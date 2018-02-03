Суд во Франции 1 февраля рассмотрел иск учителя Фредерика Дюрана к Facebook, которая удалила его аккаунт после публикации картины с вагиной. Об этом сообщает The Local.

Дюран опубликовал полотно «Происхождение мира» французского живописца Гюстава Курбе в 2011 году. После бана «без предупреждения и обоснования» он семь лет добивался слушания во Франции, вопреки правилу Facebook, согласно которому решение конфликтов с компанией находится в юрисдикции США.

Учитель требовал восстановить свой аккаунт, однако этого так и не произошло. Соцсеть обосновывала это тем, что данные пользователей удаляются спустя 90 дней после блокировки страницы.

Решение будет вынесено в марте. Адвокат Дюрана заявил в суде, что «Происхождение мира» не может считаться порнографической работой, так как это часть культурного наследия Франции.

Изображение обнаженных людей в произведениях искусства не считается нарушением правил соцсети с 2015 года.

Курбе написал «Происхождение мира» в 1866 году. Полотно долгое время считалось провокацией и 120 лет не выставлялось публично. Картина находится в коллекции музея Орсе.

В феврале Манчестерская художественная галерея убрала из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы» с обнаженными девушками. В музее пояснили, что это не цензура: таким образом галерея пытается начать дискуссию о современных ценностях в искусстве.