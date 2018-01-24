Удивительная картина: в Риге из-под земли пробился 2-этажный “гейзер”

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Виталий Вавилкин
15:20 23.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В ночь на вторник, 23 января, жители Риги увидели в районе улицы Масквас необычное зрелище – огромный “гейзер”, бивший из канализации почти до второго этажа.

“Около 3 ночи, заметили крайне интересную картину – на улице Масквас, напротив “Gotika auto” из земли бил фонтан горячей воды, поднимавшийся примерно до второго этажа, затапливая дорогу. На место, конечно, сразу же вызвал службу спасения, которая передала информацию соответствующим специалистам”, — рассказал один из очевидцев Degpunkta.

 

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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