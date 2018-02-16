На вопросы встревоженных друзей он в комментариях объяснил, в чем дело:
«Некролог. В 2017 году открыли фирму, а в мае — продуктовый магазин в Яунелгаве, на территории контролируемой «Единством», у них там мэр. Все наши покупатели были довольны. Ездили в Польшу, возили продукты оттуда. Качества и цена были хорошие.
Потом нам дважды залили потолок. Дважды звонили в думу. Пришел подсобный рабочий, посмотрел — и всё. За обхозяйствование дома дума, разумеется, берет с нас деньги. Когда нас залили второй раз, из думы пришел ответ — идите в суде решайте проблему. Нормально. Нужно проводить реновацию помещения, электрические провода мокрые от течи на потолке. Соответственно, акт о сдаче дома в эксплуатацию в думе не подписывают, а ПВД (Продовольственно-ветеринарная служба) не разрешает продолжать использовать это помещение. ПОХОРОНИЛИ МАГАЗИН!»
В комментариях Эдгарсу выражали сочувствие.
«Был бы помоложе — ни дня не остался бы в этой стране, — написал Гунтарс Миезитис. — Правительство нас капитально обдирает. Свободу народа полностью уничтожили, а у правящих полны карманы денег. Скоро латыш станет редкостью. Будем как динозавры. Вымрем...»
«У власти не люди, не группы, а целый класс, который никогда не отдаст власть через выборы», — поддержал его Эдвинс Пуке и проиллюстрировал свою мысль демотиватором:
а что ты пииидар симсонс хотел?на выборах ты сам выбрал этих пииидаров!так что не ной и пиииздуй в англию на горшки!« ответить
Чемодан-лодка-Стокгольм« ответить
"Рунгайнис: русский язык мешает Латвии стать богатой и развитой страной"« ответить
Ездили в Польшу, возили продукты оттуда. Качества и цена были хорошие« ответить
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kacestvo i Polsa ne sovmestimoe ponjatie. toze samoe mozno skazatj o kitaiskih podelkah. oni toze "kacestvennie"
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Ne ponimaju - pochemu latioSSam ne nravitsja latiSSizm?« ответить
Ved' jeto - latiSSatnik - edinstvennoe mesto na zemle gde latiSSy mogut svobodno... vorovat' drug u druga!
Давно пора было уехать и жить как людям.Здесь коты лучше живут,чем люди.« ответить