Удар по Кремлю не принесет Латвии денег(6)

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Анатолий Тарасов
11:11 22.01.2018
Политика / Сейм

Проект латвийского варианта «списка Магнитского» был представлен в Сейме на заседании совета коалиционных партнеров. Список, куда включены россияне, которым будет запрещен въезд в Латвию, получил концептуальную поддержку, заявил ранее депутат Сейма от Национального объединения Рихардс Колс.

В начале января департамент миграции Литвы также опубликовал так называемый список Магнитского, в который попали 49 россиян. Литва стала четвертым государством после США, Канады и Эстонии, принявшим «закон Магнитского».

 

Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik призвал латвийские власти задуматься о том, как очередной запрет на въезд в страну россиян нанесет новый удар по экономике страны.

 

«Вы имеете право так развлекаться, вне всякого сомнения, но отдайте себе отсчет, что с точки зрения экономики, такой список не даст вам ничего, кроме отрицательной коннотации, которая будет сопровождать слово «Латвия», — заявил Гаспарян.

 

Политолог также отметил, что для того, чтобы угодить русофобским настроениям в Европейском парламенте, Латвии следует набрать побольше людей в «список Магнитского», поскольку за пару десятков российских пропагандистов ЕС финансирование не продлит.

 

Гаспарян также посоветовал и Латвии и Литве брать пример с украинского сайта «Миротворец», где опубликованы данные тысяч людей, которых сочли сепаратистами и агентами Кремля.

 

«Стыдно так подходить, ведь сверхзадача состоит в том, чтобы получить дополнительное финансирование в свете решений Европарламента. Давайте в «список Магнитского» включать каждого человека, который прочитал главу из книги Гаспаряна про латышский коллаборационизм. Любителей почитать эту крамолу предлагаю искать по хештегам в социальных сетях. Также поступить со всеми авторами, которые имеют наглость читать о Прибалтике», — предложил политолог.

Sputnik / Фото
Комментарии (6)
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1 11:13 22:01:2018

Дебилыыыыыыыыыыыы

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Александр Шерстобитов 11:16 22:01:2018

Ведущий и один из крупнейших вузов Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия для студентов до весны. Как передаёт «Страна.ua», формально это называется «дистанционное обучение», однако на самом деле представители учебного заведения сделали это из-за отсутствия средств для платы за тепло и электроэнергию.

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Евгений 11:55 22:01:2018

Магнитский был юрист который за бабки отмазывал воров и бандитов , а когда попал в сизо и по болезни дал там дуба превратился, по воле штатов, в святого, США кинули кличь ФАС на Россию и тут вся мелкотня подзаборная подняла лай и вой .Россия погубила великого святого. ПРОТИВНО ,ГОСПОДА, ОЧЕНЬ ПРОТИВНО .

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60 12:03 22:01:2018

это должен знать каждый .

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Ты суслика видишь? 12:34 22:01:2018

"Ударять по Кремлю" маленькими и тухлыми яичками - вещь в природе абсолютно бесполезная, к тому же весьма болезненна для ударяющего! :)

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Latviešu patriots 12:48 22:01:2018

Likums tiks pieņemts, Latvijā nav jālaiž nevēlamas personas.Jau tā vietējo krievvalodīgo mūdžu ir par daudz.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 