В Великобритании в городе ST Helens (недалеко от Ливерпуля) пропал 20-летний парень из Латвии — Роландс Киканс.

Последний раз с близкими пропавший связывался в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018-го. Затем телефон выключился. Работодатель уверяет, что с 1 января молодой человек на работе не появлялся. Британские друзья тоже говорят, что с 1 января Роланда в Великобритании не видели, передает Bezvests.lv.

Молодой человек может находиться в любом из городов Великобритании и даже в другом государстве. Заявление о пропаже Роланда подано также и в полицию Британии.

ПРИМЕТЫ: рост около 180 см, нормального телосложения, каштановые короткие волосы, карие глаза.

Если вы располагаете какой-то информацией, которая может помочь поиску пропавшего, просьба срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.