывать в резюме, специалисты по персоналу считают его большим плюсом для молодых кандидатов.
Самые ценные кандидаты, по ее словам, — те, кто во время каникул работал. Неважно, был это один месяц или три, был ли он грузчиком в магазине или аниматором в парке. Главное — он имеет представление, что такое ходить на работу, что такое работодатель.
Большие амбиции и завышенные ожидания выпускников, по ее мнению, — вина вузов. Некоторые престижные учебные заведения Риги регулярно поставляют банку сотрудников, которых приходится потом увольнять: они не могут применить свои теоретические знания на практике, не могут подстроиться под рабочую среду, специфику работы, а их требования по поводу зарплаты намного выше их реальных профессиональных способностей.
И в завершение, говоря о немаловажном значении русского языка в обществе, Руките-Кариня подчеркнула: «Главное, на чем я хочу поставить акцент, пожалуйста, молодые люди, изучайте русский язык! Если вы хотите жить и работать в Латвии, то русский язык — один из обязательных «рабочих» языков. Надо уметь на нем писать, говорить. И это не значит, что достаточно владеть им на бытовом уровне «спросил-сказал». Вам надо серьезно изучать русский язык, чтобы вы могли не только общаться, но и выполнять рабочие задания…
В Латвии русский такой же иностранный язык, как английский. И его надо изучать. А сейчас знания русского языка у молодых соискателей работы довольно слабые. Разумеется, есть места работы, где русский не так нужен. Но, работая в финансовом секторе или, например, сфере обслуживания, русский язык надо знать обязательно».
В точку. Ведь эти неучи во власти и хотят чтоб русские тупели и немогли работать в хороших местах, а хуторских уже так много где напичкали с незнанием русского, не говоря уже спросить их по теме их профессии.« ответить
ЛЮДИ..!« ответить
Я Вас прошу.!
ПРИХОДИТЕ на МИТИНГ... !!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!! (
завтра в четверг 8.02.18г. в 8.30 час. у СЕЙМа)
(каждый человек - это сила.!)
(каждый человек - важен.!)
(каждый человек - Вам будет за что Уважать Себя -
- Вы боролись.!)
Поборемся за Наших Детей и Внуков..!
Ну кто кроме Нас..?
Только Сами..
Я приду..
Буду как штык! Патамушта хачу учица на рускам.« ответить
Просьба к организаторам, чтоб бабы были не старше 80 лет. А то прошлый раз от вставных челюстей и дырявых посадских платков становилось грустно.
просто ты дурачёк попал на курсы танцев пидралалы, в следующий раз одень очки.;)))))))« ответить
Кто им позволил называть мой родной язык "русским"?« ответить
Из серии "всё это наше"?
Мания величия? С чего ты взял, что кого-то интересует т в о й родной язык ?« ответить
К счастью в Латвии,как и во всём мире на твой родной всем насрать,так что пи..дуй и там двигай свою "мову",что то я не слышал,что бы где то требовались знатоки хохляцкой мовы.« ответить
варзилов, ты сам по-пьяни хвастался, что тебя мать-алкашка -хохлушка родила и в детдом сдала. Ты безроный, сам не знаешь, кто ты, а ты никто, и звать тебя никак,« ответить
ты -биомусор.
а на Lat Delfi un latviski latviešim этого нет, ну и на фиг русским это печатать, пусть это Дзинтарсу отошлют, а потом напишут его коментарий , что он думает, ха-ха« ответить
Поздновато латыши спохватились, их поезд ушёл.« ответить
Выросло поколение отзомбированных национальными дэбилами молодых латышей, которым на всех уровнях их взросления вдалбливали в голову, что русские, ну и так дальше по тексту....
Но русские пережили эту напасть, их молодое поколение прекрасно владеет государственным языком, их уровень недоступен хуторским недоучкам с дипломами.
Вот и начали раздаваться истошные вопли национально озабоченных.
Но они так и не поняли, что их поезд ушёл, а на следующий все билеты раскуплены.
А вот сейчас этой Даце Руките-Кариня и займётся ПБ.:-))))« ответить