В начале января департамент миграции Литвы также опубликовал так называемый список Магнитского, в который попали 49 россиян. Литва стала четвертым государством после США, Канады и Эстонии, принявшим «закон Магнитского».
Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik призвал латвийские власти задуматься о том, как очередной запрет на въезд в страну россиян нанесет новый удар по экономике страны.
«Вы имеете право так развлекаться, вне всякого сомнения, но отдайте себе отсчет, что с точки зрения экономики, такой список не даст вам ничего, кроме отрицательной коннотации, которая будет сопровождать слово «Латвия», — заявил Гаспарян.
Политолог также отметил, что для того, чтобы угодить русофобским настроениям в Европейском парламенте, Латвии следует набрать побольше людей в «список Магнитского», поскольку за пару десятков российских пропагандистов ЕС финансирование не продлит.
Гаспарян также посоветовал и Латвии и Литве брать пример с украинского сайта «Миротворец», где опубликованы данные тысяч людей, которых сочли сепаратистами и агентами Кремля.
«Стыдно так подходить, ведь сверхзадача состоит в том, чтобы получить дополнительное финансирование в свете решений Европарламента. Давайте в «список Магнитского» включать каждого человека, который прочитал главу из книги Гаспаряна про латышский коллаборационизм. Любителей почитать эту крамолу предлагаю искать по хештегам в социальных сетях. Также поступить со всеми авторами, которые имеют наглость читать о Прибалтике», — предложил политолог.
Дебилыыыыыыыыыыыы« ответить
Ведущий и один из крупнейших вузов Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия для студентов до весны. Как передаёт «Страна.ua», формально это называется «дистанционное обучение», однако на самом деле представители учебного заведения сделали это из-за отсутствия средств для платы за тепло и электроэнергию.« ответить
Магнитский был юрист который за бабки отмазывал воров и бандитов , а когда попал в сизо и по болезни дал там дуба превратился, по воле штатов, в святого, США кинули кличь ФАС на Россию и тут вся мелкотня подзаборная подняла лай и вой .Россия погубила великого святого. ПРОТИВНО ,ГОСПОДА, ОЧЕНЬ ПРОТИВНО .« ответить
это должен знать каждый .« ответить
"Ударять по Кремлю" маленькими и тухлыми яичками - вещь в природе абсолютно бесполезная, к тому же весьма болезненна для ударяющего! :)« ответить
Likums tiks pieņemts, Latvijā nav jālaiž nevēlamas personas.Jau tā vietējo krievvalodīgo mūdžu ir par daudz.« ответить