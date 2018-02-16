«Закрою свою фирму и уеду отсюда. Со всей семьей. Спасибо правительству», — эмоционально написал на своей странице в Фейсбуке Эдгарс Симсонc.

На вопросы встревоженных друзей он в комментариях объяснил, в чем дело:

«Некролог. В 2017 году открыли фирму, а в мае — продуктовый магазин в Яунелгаве, на территории контролируемой «Единством», у них там мэр. Все наши покупатели были довольны. Ездили в Польшу, возили продукты оттуда. Качества и цена были хорошие.

Потом нам дважды залили потолок. Дважды звонили в думу. Пришел подсобный рабочий, посмотрел — и всё. За обхозяйствование дома дума, разумеется, берет с нас деньги. Когда нас залили второй раз, из думы пришел ответ — идите в суде решайте проблему. Нормально. Нужно проводить реновацию помещения, электрические провода мокрые от течи на потолке. Соответственно, акт о сдаче дома в эксплуатацию в думе не подписывают, а ПВД (Продовольственно-ветеринарная служба) не разрешает продолжать использовать это помещение. ПОХОРОНИЛИ МАГАЗИН!»

В комментариях Эдгарсу выражали сочувствие.

«Был бы помоложе — ни дня не остался бы в этой стране, — написал Гунтарс Миезитис. — Правительство нас капитально обдирает. Свободу народа полностью уничтожили, а у правящих полны карманы денег. Скоро латыш станет редкостью. Будем как динозавры. Вымрем...»

«У власти не люди, не группы, а целый класс, который никогда не отдаст власть через выборы», — поддержал его Эдвинс Пуке и проиллюстрировал свою мысль демотиватором: