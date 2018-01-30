Удивительно: трое латвийцев изобрели пищевой кофе(2)

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Виталий Вавилкин
20:50 29.01.2018
Техно / Наука

Латвийские предприниматели создали пищевой кофе, чем уже заинтересовались на рынках Европы и Азии, передает LNT.

Профессиональный бариста и изобретатель Райвис Вайтекунс с братьями Гундаром и Андрисом полгода пытались приготовить съедобный кофе. Да, латвийцы не стали первыми, кто попробовал сделать кофе едой, а не напитком, однако уникальность их метода заключается в том, что латвийцы используют все растение целиком. Ранее никто в мире даже не пытался делать чего-то подобного.

 

Для приготовленной пищевого кофе масло какао и несколько ингредиентов, включая молотые кофейные бобы помещают в специальную машину. Затем начинается процесс измельчения, который продолжался два дня. После 48 часов обработки кофе помещают в машину для “закаливания”. Благодаря этому аппарату готовая кофейная субстанция приобретает и удерживает форму.

 

Готовый пищевой кофе напоминает шоколад, отличаясь некоей утонченностью.

 

На данный момент подобный продукт уже доступен в странах Балтии, но интерес в покупке “Coffee Pixels” уже успели выразить в Бразилии, Канаде, Австралии, и прочих странах.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Вот оно чо ... 21:47 29:01:2018

Так и колесо изобрели трое латвийцев, общепризнанный факт

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Latviešu patriots 02:34 30:01:2018

Produkts oficiāli patentēts. Tātad unikāls.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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