Очередной кульбит министра образования, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Мы уже сообщали о том, что в минобразе в преддверии выборов случился очередной приступ заботы об учителях. Правительство на минувшей неделе поддержало «уникальный» план повышения минимальной ставки оплаты труда педагогов. Согласно этому плану уже с 1 сентября сего года минимальная ставка «резко» вырастет — с нынешних 680 евро до 710 евро на бумаге. И с каждым следующим годом минимальная ставка продолжит расти.

Одних уволят — другим добавят

Не успели учителя порадоваться неслыханной щедрости минобраза и лично Шадурскиса, как выяснилось, что в этом замечательном плане есть один подвох: чтобы получить вожделенную прибавку к жалованью, необходимо будет принять непопулярные меры. Нет, не минобразу, а самоуправлениям. Дело в том, что дополнительных средств в бюджете на повышение окладов учителям не предусмотрено. Поэтому прибавку педагоги получат только за счет сэкономленных средств. А именно: главным образом за счет оптимизации (читай: сокращения) школ. Иными словами, одних учителей уволят, а оставшимся чуточку поднимут минимальную ставку. «Так вы хотя бы намекните, проведите расчеты, в каком объеме нужно провести оптимизацию, чтобы хватило денег на повышение минимальной ставки», — взмолились в конце минувшей недели представители профсоюза учителей.

Вот такие у нас реформаторы в минобразе сидят! Громко заявляют о повышении минимальных ставок для учителей, но при этом даже не утруждают себя расчетами: а сколько на это самоуправления (а ведь именно в их ведении находятся школы) должны изыскать финансовых ресурсов. Понятно, что минобраз хочет быть «добрым следователем»: мол, мы готовы повысить оклады любимым педагогом, но вот черную работу должны провести местные власти — им следует сократить количество учебных заведений.

Если же муниципалитеты откажутся от оптимизации, то повышения минимальных ставок педагогам не видать как своих ушей.

Пособия — для избранных

Впрочем, минобраз пообещал социальную поддержку тем учителям, которые пострадают в результате очередной реформы, то есть которые в процессе «упорядочения школьной сети», как заумно это именует господин Шадурскис, останутся без работы. На минувшей неделе правительственный комитет одобрил передачу в кабмин проект правил оказания социальной помощи попавшим под сокращение учителям. На социальную поддержку — или, точнее, на пособия от государства в течение следующих шести месяцев после потери работы — смогут претендовать те учителя, которым до достижения пенсионного возраста остается менее трех лет и которые имеют минимум 25–летний стаж работы в государственных или муниципальных учебных заведениях.

В первые три месяца «оптимизированные» педагоги получат пособие в размере трехмесячного своего среднего жалованья в период работы в школе. И затем еще три месяца уволенные учителя смогут получать ежемесячное пособие в размере своей учительской зарплаты. В этом году под сокращение смогут попасть 77 учителей предпенсионного возраста.

Видимо, если попавшему под сокращение учителю до пенсии еще далеко, ему останется только регистрироваться в качестве безработного или искать работу по специальности в школах других городов. Особенно это, видимо, актуально для учителей, работающих в провинции.

Так или иначе, но план минобраза в общем–то понятен: постепенное сокращение количества школ по всей стране — и за счет высвобожденных средств скромное повышение оплаты труда пока еще не попавших под оптимизацию учителей.

Абик ЭЛКИН.