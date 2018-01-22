Проект латвийского варианта «списка Магнитского» был представлен в Сейме на заседании совета коалиционных партнеров. Список, куда включены россияне, которым будет запрещен въезд в Латвию, получил концептуальную поддержку, заявил ранее депутат Сейма от Национального объединения Рихардс Колс.

В начале января департамент миграции Литвы также опубликовал так называемый список Магнитского, в который попали 49 россиян. Литва стала четвертым государством после США, Канады и Эстонии, принявшим «закон Магнитского».

Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik призвал латвийские власти задуматься о том, как очередной запрет на въезд в страну россиян нанесет новый удар по экономике страны.

«Вы имеете право так развлекаться, вне всякого сомнения, но отдайте себе отсчет, что с точки зрения экономики, такой список не даст вам ничего, кроме отрицательной коннотации, которая будет сопровождать слово «Латвия», — заявил Гаспарян.

Политолог также отметил, что для того, чтобы угодить русофобским настроениям в Европейском парламенте, Латвии следует набрать побольше людей в «список Магнитского», поскольку за пару десятков российских пропагандистов ЕС финансирование не продлит.

Гаспарян также посоветовал и Латвии и Литве брать пример с украинского сайта «Миротворец», где опубликованы данные тысяч людей, которых сочли сепаратистами и агентами Кремля.

«Стыдно так подходить, ведь сверхзадача состоит в том, чтобы получить дополнительное финансирование в свете решений Европарламента. Давайте в «список Магнитского» включать каждого человека, который прочитал главу из книги Гаспаряна про латышский коллаборационизм. Любителей почитать эту крамолу предлагаю искать по хештегам в социальных сетях. Также поступить со всеми авторами, которые имеют наглость читать о Прибалтике», — предложил политолог.