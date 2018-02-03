Учитель выложил картину с вагиной, был забанен и добился суда над Facebook(4)

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Виталий Вавилкин
22:45 02.02.2018
Lifenews / Интересно

Суд во Франции 1 февраля рассмотрел иск учителя Фредерика Дюрана к Facebook, которая удалила его аккаунт после публикации картины с вагиной. Об этом сообщает The Local.

Дюран опубликовал полотно «Происхождение мира» французского живописца Гюстава Курбе в 2011 году. После бана «без предупреждения и обоснования» он семь лет добивался слушания во Франции, вопреки правилу Facebook, согласно которому решение конфликтов с компанией находится в юрисдикции США.

 

Учитель требовал восстановить свой аккаунт, однако этого так и не произошло. Соцсеть обосновывала это тем, что данные пользователей удаляются спустя 90 дней после блокировки страницы.

 

Решение будет вынесено в марте. Адвокат Дюрана заявил в суде, что «Происхождение мира» не может считаться порнографической работой, так как это часть культурного наследия Франции.

 

Изображение обнаженных людей в произведениях искусства не считается нарушением правил соцсети с 2015 года.

 

Курбе написал «Происхождение мира» в 1866 году. Полотно долгое время считалось провокацией и 120 лет не выставлялось публично. Картина находится в коллекции музея Орсе.

 

В феврале Манчестерская художественная галерея убрала из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы» с обнаженными девушками. В музее пояснили, что это не цензура: таким образом галерея пытается начать дискуссию о современных ценностях в искусстве.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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а почему 05:34 03:02:2018

небритая?

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Мда 06:11 03:02:2018

А почему ты свои яйца не бреешь ?

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buba 08:22 03:02:2018

чтобы не замёрзли,а на животе зачем?

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Чоп 09:14 03:02:2018

Ну, вагиной здесь и не пахнет. Пилотка с бархоткой. А вот то, что удалена левая грудь никто почему-то не замечает...

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)