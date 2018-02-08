Последний раз с близкими пропавший связывался в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018-го. Затем телефон выключился. Работодатель уверяет, что с 1 января молодой человек на работе не появлялся. Британские друзья тоже говорят, что с 1 января Роланда в Великобритании не видели, передает Bezvests.lv.
Молодой человек может находиться в любом из городов Великобритании и даже в другом государстве. Заявление о пропаже Роланда подано также и в полицию Британии.
ПРИМЕТЫ: рост около 180 см, нормального телосложения, каштановые короткие волосы, карие глаза.
Если вы располагаете какой-то информацией, которая может помочь поиску пропавшего, просьба срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.
Англия это не Латвия. Там разная мафия из разных концов света. Подсыпят парашок в бокал новые знакомые алжирцы или мароканцы и проснёшся в операционной в момент изъятия органов. В городах-миллионниках гуляя ночью по окраинам такого насмотришся, что у слабонервных волосы поседеют. Вон один знакомый в Ливерпуле уже седой стал прожив 5 лет. От квартала зависит. Мигранты обычно поначалу живут в самых дешёвых районах рядом со всякой швалью, куда даже полиция старается без надобности не показываться.« ответить