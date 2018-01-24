Удивительная картина: в Риге из-под земли пробился 2-этажный “гейзер”

“Около 3 ночи, заметили крайне интересную картину – на улице Масквас, напротив “Gotika auto” из земли бил фонтан горячей воды, поднимавшийся примерно до второго этажа, затапливая дорогу. На место, конечно, сразу же вызвал службу спасения, которая передала информацию соответствующим специалистам”, — рассказал один из очевидцев Degpunkta.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.