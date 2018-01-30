Латвийские предприниматели создали пищевой кофе, чем уже заинтересовались на рынках Европы и Азии, передает LNT.

Профессиональный бариста и изобретатель Райвис Вайтекунс с братьями Гундаром и Андрисом полгода пытались приготовить съедобный кофе. Да, латвийцы не стали первыми, кто попробовал сделать кофе едой, а не напитком, однако уникальность их метода заключается в том, что латвийцы используют все растение целиком. Ранее никто в мире даже не пытался делать чего-то подобного.

Для приготовленной пищевого кофе масло какао и несколько ингредиентов, включая молотые кофейные бобы помещают в специальную машину. Затем начинается процесс измельчения, который продолжался два дня. После 48 часов обработки кофе помещают в машину для “закаливания”. Благодаря этому аппарату готовая кофейная субстанция приобретает и удерживает форму.

Готовый пищевой кофе напоминает шоколад, отличаясь некоей утонченностью.

На данный момент подобный продукт уже доступен в странах Балтии, но интерес в покупке “Coffee Pixels” уже успели выразить в Бразилии, Канаде, Австралии, и прочих странах.