Учиться всегда пригодится(1)

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газета Сегодня
22:00 23.02.2018
газета Сегодня / Профессия

Можно ли поменять профессию в зрелом возрасте, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Вы видели когда–нибудь счастливые глаза взрослого мужчины лет 40–50, который после долгих поисков вдруг получил работу и теперь может опять чувствовать себя кормильцем своей семьи? «Все просто. Он позвонил нам, прошел обучение на сертификат охранника и нашел работу», — рассказывают в учебном центре DRMC.

 

Учебный центр DRMC работает с 1999 года. Основной вид деятельности — программы повышения квалификации или обучение для приобретения новой специальности для взрослых.

 

«С самого начала нашей деятельности мы думаем над тем, что мы можем дать тем людям, которые обратились к нам, как мы можем помочь им в достижении их целей, — объясняют в DRMC. — Именно поэтому благодарные клиенты рекомендуют нас своим друзьям, родственникам и знакомым. Нам очень приятно, когда к нам на курсы приходят родители, которые учились у нас 10 лет назад, и приводят на обучение своих подросших детей. Значит, мы все делаем правильно, и это придает нам силы и уверенности в том, что то, что мы делаем, нужно людям, и мы можем и дальше развивать различные программы обучения, которые пригодятся людям в жизни. Мы даем людям возможность изменить свою жизнь к лучшему. Для кого–то полученные знания просто расширят кругозор, кто–то освоит новую для себя профессию и получит возможность начать самостоятельную деятельность на своем предприятии, а кто–то просто найдет работу и сможет содержать свою семью.

 

Многим мы сами помогли найти работу, так как за долгие годы работы у нас сложились очень хорошие отношения с предприятиями охраны по всей Латвии и порой нам нужно просто позвонить им. 

 

А как мы радуемся, когда наша ученица выигрывает конкурс по специальности «бухгалтер» среди многих претендентов, и все потому, что она принесла не просто бумажку об окончании курсов (хотя и от очень известного учебного центра), а государственный документ, подтверждающий ее квалификацию и свидетельствующий о том, что образование получено в аккредитованном учебном заведении и соответствует стандарту по данной профессии.

 

Именно поэтому мы проходим госаккредитацию по своим программам, чтобы независимые эксперты проверили наши программы и дали по ним квалифицированное заключение. Именно поэтому наши ученики сдают экзамены в независимых экзаменационных центрах, и результаты экзаменов свидетельствуют о высоком уровне преподавания в нашем учебном центре».

 

Дина КОРАБЛЕВА.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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janka 23:01 23:02:2018

grebannaja reklama.

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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